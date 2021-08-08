豪雨一度造成逾9萬戶停電，台南、高屏今日仍需防土石流及淹水威脅

全台昨（7）日經歷盧碧颱風帶來的雨彈轟炸後，過半水庫蓄水量抽過90％，部分水庫列入放流警戒範圍。中央氣象局今（8）日持續對南部縣市發布豪雨特報，另外水利署也對屏東縣恆春鎮、車城鄉發布淹水二級警戒。

三縣市防豪雨、水庫下游居民應注意放流警戒

中央氣象局指出，雖然今日西南氣流逐漸減弱，仍易有短延時的強降雨。其中，台南市、高雄市及屏東縣需注意局部大雨或豪雨，彰化、嘉義及台東地區也有局部大雨發生的機率，應注意雷擊及強陣風。山區歷經連日降雨要慎防坍方及落石，低窪地區則要慎防淹水。

Photo Credit:中央氣象局

此外，水利署早上對屏東縣恆春鎮、車城鄉發布淹水二級警戒，提醒若持續降雨，則易淹水的村里和道路可能在3小時內開始積水、淹水，呼籲即時注意淹水通報及應變。

連日大雨也讓部分水庫接近滿載，水利署將石門、明德、鯉魚潭、石岡壩、谷關壩、天輪壩、馬鞍壩、霧社、集集攔河堰、湖山、白河、烏山頭、曾文、南化、鏡面、牡丹水庫等17座水庫列為放流警戒，呼籲下游沿岸附近的民眾加強注意、遠離河床，以避免發生危險。

另外，今日也有多個地區達到停班停課標準，包括苗栗縣泰安鄉、嘉義縣阿里山鄉和高雄市旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區、那瑪夏區，以及屏東縣三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉。

梅雨、颱風季影響，下半年不缺水

根據《聯合報》報導，自來水公司二區處表示，這次盧碧颱風及減弱後的熱帶性低氣壓來充沛的雨量，且因為水庫接近滿水位、相對穩定，因此流入水庫的雨水濁度並未升高。

水利署北區水資源局指出，5月枯水期後緊接著進入梅雨、颱風季，且預期秋冬季在東北季風和鋒面助長下，北部還是會有雨量，因此下半年的民生工業用水不至於缺水。

台電搶修9萬戶停電，至今仍有3666戶未復電

（中央社）全台各地昨天受熱帶性低氣壓影響降下豪大雨，不僅造成淹水、路樹倒塌災情，也導致電力設備受損，一度逾9萬戶停電，經過搶修，已有8.8萬戶復電，仍有3666戶停電。

台電表示，截至今天上午9時止，曾經停電戶數共計9萬1879戶，經過搶修，已有8萬8213戶復電，仍有3666戶停電，分別為高雄市2642戶，屏東縣827戶，新北市100戶，連江縣37戶，彰化縣29戶，苗栗縣26戶，嘉義縣5戶。

台電表示，將視後續風雨及道路交通恢復狀況，持續搶修。

中央氣象局表示，今天隨著西南氣流逐漸減弱及低壓的遠離，雨勢將逐漸趨緩，白天之後北部及東半部的降雨會較為局部、短暫，中南部仍可能有局部大雨或豪雨發生，不過整體雨勢會比昨天緩和許多。

高鐵苗栗台中段搶修完畢

（中央社）高鐵苗栗路段昨天因大雨造成邊坡滑動、土石入侵，昨天中午後苗栗至台中雙向暫停行駛，經搶修，今天恢復西線運轉，以單線雙向行駛，部分列車會延誤。

台灣高鐵公司表示，今天苗栗至台中路段採西線單線雙向行駛，東線同時進行搶修，列車經過苗栗受影響路段時，將減速通行，尖峰時段部分列車會有延誤，離峰時段較不受影響。

台灣高鐵指出，邊坡滑動路段的搶修是會同大地工程專業技師共同作業，必須重新打基樁，將在確保營運安全無虞下，恢復雙向通車。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺