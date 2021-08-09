伊朗強硬派新總統萊希宣誓就職，疫情、制裁、核談判、以色列⋯⋯內憂外患焦頭爛額

編譯：吳宗宜

伊朗前司法部長、現年60歲的萊希（Ebrahim Raisi）於8月5日在國會宣誓就職，接替在西方被視為相對溫和派的前總統魯哈尼（Hassan Rouhani），成為伊朗伊斯蘭共和國第8任總統。

萊希是伊朗年邁、強硬的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）長期的忠實擁護者和助手，被認為是可能接班哈米尼的人選。萊希說，「我將致力為人民、為國家的榮譽、弘揚信仰和道德做出奉獻，擁護真理和正義。」

萊希並強調與地區鄰國的關係將是他外交政策的優先任務，「我會向所有國家，特別是中東地區的國家伸出友誼和兄弟之手。」他告訴與會的260餘名當地和外國官員，區域危機需要通過對話解決，外國勢力的存在只會造成更多的不穩定。針對西方、以色列和一些阿拉伯鄰國的反對言論，他表示，伊朗在區域的存在創造了安全、和平與穩定。

他也表示支持解除制裁的任何外交計畫（any diplomatic plans），稱伊朗的核子發展計畫完全是為和平用途的，核武在該國的國防戰略中沒有地位。「伊朗人民期待新政府改善他們的生活……美國對伊朗的所有非法制裁都必須取消。」

5月宣布濃縮鈾濃度已達60％，伊朗官員：美國若解除制裁，可考慮停止

棘手的伊朗核談判正在維也納進行，但目前談判已被擱置數週。2015年伊朗與其他6個國家（美、英、法、中、德和俄羅斯）達成聯合全面行動計畫（The Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）協議，停止發展核武，以換取西方國家對其解除經濟制裁，然而美國前總統川普（Donald J. Trump）於2018年單方面讓美國退出伊朗核協議，一年後，伊朗也開始逐步退出其條約義務，增加其鈾儲備和提升鈾濃縮純度，稱這是對美國制裁的回應，此後伊朗不再遵守該協議的所有條款。

今年5月下旬，伊朗在宣布其濃縮鈾濃度已達60%，遠高於前次核協議允許的3.67%，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）認為此事敲響了警鐘，「一個國家的濃縮鈾濃度達到60% 是一件非常嚴重的事情，只有製造核武的國家才能達到這個水平，60%幾乎是武器級，商業用的鈾濃度是2到3%。」

伊朗官員則稱，濃縮鈾是國家的主權權利，他們的核子活動仍用於和平目的，並表示若美國解除制裁，他們可以考慮停止鈾濃縮進程。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）回應，「我們敦促伊朗盡快重啟以完成這場談判，我們向萊希總統傳達的訊息與我們向他的前任傳達的訊息相同……美國將捍衛自身和我們合作夥伴的安全利益。我們希望伊朗抓住現在的機會達成外交解決方案，但這個過程不能無限期地推遲。」

萊希上任之際，伊朗正面臨內憂外患，嚴重的經濟危機使伊朗人的不滿情緒日益高漲，美國經濟制裁的壓力使通貨膨脹飆升，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情也重創該國，伊朗的單日確診數字已連續創下新高，德黑蘭現在將藥品嚴重短缺歸咎於美國的制裁。與此同時，伊朗西南部地區正遭受50多年來最嚴重的乾旱，反對政府的抗議活動繼續在伊朗各地爆發。

萊希6月18日的勝利是在創下歷史最低投票率（官方記錄為48.5%）的背景下取得的，該投票率是1979年革命以來的最低水平，突顯出伊朗人對政治制度的失望，數以百萬計的伊朗人選擇不投票以沉默抗議，空白選票和廢票占最終投票總數的13%，再加上並無具實力、背景堅強的候選人與之競逐，萊希最後得以順利當選。

伊朗總統大選原本有將近600名候選人登記參選，但在12人組成的保守派憲法監護委員會（Guardian Council）審查下，最後只有7人獲得參選資格，被取消參選資格者包括最有實力挑戰萊希的前國會議長拉里加尼（Ali Larijani）。

作為前司法部長，萊希因其人權記錄而廣受批評，1988年時，他是死亡委員會（Death Committee）的4個成員之一，該委員會在伊朗當時的最高宗教領袖霍梅尼（Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini）的命令下，簽署了對數百名伊朗左翼囚犯的法外處決命令，而後在該年兩伊戰爭結束後不到三個月的時間裡，大約3000名政治犯被行刑隊絞死和射殺後埋進亂葬坑。

萊希在過去兩年擔任司法部長期間，也主導了對反對派和記者的暴力鎮壓，據估計，在2019年11月的全國反政府起義期間，有350至1500名伊朗人被安全部隊殺害，數百人被監禁及法外處決。國際特赦組織此後不斷呼籲對萊希在擔任首席大法官期間違反國際法、包括酷刑和任意拘留（arbitrary detention）的行為進行調查。

以色列與鄰國軍事衝突不斷，加劇海灣地區緊張情勢

強硬派的希萊上任後不僅須面對國內經濟因美國主導的制裁而陷入癱瘓，其與外國勢力的緊張關係也繼續加劇。7月29日，一艘由以色列富豪歐佛（Eyal Ofer）旗下的佐迪艾克海運公司（Zodiac Maritime）管理的默瑟街號（Mercer Street）油輪，在阿曼外海遇襲，造成一名英國和一名羅馬尼亞籍船員喪生，英國、美國和以色列皆指控此次攻擊是伊朗所為。

以色列呼籲國際社會對伊朗採取協調一致的行動，並像過去曾多次做過的一樣宣布，它並不害怕獨力對抗伊朗，以色列國防部長甘茨（Benny Gantz ）在8月4日表示，以色列準備對伊朗進行攻擊。

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）全球宏觀研究院主管羅馬（Henry Rome）指出，「很難判斷過去一周的襲擊事件是否代表著伊朗開始增加其海上軍事活動。美國雖然可能加快對伊朗無人機和導彈實施相關的新制裁，不過這對以色列來說顯然不夠，最終以色列會找到自己的報復方式，繼續兩個對手之間長期徘徊在公開衝突門檻上的影子戰爭（shadow war）。 」

近日以色列與鄰國軍事衝突不斷，更加劇了海灣地區緊張情勢。以色列聲稱黎巴嫩於8月4日向以色列發射3枚火箭彈，其中2枚落在以色列境內，據《第12頻道》（Channel 12）報導，一枚火箭在靠近黎巴嫩邊境、大約2萬人規模的社區Kiryat Shmona外的空地爆炸，沒有造成傷亡，另一枚則被以色列的鐵穹防禦系統（the Iron Dome） 攔截。

隨後以色列發動報復空襲，以色列空軍在推特上說，「今天早些時候，火箭從黎巴嫩發射到以色列了領土，作為回應……我們的戰鬥機襲擊了發射黎巴嫩用於恐怖火箭活動的發射場和基礎設施。 」以色列經常空襲迦薩走廊的哈瑪斯、伊朗或真主黨疑似在敘利亞的基地，但這是他們自2014年以來首次攻擊黎巴嫩境內的目標。

以色列國防軍也聲稱黎巴嫩政府應對火箭砲擊事件負責，並警告「不要再試圖傷害以色列平民和以色列的主權。 」

以色列國防部長甘茨告訴《YNet電視台》，「這次回擊是在傳達一個訊息……顯然我們可以做得更多，但我們希望不要升級衝突。 」

黎巴嫩軍方稱以色列向該國發射了92枚砲彈，導致南部數個村落失火。黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun） 表示將向聯合國提出申訴，「這是以色列自2006年以來第一次針對黎巴嫩村莊的空襲，表明其侵犯黎巴嫩意圖（aggressive intent）的升級，直接威脅到黎巴嫩南部的安全與穩定，違反了聯合國安理會的決議。」

聯合國駐黎巴嫩維和部隊司令科爾少將（Stefano Del Col）呼籲雙方停火，「保持最大程度的克制，避免進一步升級」以緩和緊張局勢，並避免如2006年武裝敵對行動。在 2006 年，以色列和黎巴嫩激進組織真主黨進行了長達一個月的戰爭，造成約1200名黎巴嫩人（主要是平民）和約160名以色列人（主要是士兵）死亡，戰爭未能消除該組織的火箭威脅，以色列官員聲稱伊朗支持的真主黨改造後的導彈現在幾乎可以攻擊以色列的任何地方。但目前還沒有人出面承認這次對以色列的火箭彈攻擊，真主黨也沒有發表評論。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航