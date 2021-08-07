莫拉克週年前夕，八七水災再現：馬祖芹壁村土石坍塌，高雄山區路橋沖斷3部落成孤島，太麻里居民徹夜難眠

受到颱風盧碧減弱的熱帶性低氣壓及西南氣流影響，中央氣象局今（7）早對新竹以南14縣市發布豪大雨特報。截至目前為止，豪大雨已在中南部多個縣市造成災情，包含連江縣芹壁村土石坍塌為歷年最嚴重、高雄市桃源區明霸克露橋被沖斷。台東太麻里溪水再度暴漲，適逢莫拉克風災滿12週年前夕，令當地居民憂心難以入睡。

中央氣象局表示，熱帶性低氣壓中心出海後結構有稍微重整，目前中心位置在台北東方約120公里的海面上，預計會往東北移動，且強度有可能再度增強，12小時內會再度增強為颱風盧碧。

馬祖芹壁村土石坍塌歷年最嚴重，高雄山區三部落成孤島

《中央社》報導，今天凌晨0時至上午9時，連江縣雨量為179.5毫米，強降雨導致南竿鄉清水村、介壽村山隴廣場、津沙廣場積水，與北竿鄉橋仔、塘岐等村莊排水不及，塘岐中正路與復興路因地勢低窪大淹水，道路水淹約50公分。

而北竿民眾通報颱風災情，芹壁村中山國中下方邊坡土石坍塌為歷年最嚴重，民眾停放車輛受土石滑落影響，車輛泡泥砂水，並隨坍方邊坡土石滑向道路。南竿警察公告提醒，南竿地區路段發生多處災情，請居民封鎖解除前勿通行，並避免外出，以保護自身安全。

《中央社》報導，高雄市桃源區長謝英雄說，高雄市山區道路、橋梁幾乎都已封閉，因溪水暴漲，土石流滑落沖刷，往桃源復興的明霸克露橋已被沖斷，不過該橋上午已封閉禁止通行，因此沒有人車通行，無人受傷。

謝英雄表示，由於明霸克露橋位於桃源重要聯外道路台20線上，包括桃源復興、拉芙蘭、梅山3部落目前成為孤島，無法聯外，居民若身體不適，只能請求直升機支援，目前糧食夠用2週。除了明霸克露橋已斷，寶來一橋、勤和一橋及南橫公路往梅山方向等橋梁也都岌岌可危。目前所有橋梁都已禁止通行。

《中央社》報導，高雄茂林區情人谷得樂日嘎橋附近，下午一度水淹及腰，周邊民宅都泡在水中，所幸居民45人均已全數撤離至安全處所。

高雄氣象站資料顯示，截至下午3時多，高雄市24小時累積雨量以桃源區630.5毫米最高，其次六龜區594.5毫米，茂林區也有573毫米，另杉林、那瑪夏、甲仙、美濃等區平均也約300毫米，雨勢驚人。

莫拉克風災前夕溪水再度暴漲，太麻里居民徹夜難眠

（中央社）莫拉克風災滿12周年前夕，台東太麻里溪水再度暴漲，當年風災51間民宅遭流失的嘉蘭村民這2天看著暴漲的溪水一夜難眠，村民憂心地說，「明天又是8月8日」。

受到西南氣流影響，台東山區降下可觀雨量，從昨天晚上至今天傍晚雨勢未停，今天台東縱谷的卑南溪水暴漲，南迴線的所有溪流也全部暴漲。

太麻里溪水暴漲，最讓沿線居民擔憂，12年前的8月7日、8日莫拉克颱風造成太麻里溪水暴漲，堤防遭沖毀，嘉蘭村51間民宅遭沖入太平洋，造成村民難以抹滅傷痛。

Photo Credit: 中央社 受西南氣流影響，台東山區持續降下可觀雨量，6日晚間至7日雨勢未停，台東縱谷卑南溪水暴漲，南迴線所有溪流也都暴漲，其中，太麻里溪水高漲，最讓沿線居民擔憂。

「昨天開始下雨，村民就很擔心，老人家徹夜難眠」金峰鄉民代表林教廣說，昨天晚上嘉蘭村巡守隊就一直監看太麻里溪，「水位就像2009年的莫拉克一樣」，部落都很緊張，今天上午溪水又暴漲，村民祈求莫拉克災情不要重現。

嘉蘭村民記建福說，「明天又是8月8日，莫拉克也是，從8月7日開始下雨，下到8日父親節，太麻里潰堤，現在的情況很像當年」。

嘉蘭村長莊福成決定封閉嘉蘭村旁的防汛道路，他呼籲村民，今天晚上不能掉以輕心，隨時保持警覺。入夜後如水位持續升高，有可能要撤離村民。

《中央社》報導，中央氣象局預報員徐仲毅表示，今天是熱帶性低氣壓影響最明顯的一天，從累積雨量來看，最明顯的雨勢出現在嘉義以南地區，尤其山區更多，根據氣象局觀測，屏東縣佳暮村昨天凌晨0時到今天下午2時累積雨量已經突破800毫米。

徐仲毅說，熱帶性低氣壓今天上午登陸竹苗一帶後，結構有稍微被破壞，不過今天中心出海後結構有稍微重整，目前中心位置在台北東方約120公里的海面上，預計會往東北移動，且強度有可能再度增強，12小時內會再度增強為颱風盧碧，但由於逐漸遠離對台灣影響較小。

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責任編輯：潘柏翰

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