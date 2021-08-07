2021/08/07,
運動

【2020東京奧運】中華隊8/7戰績＆各國獎牌榜：最後奪牌的機會，女子高爾夫徐薇淩暫居第12、李旻第34

【2020東京奧運】中華隊8/7戰績＆各國獎牌榜：最後奪牌的機會，女子高爾夫徐薇淩暫居第12、李旻第34
圖為代表中華隊參加東京奧運女子高爾夫比賽的徐薇淩｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

中華隊今（7）日的賽事僅有女子高爾夫，受到颱風銀河影響比賽提早至早晨5點30分開始，女將徐薇淩在這回合賽事目前是打下2鳥，名次上升並列12名。李旻則是打出1柏忌，名次並列34名。

2020東京奧運將於明（8）日閉幕，中華隊截至目前為止已拿下2金、4銀、6銅，共12面獎牌，創下參加奧運以來的最佳成績。最後奪牌的機會為今（7）日的女子高爾夫比賽。

由於颱風銀河逼近日本東部，在戶外舉行的東京奧運女子高爾夫賽事也恐受到波及，大會已通知選手，第4回合提前至早上5時30分開球，若多數球員來不及完賽，就以前3回合成績排名，倘若大多數球員都已完賽，則可能將未完賽事延至週日補完。

由於颱風銀河今天逼近日本東部，大會已通知女子高爾夫賽事選手第4回合提早至早上5:30分開球。台灣女將徐薇淩在這回合賽事目前是打下2鳥，名次上升並列12名。李旻則是打出1柏忌（Bogey，即打完某洞後所花的桿數包括罰桿多於於該洞標準桿一桿者），名次並列34名。

《中央社》報導，台灣女將徐薇淩昨（6）日打下4鳥、吞下4柏忌，以平標準桿71桿作收，3輪打完以低於標準桿4桿的209桿、並列20名。

李旻則是打下1鳥、2柏忌，以高於標準桿1桿、72桿作收，前3輪打完以低於標準桿3桿、210桿成績，並列25名。

《中央社》報導，徐薇淩與李旻從高中起就是同班同學，擁有多年同窗情誼，且不少共通點，兩人在2012年轉戰職業，同時也在2015年那一年征戰美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA），這次都是首度踏進五環殿堂。

徐薇淩在今年5月LPGA純絲錦標賽勇奪生涯首冠後，李旻LPGA首冠也差點在6月開張，但最終在美迪惠爾錦標賽拿下亞軍。兩人這次一同搭上奧運列車，徐薇淩也為李旻開心，她表示，「大家一路走過來都很辛苦。」

各國獎牌榜

轉播資訊

60FAB5C0543DF1627043264
Photo Credit: 愛爾達體育家族官方粉絲專頁

新聞來源：

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。