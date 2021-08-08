【2020東京奧運】兒時工作是往返19公里送牛奶，肯亞選手基普柯吉連續兩屆稱霸男子馬拉松

（中央社）肯亞長跑好手基普柯吉（Eliud Kipchoge）今天輕鬆贏得東京奧運男子馬拉松項目金牌，以2小時8分38秒跑完全程。這是他連兩屆奧運在馬拉松項目摘金，更加站穩當今最偉大馬拉松選手地位。

荷蘭選手拿海（Abdi Nageeye）與比利時選手阿布迪（Bashir Abdi）分別以2小時9分58秒與2小時10分成績披銀奪銅。

36歲的基普柯吉是史上第3位連莊奧運男子馬拉松金牌的選手，過去只有衣索比亞選手畢奇拉（Abebe Bikila）和東德選手席爾品斯基（Waldemar Cierpinski），分別在1960與1964年以及1976與1980年寫下此項紀錄。

基普柯吉2008年奧運摘下男子5000公尺銀牌，2004年則在5000公尺項目得銅，至今已有4面奧運獎牌在手，而他同時也是馬拉松世界紀錄保持人。

當時，基普柯吉2018年在柏林馬拉松中，以2小時1分39秒打破世界紀錄。

札幌炎熱潮濕，基普柯吉仍保住金牌

由於東京的氣候太過炎熱，本次奧運馬拉松項目移至北海道札幌舉行。根據《中央社》報導，札幌的夏季溫度通常相對涼爽，會比東京低約攝氏5到6度。然而，自7月底開始，札幌氣溫突然飆高到攝氏34度，北海道其他地區甚至出現更高的氣溫。

《衛報》報導，這場比賽從早上7點出發，一路上環境既炎熱又潮濕，甚至有幾名跑者手拿冰袋降溫。在116名跑者中，有30名沒有完成賽事。而儘管環境嚴峻，基普柯吉還是保住了馬拉松金牌，鞏固他作為有史以來最偉大長跑運動員的地位。

「天氣是OK的」基普柯吉受訪時表示。他在2小時8分38秒衝過終點線時搥胸笑著，在他身後抵達的，則是一連串頂尖運動員，他們痛苦地低下頭、並向基普柯吉致敬。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

荷蘭、比利時選手互相鼓勵後收銀拿銅

這場比賽還有一段溫馨的插曲，獲得銀牌的荷蘭選手拿海在面對比賽的最後30公尺時，向後盯緊他的好友兼訓練夥伴、比利時選手阿布迪，最終阿布迪擊敗了另一名來自肯亞的選手Lawrence Chorono奪得銅牌。

「你必須往前。」拿海當時這麼鼓勵阿布迪，「如果他不在那裡，那會是非常困難的3公里。」阿布迪表示：「我們彼此鼓勵、而這就是隊友該做的。」

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基普柯吉的童年：每天跑步上學、往返19公里運送牛奶

根據《NBC》報導，基普柯吉在肯亞的Kapsisiwo長大，他的母親是一名幼兒園的老師。基普柯吉小時候為了到小學上課，每天要跑4趟5到6公里的路途。在他1999年完成學業後，他的工作是將當地村民出產的牛奶，運往12英里（約19.3公里）外的Kapsabet，並在存了5個月的錢後買了他的第一雙跑鞋。

《CNN》的報導指出，基普柯吉訓練的場所是肯亞的Eldoret，這個小鎮海拔2000公尺，高海拔、溫和的氣候以及綿延的鄉村小路提供長跑運動員合宜的訓練環境。

在這個高海拔訓練營中，幾十名世界頂尖的中長程跑者過著像僧侶一般的生活。他們的生活沒有娛樂、沒有家人、沒有分心，每週跑100英里（約161公里），每日睡上14到15小時。

「我跑步是為了活得更久、並享受更健康的生活」基普柯吉表示，「每天早上跑步就像吃水果一樣——一天一蘋果，醫生遠離我」，每當被問到為何要跑步，基普柯吉認為，這也是為了要激勵年輕人喜愛運動、並獲得快樂富足的生活，「我沒辦法想像不能跑步的生活」。

歷經2020倫敦馬拉松失利，基普柯吉回奧運奪金

根據《Runner’s World》的報導，基普柯吉在2020年的倫敦馬拉松中，因為右耳出現問題而表現不佳，在寒冷多雨的天氣下以2小時6分49秒拿下第8名，落後第1名1分多鐘。

「我真的很失望，我總是想要獲得勝利、並向人們宣告，只要專注在你自己身上並得到好的結果，你就可以一直獲勝」基普柯吉沮喪道：「我感到很抱歉，但運動就是這麼一回事。」

當時，基普柯吉被問到是否會重返馬拉松賽場，「我會回去」他篤定表示，並且為參與奧運埋下伏筆：「這不是世界末日」。

《衛報》報導，在英國比賽失利後，很多人質疑這位36歲的選手狀態變差，但基普柯吉在奧運場上用金牌反駁了這些臆測。

「馬拉松就像生活一樣，會有很多挑戰」基普柯吉賽後表示：「路上會有大大小小的坑洞，就像起起伏伏的人生，倫敦的確是其中的一個挑戰。但如果你熱愛運動，你就會接受這件事情的發生。我接受了，並且繼續前進。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺