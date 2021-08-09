愛立信CEO為何幫5G競爭對手「請命」，不斷遊說瑞典政府廢止「華為禁令」？

去（2020）年10月以來，華為在歐洲的5G通訊設備上，最大的競爭對手——愛立信（Ericsson）不斷為華為遊走，甚至雇用律師，企圖說服瑞典政府改弦易徹，將華為禁令廢止，讓華為能夠順利在瑞典及歐洲各地發展業務。直到今（2021）年5月後，禁華為令一案紛擾有了定案，瑞典法院仍維持對華為的制裁，也代表愛立信以及其背後的大股東瑞典瓦倫堡（Wallenberg）家族，將面臨中國報復性的反撲。

幫助中國華為「請命」的愛立信執行長埃克霍爾姆

瑞典和中國雙方政府的關係，早在去（2020）年10月發生變化。當時瑞典電信監管單位（PTS）禁止在關鍵5G網路基礎設施中，使用華為、中興通訊的電信設備。原本外界預期若華為受到限制，歐洲市場中的最大受惠者是，同為5G設備商的「愛立信」。

沒想到，愛立信卻頻頻對外放話，表示華為並「沒有違反法律」，讓外界霧裡看花。

尤其是愛立信執行長埃克霍爾姆（Borje Ekholm）更此對此費盡心力。根據《華爾街日報》報導，他展開無數抗爭活動，期間不斷會晤瑞典的政治人物，要求取消該國禁止華為的做法。

Photo Credit：AP / 達志影像 瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）執行長埃克霍爾姆（Borje Ekholm ）。攝於2017年1月26日，在斯德哥爾摩公司總部舉行的媒體發布會

其中瑞典報紙《每日新聞報》（Dagens Nyheter）公開埃克霍爾姆的網路信件中表明，當時他對著眾多議員，大力批評政府，指責對華為的處理方式很死板。

埃克霍爾姆曾尋找律師幫助華處理法律問題，不過過程並不順遂。報導中也揭露，他在給瑞典貿易大臣哈爾貝里（Anna Hallberg）的電子郵件中坦言：「找不到律師來接手這項工作」，並且強調無人肯接手的律師圈中有很多懦夫。

埃克霍爾姆種種作為，引起愛立信內部員工的不滿。《華爾街日報》報導，愛立信內部員工認為，該公司CEO（埃克霍爾姆）如此積極幫助競爭對手已經太超過了。

該不具名員工強調，商業上中國對外國企業的限制十分嚴格，在其境內的電信設備市場只有10%左右對外國企業開放，其餘均由中國本土企業控制，主要華為佔據山嶺，愛立信根本嚐不到什麼甜頭。

愛立信執行長，為何要幫中國華為遊說？

中國華為的問題，先從去年談起，當時由美國聯邦通信委員會（FCC）率先發難，再次將中國華為定調為美國的國家安全威脅。當時FCC委員布蘭登・卡爾（Brendan Carr）在公開會議上直言：「我的確想不到除了中國共產黨和它（華為）的協助者之外，還有什麼更大的安全威脅。」

會議上一再強調，中國政府試圖利用華為、中興等公司，監控美國境內的人員，為了政府安全以及知識產權和工商業上的優勢，美國必須禁止採購中國設備。

隨著這段警告引發了軒然大波，也敲醒了歐洲各國的戒心。根據研究公司Dell'Oro Group的說法，世界上需要建置通信設備的國家中，已經頒布華為禁令或正考慮對華為實施制裁的國家，在全球佔比超過60%，這當中就包含瑞典政府。

雖然禁華為令陣營有逐漸增加的趨勢，但中國仍有底氣在全球5G市場中叫板。根據全球移動供應商協會（GSA）的數據顯示，中國官營的中國移動電信公司（China Mobile）仍是世界上用戶最多、規模最大的通信設備採購公司，對5G市場具有關鍵的影響力。

中國移動研究院副院長段曉東去年更直言，全球70%以上的5G設備由中國建設，未來目標全球36%的基站是中國移動核定建置。

這代表中國移動釋出的設備市場配額依然大到能夠影響各企業。《華爾街日報》報導稱，今年7月份，中國移動在最新的5G設備招標中，就利用競標配額限制了國外廠商的發展，從去年進招標時的11%，降到了今年的5.4%，大舉刪減國外廠商的佔比，而愛立信成為最大受害者。

去年10月，愛立信執行長埃克霍爾姆就曾為自己替華為遊說的行為辯駁：「全球的業務已經交織在一起，他這麼做只是為了自己公司的利益」。

當時愛立信在中國經營一家大型工廠，高達8%的營業額來自中國，而瑞典的營業額只有1%。除此之外，根據《華爾街》報導指出，這項華為禁令遭到中國報復，不僅僅是愛立信受到傷害而已，更可能使愛立信的最大股東——瑞典瓦倫堡（Wallenberg）家族受到影響。

瑞典瓦倫堡（Wallenberg）家族：在瑞典「瓦倫堡（Wallenberg）」這一個詞，和資本主義、權力以及社會福祉是同一個詞彙。該家族被外界視為延續兩個世紀的超級企業帝國，也是世界頂級的家族之一。20世紀90年代，一度控制斯德哥爾摩股市達到40%。

該家族掌控的Investor AB投資控股公司，除了擁有愛立信外，還涉及歐洲最大的電力公司ABB、世界第三大製作藥集團阿斯利康、北歐航空集團SAS、白色家電巨頭伊萊克斯（Electrolux）、薩博汽車（SAAB）、瑞典北歐斯安銀行（SEB）、H&M等歐洲大名鼎鼎企業的股份。此外，還控制了大量未上市企業，並涉足私募股權投資等領域。

當瑞典電信監管機構，特別點名了華為和中興通訊後，隔日中國外交部發言人隨即聲明，瑞典應「糾正錯誤決定，避免給中瑞經貿合作和『瑞方企業』在華經營帶來消極影響」。

而中國露骨地表示，除了愛立信可能會面臨問題外，同時也不斷暗示，瑞典政府發布的這道禁華為令，背後有瓦倫堡家族再推波助瀾。

此後，中國官媒開始報導，瓦倫堡家族許多企業在中國都有大規模業務。當時《華爾街日報》引述不具名作者認為，如果瑞典不解除對華為的禁令，瓦倫堡家族主要控股企業都將一一面臨嚴重懲罰，而光是瓦倫堡旗下的H&M在華盈利就超過上百億新台幣。

Photo Credit: AP / 達志影像 2007年6月10日，中國國家主席胡錦濤（右）與瓦倫堡家族的首領彼得・瓦倫堡（左）在斯德哥爾摩北部的哈加斯洛特宮交談。總統夫婦在瑞典進行為期三天的正式訪問時曾在此居住。

瑞典仍維持禁華為令，中國展開報復反擊

隨著去年瑞典「禁華為令」一案不斷上訴。終於在今年5月中國官媒《環球時報》發出最後通牒指出，北京將給瑞典政府最後一次機會，取消華為禁令的機會，而瑞典愛立信否參與中國下一輪的大規模5G建設，完全取決於是否改變其對華為的立場。

中國官媒再次揚言，要以在中國做生意的瑞典公司為目標加以報復，又再一次直指愛立信背後最大股東Investor AB投資公司，也就是瓦倫堡家族做好準備。

埃克霍爾姆的遊說最終無效，6月23日瑞典政府仍以華為將危害到國內軍隊、警察而將禁止華為令定案。8月5日《華爾街日報》報導，瑞典愛立信成為了最大的輸家。

報導稱，今年該公司於中國市場得標的佔比僅為1.9%，遠低於去年拿下的11%。中國官媒得標佔比的銳減，歸咎於瑞典禁止華為、中興後，中國進行的報復。與此同時，愛立信的第二季財報中，在華銷售額同期，減少3億美元。

未來幾年中國的5G市場，將進入爆發成長階段。中國工業和資訊化部副部長在7月曾強調，中國已建成91.6萬個5G基地台，約佔全球總量的70%，並積極在2023年底前使5G無線用戶數量達到5.6億。《華爾街日報》報導，意味著愛立信將錯過世界上最蓬勃發展的5G建設。

Raymond James的通訊行業分析師Simon Leopold說：「按照目前的發展軌跡，通訊行業似乎正在進一步兩極分化，形成東方和西方兩大陣營」。東方以中國華為、中興兩家為首，西方則是歐洲愛立信、諾基亞兩者為大，兩大勢力的對抗無可避免。

面對中國不斷利用國內市場進行牽制。瑞典中國研究中心（Swedish Center for China Studies）主任赫爾斯特倫（Jerker Hellstrom）日前表示，中國造成的這種商業環境，已迫使在中國做生意的瑞典公司考慮退出戰略。

赫爾斯特倫表示：「並不是說過瑞典的各家公司準備離開中國，而是經過了這些事件，許多大公司第一次很嚴肅地思考，面對挑戰太大了」。

他強調，如果留在中國做生意並不是自由的，都是在有前提的情況下，那這樣的生意到底能多持久，且能獲得多大的利益？值得各大企業好好思考。

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核稿編輯：翁世航