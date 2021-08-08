【2020東京奧運】「奧運泡泡」防疫成效比預期更好，但場外的東京日增逾4000例確診

（中央社）在疫情籠罩下的東京奧運，今（8）日晚間閉幕，台灣奧運代表團防疫協調官張煥禎表示，東京奧運防疫成效比預料中更好，而相關防疫計畫未來也能成為台灣的借鏡。

2020東京奧運受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，被迫延後一年舉行，今（2021）年奧運開始前，東京疫情再次升溫，自8月4日起每日確診人數都在4000人以上，不過張煥禎說：「在選手村內還算乾淨，就算有人確診，人數也都是在個位數。」

選手村內每天都會公布確診人數，張煥禎透露，自7月1日至8月7日為止，奧運選手的總確診人數也僅29人，跟村外相比，「算是控制的不錯，也比我們出發前預期的要更好。」

各國派「防疫協調官」與日本指揮中心熱線

為防止疫情在選手村內擴散，今年東奧籌委會除要求各國代表團都需配置一名防疫協調官，還配有專屬手機可以直通日本防疫指揮中心，而今年台灣奧運代表團的防疫協調官是聯新國際醫院總院長張煥禎。

張煥禎在7月19日隨主團一起抵達日本東京，也跟著代表團入住選手村，他表示，出發前的確會擔心日本的防疫措施能否落實，「包括在進村前的防堵，以及入村後選手是否配合消毒、戴口罩等相關規定。」

依照日本籌委會的防疫規定，選手在村內每天都需接受唾液PCR篩檢以及配戴口罩，卻沒任何的罰則，張煥禎說：「但我們看到的狀況是村內各國選手都很自律戴上口罩，因為一旦確診就無法出賽，選手只要願意戴口罩，不僅保護了自己，無形之中也保護了其他人。」

張煥禎並強調，各國的防疫協調官除彼此交換意見，相關防疫計畫將來也能成為台灣舉辦國際賽的範本。他並觀察到，在疫情之下仍能正常比賽、訓練的國家，今年奧運的成績都非常好。

另外值得欣慰的是，今年台灣奧運代表團68名選手加上隊職員共170幾人，這次奧運所有檢驗結果全部呈現陰性，張煥禎說，這代表台灣在防疫的宣導上非常成功，大家也都有落實勤洗手、戴口罩的規定。

436名奧運參與者確診、沒有重症病例

根據奧運官網所公布的最新資料，截至今（8）日，奧運中共有436人在入境時或隔離期間確診，包含選手、媒體、相關工作人員、志工等等，其中有286名為日本居民、150名為外國人。

另外，東京奧運會中從7月1日開始，總共篩檢了超過62萬次，截至今日篩出了138名確診者，陽性率為0.02％。

《路透社》報導，奧運防疫泡泡的首席顧問麥克羅斯基（Brian McCloskey）指出，奧運選手村這次約有1萬多名選手入住，有些人是兩人同房，但其中都沒有發生重症病例。雖然還需要進行更多研究，但目前專家「相信」這些防疫泡泡內的感染是來自境外，而非在日本本地發生。

麥克羅斯基表示，越接近選手、國際社群及日本國內社群的人員，都會接受更多的採檢。

日本受Delta變異株肆虐，奧運場外的東京日增逾4000例

國際醫療福祉大學公衛學者和田耕治以及部分學者則認為，若要為奧運為東京所帶來的感染情況下結論，現在恐怕言之過早。且奧運破壞了大眾的防疫共識——選手們在比賽中尖叫、互相擁抱、拍拍彼此的背的同時，當局卻是告訴民眾要待在家裡，以避免和他人接觸。

的確，奧運場外的東京儼然是完全不同的世界。根據《中央社》報導，日本昨（7）日全境新增1萬6745例確診病例、且連續4天創歷史新高；東京則新增4566例，是當地第2高的紀錄。

今年6月下旬以來，日本進入第5波疫情，由於Delta變異株傳染力強，以致疫情快速擴散。日本從第1例累積到50萬例花了1年3個月，但從50萬例累積到100萬例只花了不到4個月。

而根據《聯合報》報導，日本首相菅義偉6日在廣島的記者會中表示，相較東奧開幕前，東京都鬧區的人潮並沒有增加，因此不認為疫情擴大和東京奧運有關，但接下來也會採取進一步措施來減少人潮。麥克羅斯基也同意菅義偉，認為東京感染人數的增加並不是奧運會造成的。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺