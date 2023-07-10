50歲男攀劍龍稜脫水抽筋獨自下山後身亡，山友：天氣這麼熱，水沒帶夠不要去
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資深山友提醒，這麼熱的天氣來爬劍龍稜一點都不簡單，天氣炎熱地型困難度高，走動速度緩慢體力消耗快速，需要4000cc的水份才夠。夏天在劍龍稜爬山，水要小口慢慢的喝並且要控制每次喝的份量。
新北市一名50歲的柳姓男子，8日一早和朋友一起前往瑞芳知名景點「劍龍陵」爬山，爬到一半出現腳抽筋還有脫水情況，當下就表示要先行下山等候，單獨脫離隊伍下山，沒想到卻就此失蹤。警消自昨（9）日持續搜索，在中午12點半左右於水湳洞十三層遺址旁的樹林內尋獲該男子，但他已明顯死亡。
事發經過為何？
據了解，50歲柳男8日和8名同事相約登山，一行9人早上8點上山，預計登山路線是經南子吝步道起登，前往劍龍稜，經過茶壺山再返回勸濟堂。因為天氣炎熱，加上攜帶的飲用水不足，柳男途中因脫水、腳抽筋，约14:00左右決定自行先下山，由555峰下切，往勸濟堂。其他同事繼續登山，然而下午回到勸濟堂卻未看到柳男。
在16點20分時，同事和柳男曾有2通LINE通話，柳男表示自己在煙囪附近，雜草叢生，路跡不足，隨後第2通則表示找到路了，然而之後音訊全無。柳男的同事因為未等到柳男，18:30請求消防隊及搜索所大隊支援，约19:10求援啟動入山搜索，當時判斷柳男可能意識不明無法回應，或受困龍牙口到劍龍稜，下切半屏溪回到南子吝的路上。
新北市消防隊於8日晚間出動四車10人沿著登山路線搜索，晚間8點再往五五峰搜尋，8點45分抵達五五峰最高點，但都未有結果，搜救過程中，消防人員有撥通柳男的手機，但沒有接聽，天色昏暗因此先行返隊。9日一早消防人員再次出動，連同義消人員一起前往山區搜索，同時也出動空拍機加大搜索範圍，直到中午12點半左右，在水湳洞十三層遺址的第二和第三舊煙囪道附近樹林，發現已明顯死亡的柳男。研判是找水源等原因離開步道。
劍龍稜路線曝曬，山友建議：夏天炎熱不要來
劍龍稜為東北角黃金十稜之一，以刺激攀爬、景色優美等特色成為近年來山友十分喜愛挑戰的路線。由東北角南雅漁港南新宮起登陡上至稜線，經南子吝步道登南子吝山，眺望由深澳岬角至鼻頭角間的東北角海岬地型景觀，再下切穿越半屏溪谷，然後拉繩陡上一段坡度達70度的大岩壁，抵達劍龍稜平台。稜線上排成一列的巨大岩塊直指天空，需要手腳並用跨過巨岩瘦稜。555峰為劍龍稜的最高點，拉繩下切近75度的岩坡再從茶壺山下山。
雖然是郊山，但攀爬難度高，非一般民眾能挑戰難度高，沿途山路狹窄，一般登山要8到9小時。也因為爬的人多，但實際上路線並不容易，近年經常發生各種事故，每年夏天都有人因為中暑、熱衰竭或是受傷，呼叫搜救人員，2020年時，根據消防署的統計，劍龍稜就是全台灣發生最多事故的郊山。 2021年時的統計更指出，劍龍稜為全國發生山難事故全國第4名，前3名都是高山。
「肉腳登山社」的社團管理員，山友林江湧昨日就直言，這麼熱不要去爬劍龍稜了，這麼熱的天氣來爬劍龍稜一點都不簡單，天氣炎熱地型困難度高，走動速度緩慢體力消耗快速，需要4000cc的水份才夠。如果非要去爬，水請多帶一點，如果從南興宮那邊開始爬距離是比較遠，請帶4000cc的水不要怕重，水會越喝越少，總比要喝的時候沒有來得好。
林江湧也多是提醒，夏天在劍龍稜爬山，水要小口慢慢的喝並且要控制每次喝的份量，最好不要一邊走一邊與朋友整路上聊天，這樣會耗費更多體力以及很快就覺得口渴，另外也要注意呼吸的方式和行進速度，當速度超過自己心肺負荷的時候，人會本能的改用嘴巴呼吸，如此一來會造成「口乾舌燥」，誤認為自己很需要補充水，然後就一直喝水流汗，最後造成水份不夠與電解質不平衡。
根據登山社團的搜救消息照片，柳男身穿白色棉上衣，黑色工作長褲，脖子上掛著毛巾並帶著一個小腰包，身上並無看見攜帶攀繩需要的手套，有登山杖，沒有帶水壺，有山友認為，以此等裝備攀登劍龍稜是嚴重不足，且也缺乏團隊意識，讓不熟悉路況又身體不適的柳男單獨下山，隊友有其責任。
新北市消防局第6大隊長羅億田則表示，團體登山如果遇上天候不佳、人員狀況不好等情況，都應該以團隊共同行動為原則。登山者對於當地路況、氣候以及自身條件也要充份了解，不要單獨行動或做超出自己能力範圍的事。若發生意外、迷途、天氣驟變，第一時間應立即撥打119或110，設法提供座標定位，以利搜救人員救援。
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核稿編輯：翁世航
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
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