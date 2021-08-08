科學闢謠：不吃早餐會增加心血管疾病死亡風險，是真的嗎？

首先，筆者在兩年前發表〈不吃早餐＝屯肥油！大崩壞！〉一文之主要目的，是要駁斥一篇發表在《健康雲》的文章。該篇文章的標題是《不吃早餐＝屯肥油！營養師列「五大崩壞現象」：小心便秘→大腸癌》。

筆者指出，台灣有一本書叫做「我，不吃早餐」，而它是翻譯自一本原名為Breakfast is a dangerous meal的書。此書的作者Terence Kealey曾是英國白金漢大學的生化學教授及副校長。從這本書的英文原名就可看出，這位教授／副校長認為早餐是危險的一餐。

筆者也指出，《中時電子報》有發表早餐最危險？醫師證實：最重要一餐竟是「宵夜」，而這位「證實」的醫師是郭育祥。他竟然說宵夜才是最重要的一餐，而早餐非但不重要，反而是危險。

由此可見，有所謂的專家說早餐很重要，也有所謂的專家說早餐很危險。那，到底該相信誰呢？

應注意研究設計，是否有進行合理的「比較」

根據讀者Daniel Lin這兩篇論文，的確指出「不吃早餐的人有較高的心血管疾病及死亡的風險」。

但是，請注意，它們只是比較「有吃早餐」和「不吃早餐」之間的差別，而不是比較「不吃早餐」、「不吃中餐」、「不吃晚餐」之間的差別。所以，讀者Daniel Lin所說的「早餐應該可以說是一天當中最重要的一餐應是合理的結論」並非正確的解讀。

事實上，這種錯誤的解讀是非常普遍的現象。

真正有做「不吃早餐」、「不吃中餐」、「不吃晚餐」比較的論文少之又少，而今年剛發表的一篇更是出乎意料，請看Associations of Skipping Breakfast, Lunch, and Dinner with Weight Gain and Overweight／Obesity in University Students: A Retrospective Cohort Study（譯：大學生不吃早餐、午餐和晚餐與體重增加和超重／肥胖的關聯：一項回顧性隊列研究）。

它的結論是：不論是男大學生或女大學生，「不吃晚餐」是一個體重增加的重要預測因素，而「不吃早餐或午餐」則無此關聯性。 同樣地，在男大學生和女大學生中，不吃晚餐是與超重（肥胖）有關聯性，而「不吃早餐或午餐」則無關聯性。

觀察性研究僅能提供觀察結果（關聯性），實驗性研究才具因果關係解釋力（證據力）

還有，請注意，雖然有很多論文的結論是「不吃早餐的人會比較肥胖」，但它們的研究都是觀察性的，而所得到的結果也就只是關聯性。真正實驗性的研究是要讓一組人吃早餐，而另一組人不吃早餐，然後在幾個月後測量這兩組人體重的變化。這類型研究的結果是，「吃早餐」這一組人並不會比較瘦，而「不吃早餐」這一組人也不會比較胖（ref.3）。另外，這篇論文（ref.3）還提到有很多研究認為間歇性斷食（包括：不吃早餐）可以減肥。所以，不吃早餐到底是會變胖，還是會變瘦，到現在還是各說各話、南轅北轍。

讀者Daniel Lin寄來的那兩篇論文也是屬於觀察性的研究，也就是說，它們只是分析數據庫的資料，而不是有做真正的實驗。所以，它們所得到的結論在證據力度上是相當薄弱。

總之，目前還是沒有足夠的證據可以支持「早餐是最重要的一餐」這個說法，而「早餐是危險」這個論調又差得更遠了。

所以，吃或不吃，您自己的選擇就是最好的。

參考資料

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航