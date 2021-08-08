2021/08/08,
運動

這屆奧運會想記下的句子

這屆奧運會想記下的句子
李慧詩，以及她頭盔上那隻用來提醒自己不要輕言放棄的獨角獸。Have faith in yourself！｜Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

一直努力，一直進步，一直去追趕比你厲害的人。這件事，做運動員、做香港人、做人，也理應如此。

奧運來到最後一日，見證過不少振奮人心的時刻；而這段日子，被不同運動員、不同的話語所觸動，記錄下去，好好勉勵自己。

有創造奇蹟的：

「大家要堅持，唔好咁易放棄！縮喺後面、再退落去都唔係辦法，要上前盡力打好每一劍！」——張家朗

「希望大家要相信自己，好好裝備自己，因為唔知道幾時有機會嚟，當機會嚟到，你要有兩手準備，你先可以發揮到最好。」——劉慕裳

「只要相信，奇蹟就可能發生。」——蘇慧音

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Photo Credit: Reuters/ 達志影像
張家朗

有洞察自己的：

「因為我知道比賽，80%同心態有關， 20%同體能訓練有關。」——何詩蓓

有世界原來不似你預期的：

「每一分都好努力咁去做，我哋落後到無放棄，雖然頂唔到，但我哋已經盡晒最大努力。」——謝影雪

「我都會希望拎到金牌、獎牌，但人生就係咁，我哋好用力去完成一件事，雖然結果唔係你想咁，但起碼我哋盡力過，無悔，唔好後悔。」——李慧詩

但最觸動我的，其實是單車選手梁寶儀的這句，而假如大家知道她如何捱過受傷、上鋼釘、植骨的路程，一步步踩進奧運比賽場，這句話，更具分量：

「其實自己已經準備到最好，但個世界比我們準備得更好嘅時候，即使我對自己滿意，但都係要繼續努力去進步，去追趕世界。」——梁寶儀

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奧運會總有落幕的一日，但對運動員的關注、支持，不應隨奧運會完結而完，也不該以奬牌的顏色、奬牌來劃分。

一直努力，一直進步，一直去追趕比你厲害的人。這件事，做運動員、做香港人、做人，也理應如此。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文見作者Facebook

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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