院內會議推測：疫情恐在1-2個月後捲土重來，而且高峰將會是萬華區經驗的1.5倍

最近醫院內部，對於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）Delta病毒未雨綢繆進行討論。

據醫院高層裁示：「COVID-19疫情應該會在1-2個月後再來，而且高峰將會是萬華區經驗的1.5倍」。

上述推論基礎，是站在Delta變種病毒株，具有更強的傳染力，並觀察到以下三點：

看起來亞洲各國根本就擋不住 更何況看來二劑疫苗已經逐漸退守為避免重症 必然的疫苗供貨不穩、延遲交貨、產能不足

全球往第三劑疫苗增強的方向努力，但是能不能斷絕COVID-19傳染鏈的功能（這是疫苗的公衛初衷），目前仍然未知。此外，這更是造成世界衛生組織（WHO）抗疫先進國家凌搶窮國COVID-19疫苗，造成窮國COVID-19疫苗接種率遲遲未見起色的原因。

而目前盛行Delta變種病毒株的英國，在防疫政策大幅鬆綁後反造成COVID-19確診數微微下降的因素，據敝院感染科專家意見，是認為英國第二劑COVID-19疫苗覆蓋超過60%，疫苗政策發揮效果。但是，對比英國，目前台灣完成兩劑COVID-19的覆蓋率，遠遠不夠。

筆者呼籲：勿太過悲觀，台灣擁有先天地理條件之優勢

但是筆者認為，上述推論太過悲觀。

因對比世界各國，台灣擁有得天獨厚的地理條件優勢：海島封閉環境。所以，不需像新加坡，因鄰國壓力，要開放一定程度邊境商貿。而台灣與世界的窗口，也只有一座機場：桃園國際機場。要重新進行邊境部署，例如在去（2020）年，不斷延長外部疫情進入台灣，是相對容易的。

然而，不可諱言，COVID-19變異株（如：Delta、Delta+），總有一天會叩關台灣。

四點建言，重新部署

所以，筆者還是要提出以下建言：

邊境防疫要當底線守住

主要機場既然只有一座，應落實的機組員隔離政策：14+7天，就應好好嚴格實施，莫再因任何壓力而改變防疫政策。防疫無關政治，這非常重要，卻勿再因小失大。若要鬆綁政策的唯一依據，絕對是2劑COVID-19疫苗完成接種率要達到一定標準。

檢討社區所有室內建築的通風

當Delta變異病毒的傳染指數高、傳染力變強，這其實代表「短距離的氣溶膠傳染」比例會大幅增加。

「氣溶膠傳染」與「飛沫傳染」是我們人類自己分出來的名詞，實際上，病毒是會隨著疫情狀況提升氣溶膠比例。

若以擬人化的方式來表達，「該多囂張時，病毒就會多囂張」。所以，在COVID-19盛行區的居民，甚至連出門、無論怎麼防，都有可能被傳染。

而建築物的市內通風，更是老生常談的議題（如：包廂式空間威脅會增加）。所以在通風回風的系統，隨時有關閉混風、甚至從此捨棄混風或追求全面成為開放通風空間，或許是環境上必要的準備。

慎防家庭感染，與準備家庭隔離量能

台灣的環南市場案，爆發家族兩戶10人以上的確診。無獨有偶，在印度有許多的多代家庭發生更多家庭群聚的案例。除了不同年代的家人衛生習慣不同，也時常發生：照顧者（爸媽）被感染造成小孩被感染的窘況。

前文已討論過，COVID-19疫苗目前無法防止Delta變異病毒，尤其是透過密切接觸傳染的家庭群聚。所以，要防止家庭傳染案件的發生，是共同訓練家戶與社區。最重要、也最容易達成的重點是，若從外面回家，先進行沖洗後再與家人互動。此重點的重要性，應不亞於「在外勤洗手、戴口罩」和「保持適當社交距離」。

另一個進階準備，就是計劃好一人一室的方案與替代計畫。當疫情再起，若不幸家有確診者，就必須要準備好一間空房，房間內必須具備可獨自使用的衛浴、廁所。若當病房與檢疫旅館發生量能不足的情形時，就可以派上用場。另外，若上有老、下有小，也必須安排計畫，例如和社區協商互助托育、送餐的機制。

第三劑COVID-19疫苗政策應提早準備，建議洗牌式混打

這個建議講得輕鬆愜意，但是，到時不難預見，肯定各種意外。

首先，第三劑COVID-19疫苗屆時可能也會有供貨不足的情形，而且恐將更加嚴重。另外根據WHO所說，「掠奪窮國疫苗」，簡而言之，意思就是搶產能。

所以拜託普羅大眾，屆時請不要再對疫苗有任何保守心態。當變異株的時代來臨，我們絕對會需要更多T細胞免疫增強抗體。按照美國NIAID（美國國家過敏和傳染病研究所）之前的建議，第三劑疫苗若要實施，必然是混打。因為在公共衛生政策上，施打還要鎖定同廠牌，實務執行上太困難。不僅民眾不方便，政府也不方便。

而且這些數據都跑在變異後面，所以決策還是要有膽視的。疫情時代已經不是一個可以通融保守的時代了。

國產疫苗是必然發展項目

最後，補充筆者對國產疫苗的看法。國產疫苗，一定是國家必然發展的必然項目。例如巴西，因受不了採購疫苗後，卻被廠商以各種理由延遲、甚至買不到的情況，已發表聲明，決定發展自己的國產疫苗。

但是面對越來越困難的第三期臨床試驗場域，免疫橋接是一個短期不得不採取的信仰工具（在沒被國際組織接受前），唯一能做的是釋出更多數據來阻卻疑慮。例如，過去曾有疫苗（如curvac）失敗了，那我們國產的高端、聯亞如何避免這前車之鑑？這必然要以最淺顯清楚的方式來說明。

疫情時代，各國都會有政治紛擾。甚至在疫情時代，在各國當政務官的都很倒霉。

Delta變異病毒株的出現，有點像是戴資穎的第三局。人類疫苗覆蓋率和變異速度一度被拉開了，很挫折。但是我們必須要做的，還是一樣。

先決要件就是透明（be transparency），才能步伐一致（be consistent）。

才能進而找出共同經驗，為後人種樹，為後疫情時代開路。

這是全世界每個角落都會面對的挑戰。

本文經姜冠宇醫師Pro'spect授權刊載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航