史上最嚴「禁補令」：中國正在下一盤大棋，讓這些中產家庭老老實實地做一顆社會主義大機器上的螺絲釘

近日，一紙「雙減」檔案在中國教育領域投下震撼彈，相關教育培訓產業受到波及，紛紛裁員或倒閉。而它減輕學生課業負擔和弭平教育不平等的初衷能否達成，也在輿論場引發激烈爭論。

從發布的層級來看，這份《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》由中共中央辦公廳和國務院辦公廳聯合發布，直接跳過了主管教育的教育部，由此可見是一項關乎國計民生的重大決策。

距離中國政府發布人口普查結果和開放三胎政策不久，外界解讀該項政策是提高人民生育意願的配套措施，而文件開篇即提及此舉是為了「有效緩解家長焦慮情緒，減輕家長負擔。」

所以，中國家長焦慮什麼？就是理解該檔案的關鍵。

中國父母向來不希望自己的孩子輸在起跑線上，在孩子很小的時候，就不斷給他們安排補習班和興趣班，這樣的孩子好比被打了雞血，於是衍生出了社會上的「雞娃現象」。其實，這一過程不單單是孩子被打雞血，家長們也在不知不覺中被打了雞血。給孩子報補習班和興趣班需要有一定經濟基礎作支撐，孩子們的競爭歸根結底也是家長的競爭。

社會的過度競爭導致了個體之間相互傾軋，最後都難食好果，也就是近些年流行的內卷。一部分人恍然大悟「人才是萬物的尺度」，內心的平靜和舒適才是最重要的，所以今（2021）年初，奉行不買房、不結婚，不生子的躺平主義在中國蔚然成風。

中共自改革開放以來，維持其執政合法性的基礎都是所謂釋放經濟紅利，儘管這造成了巨大的貧富懸殊和社會不公，但是中共依然將其奉為圭臬。中共不是永動機，釋放經濟紅利必然是要有付出的，它依賴的燃料是中國的人口紅利，簡言之就是中國龐大的青壯年人口基數和低人權優勢。

而如今，人口普查結果顯示，中國不僅早已進入日益嚴重的老齡化，還出現了少子化的現象。面臨這一可能「亡國滅黨」的危機，中共使出渾身解數來提高生育率或是人們生育的意願，也就不足為怪了。

如果從「雙減」的出發點來看，它既減輕學生負擔，也緩解家長焦慮，沒有什麼不好。中國學生總是將上大學視作「解放」，可見之前十幾年的學習生涯不僅談不上輕鬆愉快，還可能受到暗無天日的壓迫和剝削。

「雙減」檔歸納起來主要是兩個一方面，一個是規範校內的課業壓力，另一個是整治校外培訓。這次引發外界爭議的地方，主要是在整治校外培訓方面，輿論普遍認為，這是史上最嚴「禁補令」，因為檔明確了學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作，現有的學科類培訓機構統一登記為非營利性機構，校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假組織學科類培訓。

此言一出，無疑宣布了校外培訓機構的死刑，相關機構和從業人員一片哀嚎。據保守估計，中國校外培訓機構有超過70萬家，從業人員超過1000萬。有金融人士坦言，新規對教育培訓行業的打擊「一步到位」，讓「這個賽道在資本層面基本上廢了。」在海外上市的中國教育類股票應聲而跌，7月23日，新東方在港交所的股價一度「腰斬」，在美股收盤跌幅54.22％，高途跌幅達63.26％，好未來跌幅更是超過70％。

中國國內的新東方、猿輔導等多個線上教育平臺開啟了大規模裁員，甚至有的部門全員被裁。雖然檔沒有禁止非學科類補習，也僅僅宣布了9個試點城市，但是地方執法機構顯然磨刀霍霍，一些地方的「掃黃打非」辦將打擊校外培訓納入其執法範圍，還出現了補課老師被抓謊稱自己是嫖娼的鬧劇。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

官方此舉也被輿論批評為「一刀切」，不顧相關從業人員的死活，但是中國人在官方反覆無常的政策之下，早已練就了異乎尋常的生存技能。不少校外培訓機構轉換業務，開展程式設計、演講、樂器等非學科類的培訓，還有的機構打著非學科培訓的名義兜售學科類的內容，培訓費用不僅沒有下降，反而提高了。未來校外培訓可能也會像黃、賭、毒一樣轉入地下，道高一尺，魔高一丈，官方監管更難，還給了權力尋租的空間。

再回到家長加焦慮的是什麼這個問題？如果學校教給學生足夠的知識，幫助那些後進的學生，家長為什麼還要捨近求遠向校外培訓機構求助呢？過去，中國教育部打擊有償家教一直野火燒不盡，春風吹又生，一些公辦學校的教師在課堂上留一手、在課外大展身手撈金的現象司空見慣。

不難發現，要想解決中國教育領域的不平等問題，遠遠不是打壓校外培訓這麼簡單，解決公辦教育系統內部的不平等更為緊迫。

近些年，中國「縣中坍塌」的現象引起了外界的關注。縣城中學坍塌的背後是超級中學的崛起，優質高中資源過度集中到超級中學，縣城的優秀老師被搶走了，優秀生源被搶走了，這是「縣中塌陷」的重要原因。有時這一坍塌還呈現連鎖反應，縣城中學被超級中學虹吸後，它們還會繼續搶低一級學校的優秀老師和優秀生源，就像自然界的「大魚吃小魚，小魚吃蝦米」，中國的教育資源分布也深深受到行政權力的影響。

條條大路通羅馬，而有些人就生在羅馬。大山裡的孩子永遠競爭不過城市裡的孩子，並不是因為他們沒有理想，沒有努力，而是因為先天的位置已經決定了一切。中國公辦教育系統裡，到處充斥的也是不平等。城市裡官員的子女可以上機關幹部學校和各種附屬學校，有錢人能選擇上好的學區，權貴們的子女不參加高考就可以清華、北大隨便挑。

現在看來，這部「雙減」檔最重要的意義，是為那些已經躍升中產或準備進入中產的家庭制定規則。底層家庭，沒有實力上校外培訓，上層家庭也沒必要再去死磕主學科，他們可能更在乎的是英語、情商和藝術氣質的培養，未來出國進入常春藤名校，這些培訓不是有一點錢就行的，更不是通過一對多的培訓能實現的，那是電影《寄生上游》裡財閥家庭的私人訂製，而這次「雙減」檔並沒有禁止私人家庭教師補習。校外培訓的最大需求方正是那些日益欲求不滿和焦慮不安的中產家庭。

近些年，中國正在下一盤大棋，讓那些中產或是小康家庭安分守己，老老實實地做一顆社會主義大機器上的螺絲釘。從推進職業教育，到職業本科轉設，再到這次的「雙減」檔，以及最近的上海小學取消英語考試，背後反應的是中國高學歷的人才已經過剩，而黨國最需要的是一個聽話的用起來更順手的螺絲釘，持續為中國輸送人口紅利，維持中共統治下的經濟紅利。

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航