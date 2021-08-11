「反內卷」的中國年輕人：只要我躺平了，不要往上生長，別人就割不了我的韭菜

這幾天網路上盛傳，中國政府打算對送餐服務公司美團祭出懲處，懲罰的金額可能高達十億美金，而懲處的原因是濫用市場壟斷地位。

這是中國政府繼出手整治滴滴出行、螞蟻金服、補教行業、手遊行業之後，最新一波的行動。山雨欲來風滿樓，大家都感覺到了，中國正在發生一個巨大而根本的改變，但是又不知道要如何解釋？

持續「內卷」，使中國內部面臨巨大壓力

單單用習近平個人的思想或個性來做解釋，似乎太簡單了。因為沒有適當的時代背景跟社會氛圍，習近平一個人是無法這麼搞的。

我個人的解讀是這樣的：中國改革開放四十年來，中共的江山非常鞏固，因為無論如何，一般人民的生活水平不斷的改善。幾億中國人民脫貧而進入小康，這的確是一個非常了不起的成就。

但是近幾年來，中國中下層人民的生活水平已經無法繼續提升。事實上，由於「內卷」的關係，中下層的日子越來越不好過，民怨一直在累積。

「內卷」是中國大陸最近出現的一個新名詞，簡單來說，就是「惡性競爭」的意思。社會底層的人民為了求生存，彼此激烈的競爭，主動降低自己的工資，但是好處都被資本家、官二代、富二代們拿走了。

底層的人民是韭菜，他們拼命地往上生長，卻總是免不了被割韭菜的命運。因此，「躺平主義」在中國的年輕人之間盛行。所謂的「躺平主義」，用台灣人的慣用語來講，就是「擺爛」的意思。只要我躺平了，不要往上生長，別人就割不了我的韭菜。

「內捲」元兇：惡性競爭的勞僱關係

經營送餐服務的美團，就是造成內卷的元兇之一。送餐員每天在中國的大街小巷奔忙，然後由於惡性競爭的關係，美團可以不斷的壓低給他們的工資。但是美團並沒有把省下來的成本轉給客戶，而是把大部分的差價放到了自己的口袋裡。

叫車服務公司滴滴出行也是另一個內卷的元兇。當某個區域的出租車數量大於叫車人數的時候，滴滴出行就會鼓勵出租車司機們彼此殺價搶單，但是滴滴出行向乘客收取的車資並沒有下降，多出來的差價大多被滴滴出行拿走了。

而相反地，如果遇到下大雨或是尖峰時刻，想叫車的人數大於出租車數量的時候，滴滴出行又會鼓勵叫車的人抬高價格搶車。同樣的，滴滴出行並沒有將這些多出來的車資轉給出租車師傅，而是放到了自己的口袋裡。

馬克思主義助長「打擊資本家」風氣

如果這不叫剝削的話，那什麼才叫做剝削？

中國大陸的十幾億人民跟台灣人民不一樣，他們都是讀馬克思主義長大的。他們看到了這些社會現象，不會像台灣人一樣，自動解讀成市場自由競爭，也不會想到亞當史密斯那隻看不見的手。

他們想到的，是馬克思所說的「剩餘價值」（Surplus Value），是他們小時候在課本裡讀到的那些窮凶極惡的地主跟資本家。

而像阿里巴巴的馬雲、恆大地產的許家印、萬達集團的王健林，他們被打壓、被懲處，有什麼好抱怨的嗎？當然沒有，因為他們本身就是共產黨員，而身為共產黨員，就應該相信財產共有，摒棄私有財產。

一個共產黨員在共產國家經商就是這樣的，所有的財產最終都是國家的、人民的。這有什麼好抗議的？抗議無效！

對我們這些在國民黨威權時期受教育的台灣人來說，「你根本就是個共產黨」是一句罵人的話。

但是在中國大陸，「我是個共產黨員」卻是一句非常令人自豪的話。

諷刺：共產國家反助長資本家橫行

說起來很荒謬，中華人民共和國是個共產國家，應該是勞工的天堂，但是過去四十年來跑去中國大陸發展的台灣人，絕大多數是資本家，而不是勞工。

中國其實沒有發生什麼改變，中國一直奉行共產主義，只是在發展的過程中借了一些錢、借了一些時間給資本家們而已。許多台灣人都忘記了，但是中國人民沒有忘記，習近平也沒有忘記。

本文經林宜敬授權轉載，原文刊載於此

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