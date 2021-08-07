【2020東京奧運】中華隊8/7戰績＆各國獎牌榜：最後奪牌的機會，女子高爾夫徐薇淩暫居第12、李旻第34

2020東京奧運將於明（8）日閉幕，中華隊截至目前為止已拿下2金、4銀、6銅，共12面獎牌，創下參加奧運以來的最佳成績。最後奪牌的機會為今（7）日的女子高爾夫比賽。

由於颱風銀河逼近日本東部，在戶外舉行的東京奧運女子高爾夫賽事也恐受到波及，大會已通知選手，第4回合提前至早上5時30分開球，若多數球員來不及完賽，就以前3回合成績排名，倘若大多數球員都已完賽，則可能將未完賽事延至週日補完。

由於颱風銀河今天逼近日本東部，大會已通知女子高爾夫賽事選手第4回合提早至早上5:30分開球。台灣女將徐薇淩在這回合賽事目前是打下2鳥，名次上升並列12名。李旻則是打出1柏忌（Bogey，即打完某洞後所花的桿數包括罰桿多於於該洞標準桿一桿者），名次並列34名。

《中央社》報導，台灣女將徐薇淩昨（6）日打下4鳥、吞下4柏忌，以平標準桿71桿作收，3輪打完以低於標準桿4桿的209桿、並列20名。

李旻則是打下1鳥、2柏忌，以高於標準桿1桿、72桿作收，前3輪打完以低於標準桿3桿、210桿成績，並列25名。

《中央社》報導，徐薇淩與李旻從高中起就是同班同學，擁有多年同窗情誼，且不少共通點，兩人在2012年轉戰職業，同時也在2015年那一年征戰美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA），這次都是首度踏進五環殿堂。

徐薇淩在今年5月LPGA純絲錦標賽勇奪生涯首冠後，李旻LPGA首冠也差點在6月開張，但最終在美迪惠爾錦標賽拿下亞軍。兩人這次一同搭上奧運列車，徐薇淩也為李旻開心，她表示，「大家一路走過來都很辛苦。」

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