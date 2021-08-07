中國Delta本土疫情延燒：揚州因「打牌群組」成重災區，多地下令關閉棋牌室、麻將房，24名官員被究責

中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情在7月下旬面臨新一波的爆發，今（7）日新增通報的案例數為75例，當中江蘇省占了53例。揚州市疫情因為民眾打牌群聚而持續擴散，且確診者多為老年人，恐怕淪為疫情重災區。為此，中國多地已下令暫時關閉棋牌室等室內密閉休閒場所。

根據中國媒體報導，由於此波本土疫情已波及遼寧、安徽、湖南等10餘個省區市，多地政府已對防疫不力的官員問責，牽涉至少24人，其中以湖南省張家界一口氣對18名公職人員究責最多。

揚州市疫情嚴重已停止大型活動，主城區展開大規模核酸檢測

（中央社）中國官方今天通報，新增107例COVID-19確診。75例本土病例中，江蘇省占了53例，當地疫情嚴重的揚州市多地已停止大型群眾性活動。

據中國國家衛生健康委員會官網，6日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例107例，其中境外移入32例（雲南11例，上海9例，天津5例，廣東3例，四川2例，江蘇1例，浙江1 例），本土75例（江蘇53例，湖北9例，湖南9例，河南4例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為本土病例（在山東）。

另據江蘇省衛健委、陸媒澎湃新聞，江蘇新增本土確診中，揚州市報告52例、南京市1例。揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部今天通告，包括江都區等多地停止大型群眾性活動，主城區展開第4輪大規模核酸檢測。

截至6日24時，中國現有確診1444例，累計治癒出院8萬7525例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬3605例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者111萬9620人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬4273人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2004例，其中212人病亡；澳門特區累計63例，已有57人治癒出院。

揚州疫情因「打牌群組」持續擴散，多地下令關閉室內休閒場所

江蘇揚州市因為「打牌群組」持續擴散，且多是老年人感染，恐淪為中國這波COVID-19疫情最嚴重的城市。多地為此相繼下令，暫時閉關棋牌室、麻將房等室內密閉休閒場所。

據官方通報，中國大陸5日新增COVID-19本土確診80例，其中，爆發打牌群聚感染的揚州以58例居首。

據《健康時報》、《21世紀經濟報導》，自7月20日迄今，揚州累計本土確診220例，即將追過這波Delta變異株疫情源頭的南京市（228例），且確診病情明顯偏重。

報導指出，揚州確診220例多為老年人，其中，普通型135例、重症型14例、危重型2例，只有69例是輕症。揚州常住人口60歲及以上約119萬人，占全市總人口26.01%，遠高於中國的平均值18.7%。

截至目前，揚州共有高風險地區1個，中風險地區71個，數量已超過中國大陸總數的1/3。

揚州此輪疫情發現的首例病例是一名64歲毛姓婦人，7月21日上午擅自離開已採取封閉管理的南京居住地來到揚州，直到7月27日因發燒就診才被發現確診。

7月21至24日，毛婦一直在四季園小區內的一間棋牌室打牌，截至8月3日，該棋牌室已有54人確診；她還頻繁活動於飯店、商店、診所、棋牌室、農貿市場等，造成揚州城區疫情擴散。

毛姓婦人的70歲姐姐被感染後，也常去史可法東路宏遠棋牌室打牌；這間棋牌室其後也有多人確診。

報導引述汕頭大學病毒學專家常榮山表示，揚州實際已發生社區傳播，病例數很可能將超越南京。

自8月1日起，揚州主城區已處「封城」狀態，居民在家辦公，官方5日啟動主城區第三輪大規模核酸檢測。

揚州因為「打牌群組」淪為疫情重災區後，江蘇省率先於3日宣布，全省4萬5371家棋牌室、麻將館已全部暫停營業；大陸多地也相繼發布通知跟進。

疫情至今已有4地官員被問責，湖南省張家界被問責人數居冠

中國7月下旬爆發新一波的本土COVID-19疫情，多省市相繼傳出病例，兩週內超過500人染疫。據報導，多地政府已對防疫不力的官員問責，牽涉至少24人，輕則停職、重則丟官。

據《澎湃新聞》、《健康時報》報導，這波本土疫情自7月20日在南京爆發以來，兩週內全國新增感染者超過500人，已波及遼寧、安徽、湖南等10餘個省區市。同時，鄭州、廈門、上海、瑞麗又各自出現獨立的傳播鏈，在地方發生小規模的傳播。

據報導，相關單位在排查防疫漏洞與整改的過程中，發現疫情擴散與部分公職人員失職有關。據調查，從7月23日起至今，全中國至少已有4地共24名公職人員被追責、問責，輕則停職、重則丟官。

據報導，南京的本土疫情自7月20日爆發，截至8月3日，南京全市累計報告本土確診病例223例。南京祿口國際機場被指是這次疫情的破口，負責管理機場的東部機場集團黨委書記、董事長馮軍，7月23日遭江蘇官方勒令停職。

國務院聯防聯控機制在8月4日的新聞發布會上更批評，防控制度沒有落實，長時間的平穩運行，使機場從業人員出現鬆懈麻痺心態等。

日前受到大雨襲擊的河南鄭州，7月30日起爆發本土疫情，截至8月2日晚間6時，本土確診病例13例、無症狀感染者50例。鄭州市委在7月31日宣布，免去市衛健委黨組書記、主任付桂榮的職務，隨後鄭州市衛健委黨組宣布，免去鄭州市第六人民醫院黨委書記馬淑煥的職務。

此外，山東省煙台市萊山區黃海路街道7月31日出現一起本土案例，煙台市委於8月3日宣布免去萊山區區長、分管副區長的職務；萊山區委則宣布免去一名黃海路街道黨工委相關人員的職務。

報導指出，這波問責中，湖南省張家界一口氣對18名公職人員究責最多。其中包含黨員幹部和公職人員。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航