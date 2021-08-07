豪大雨襲台：新竹以南14縣市豪大雨特報，10縣市今停班停課，高屏多區發表淹水警戒

《中央社》報導，受到颱風盧碧減弱的熱帶性低氣壓及西南氣流影響，中央氣象局今（7）天早上對新竹以南14縣市發布豪大雨特報。水利署針對屏東縣霧台鄉發布二級淹水警戒；高雄市六龜區、桃源區發布一級淹水警戒，高雄市茂林區則為二級淹水警戒。

目前全台有多座水庫處於放流警戒，放水中的水庫有石門水庫、寶山第二水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、集集攔河堰、湖山水庫、白河水庫、德元埤、烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫與牡丹水庫。水利署指出，發布水庫放流警戒時，下游民眾與工作人員應該迅速離開河床，以免發生危險。

10縣市停班停課，屏東縣佳暮村累積雨量全台之冠

截至目前為止，依據行政院人事行政總處公告，各縣市停班停課情形如下：

苗栗縣南庄鄉、泰安鄉

台中市和平區

雲林縣

南投縣信義鄉、仁愛鄉

嘉義市

嘉義縣

台南市

高雄市

屏東縣

連江縣

《中央社》報導，屏東縣霧台鄉佳暮村截至今早累積雨量高達477.5毫米，高居全台之冠，佳暮村民已於昨（6）天預防性撤離。村民柯信雄說，佳暮村土石崩落嚴重，村民已全數撤離下山。

昨天雨量達300多毫米的山區瑪家鄉，今天截至上午9時20分，雨量達324毫米，鄉內昨天預防性撤離瑪家舊部落5人，今天目前正撤離佳義村1至4鄰約320人。

《中央社》報導，澎湖今日凌晨雷雨交加，僅存的國定古蹟順承門，甫修復不久的古城牆，也不堪連日豪雨沖刷，城牆坍塌破了一個大洞，警方也連夜在介壽與中山兩處入口路段封鎖，管制人車通行。澎湖文化局表示，將在雨勢稍緩後會勘搶修。

澎湖氣象站表示，澎湖地區從昨天起雨勢不停，尤其昨天深夜至凌晨2時多雨勢最大，白沙吉貝嶼、望安花嶼的時雨量高達65 毫米，馬公也有48毫米；本島與離島等6處觀測站累積雨量都破100毫米，其中吉貝嶼最多達128毫米，目前雨勢仍間斷持續。

公路預警性封閉6處，8處有災情

（中央社）受到熱帶性低氣壓外圍環流及西南氣流影響，各地降下豪雨，公路總局也表示，截至早上7時，公路預警性封閉6處、災阻1處、災情統計8處。

受熱帶性低氣壓外圍環流及西南氣流影響，各地公路有零星災情。交通部公路總局表示，預警性封閉路段經巡視查後開放通行路段，包含台18線38K~100K（觸口到阿里山路段）、台29線11K~23K（那瑪夏到五里埔路段），以及台20線的58K~72K（甲仙到荖濃路段）、93K~98K（勤和到復興路段）、100K（梅蘭路段）。至於台20線臨105線0K~25K（梅山口到天池路段）預計8日下午3時恢復常態性管制作業。

另外，南投縣仁愛鄉台14線73k+300人止關路段邊坡坍方阻斷道路。

道路災情部分，公路總局表示，屏東縣潮州鎮台1線415K（潮州路段）路樹倒塌影響南下車道，調撥北上車道單線雙向管制通行；林邊鄉台17線261K+400~500（嗂仔口橋路段）北上外車道路面積水20公分道路封閉，北上車輛改走環灣道路，南下外側車道可通行。

台東縣太武鄉台9線412.5K（加津林路段）邊坡土石滑落，占用南下外側車道，內側車道正常通行。

高雄市部分，六龜區台20線68K（寶來路段）路基流失路面下陷，單線雙向通行。燕巢區台22線7K+200西向（衡山路路段）路面積水影響外側1車道，內車道尚可通行；大樹區台29線80K南下（統領路路段）路樹及電桿倒塌，占用南下外側車道，南下內車道尚可通行。

旗山區台29線的旗南三路路段有2處災情，都是土石滑落積水溢淹路面並影響南下外車道。台29線73K+800~74K+000南下內車道尚可通行、台29線76K+800~77K則是調撥北上車道通行。

氣象局：今日是降雨最顯著的一天，明日有望稍微緩和

（中央社）中央氣象局表示，由颱風盧碧減弱的熱帶性低氣壓今天早上已登陸新竹及苗栗一帶，北部要注意會有大雨或豪雨發生機率，而中南部則持續受到西南氣流影響可能有豪雨以上等級雨勢。

熱帶性低氣壓及西南氣流影響，為西半部帶來豪雨，根據氣象局觀測，今天凌晨0時至早上9時30分，有15個測站累積雨量已破300毫米，15個測站分布在屏東、高雄及嘉義，其中屏東縣霧台鄉佳暮村的佳暮測站，累積雨量已達到483毫米。

氣象局也說，由颱風盧碧減弱的熱帶性低氣壓（TD11）今天早上已經在竹苗一帶登陸，將會逐漸通過台灣陸地後遠離，但北部今天仍須留意有大雨或豪雨機會，而中南部持續受到西南氣流影響，會有豪雨等級以上降雨。

氣象局說，今天降雨會是最顯著的一天，明天白天降雨就會稍微和緩，9日至12日西南氣流逐漸減弱，台灣各地受西南風影響，不過9日水氣仍多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

10日起水氣逐漸減少，中南部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航