新增4例本土病例、3例死亡，9.96萬劑莫德納抵台將研究最適當分配方式

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為4例本土及3例境外移入；另確診個案中新增3例死亡。

新增4例本土病例、3例死亡

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例（其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日均為8月6日。個案分布為臺北市2例、新北市及桃園市各1例；其中3例為已知感染源、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介5月24日至6月28日，確診日介於5月28日至6月30日，死亡日介於7月31日至8月1日。

針對解除隔離的情況，指揮中心指出，5月11日至8月6日累計公布1萬4566位確診個案中，已有1萬3066人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.7％。

9.96萬劑莫德納到貨，分配方式還未定案

指揮官陳時中指出，近期的確定病例越來越穩定，將持續在案例少的時候做更精準的疫調。因為風災、再加上原本開設的預約點就少，因此昨日施打疫苗的人數較少，目前疫苗覆蓋率36.94％。

陳時中表示，今日有1批9.96萬劑的莫德納疫苗抵達桃園機場，到貨後在物流中心作檢驗封緘作業，但由於這批劑量確實不多，因此會研究怎麼做最適當的分配，目前還沒有定案。

指揮中心表示，我國與美國Moderna公司採購之疫苗，目前共有124.96萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第2批6月18日24萬劑、第3批6月30日41萬劑、第4批7月15日35萬劑及本批9.96萬劑。

北市虎林攤商確診，羅一鈞：對社區威脅不高

針對台北市副市長黃珊珊7日指出，有1名虎林市場的雞肉攤商確診，醫療應變組副組長羅一鈞表示，虎林攤商接觸的感染源可能來自新北家禽市場、或日前虎林專案中的來源，目前並不確定有和哪一位確診者接觸過。

這名確診者CT值32、傳染性蠻低的，綜合研判應該已經感染了一段時間，只是因為先前病毒量偏低所以沒有被檢驗出來，可能是在6月底、7月初感染過，最近因為例行篩檢才被驗出來，屬於數週以上的感染，對社區的威脅不太高。

羅一鈞說，這名虎林確診攤商的相關接觸者都有匡列，目前沒有發現其他陽性個案，個案還在隔離治療，相關社區、家庭接觸者也會進行居家隔離。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺