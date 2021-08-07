本土新增6例、12例死亡，今下午開放53-54歲第九類預約接種第一劑莫德納

中央流行疫情指揮中心今（7）日下午召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土新增6例確診個案、境外4例。確診個案中新增12例死亡。

針對死亡個案新增的數量，指揮官陳時中說明，此次是因為想將不同通報來源的檔案彙整在一起，修改了一個程式後發現有些資料未能完整擷取到所造成。目前已處理此問題，後續會再檢驗程式。

本土新增6例、境外移入4例，連續幾日零死亡讓判定單位察覺有異

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例（其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為1例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今年7月27日至8月5日。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市、桃園市各1例；其中4例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，為7例男性、5例女性，發病日介5月24日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月22日至7月30日。

針對死亡個案新增的數量，指揮官陳時中說明此次的問題是由於司法相驗和醫院通報有各自的檔案，這次因為想將不同來源的通報檔案彙整在一起，修改了一個程式後發現有些資料未能完整擷取到所造成。

陳時中表示，主要是由於先前連續幾天零死亡個案，判定的單位認為有些怪異，進到檔案裡頭搜尋才發現有部分檔案未成功轉檔進系統。目前已處理此問題，後續會再檢驗程式。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月5日累計公布1萬4554位確診個案中，已有1萬3053人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.7%。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2名男性、2名女性，年齡介於30多歲至40多歲，分別自美國（案15878）、柬埔寨（案15879）、中國（案15881）、西班牙（案15883）入境，入境日介於8月4日至8月5日，在臺期間均無症狀，相關接觸者匡列中。

開放53-54歲第九類預約接種第一劑莫德納，第一線醫護混打莫德納下週進行

針對開放第一線醫護人員第一劑接種AZ疫苗超過10週以上，第二劑開放混打莫德納疫苗，指揮中心表示將以COVID-19專責醫療院所的醫護人員為優先，這包含了設置專責病房、負壓隔離病房或採檢院所。

指揮中心表示，符合上述資格的醫護人員約3萬3千人，下週將依未接種人數需求，撥配疫苗到各專責醫院。陳時中表示希望接種作業下週能開始進行。

依據指揮中心新聞稿，為利疫苗資源有效利用，指揮中心經評估剩餘疫苗數量，增加開放「已於7月19日12時前意願登記莫德納（Moderna）疫苗，且為53-54歲之第九類對象」，約5.7萬人，預約接種第一劑，時程為自8月7日16時至8月9日12時止。

指揮中心說明，上述符合增加開放預約對象資格者，即得於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此次增加開放對象同樣預定於8月11日至8月17日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

另外針對90歲以上長期臥床或行動不便長者的疫苗接種，指揮中心表示已與地方政府合作規劃到宅接種服務，減少長輩移動與等候的時煙。

指揮中心提醒，高齡長輩施打疫苗前，需評估近期有無急性疾病相關症狀或慢性病病情不穩定等情形再接種。醫護人員完成接種後，陪伴留觀15分鐘，且叮嚀接種後注意事項。落實安全接種。

陳時中說明昨日疫苗施打數量較多，單日施打了26萬70008人，覆蓋率已達36.88%、計次人口比來到38.98劑/每百人。

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核稿編輯：翁世航