50歲男攀劍龍稜脫水抽筋獨自下山後身亡，山友：天氣這麼熱，水沒帶夠不要去

新北市一名50歲的柳姓男子，8日一早和朋友一起前往瑞芳知名景點「劍龍陵」爬山，爬到一半出現腳抽筋還有脫水情況，當下就表示要先行下山等候，單獨脫離隊伍下山，沒想到卻就此失蹤。警消自昨（9）日持續搜索，在中午12點半左右於水湳洞十三層遺址旁的樹林內尋獲該男子，但他已明顯死亡。

事發經過為何？

據了解，50歲柳男8日和8名同事相約登山，一行9人早上8點上山，預計登山路線是經南子吝步道起登，前往劍龍稜，經過茶壺山再返回勸濟堂。因為天氣炎熱，加上攜帶的飲用水不足，柳男途中因脫水、腳抽筋，约14:00左右決定自行先下山，由555峰下切，往勸濟堂。其他同事繼續登山，然而下午回到勸濟堂卻未看到柳男。

在16點20分時，同事和柳男曾有2通LINE通話，柳男表示自己在煙囪附近，雜草叢生，路跡不足，隨後第2通則表示找到路了，然而之後音訊全無。柳男的同事因為未等到柳男，18:30請求消防隊及搜索所大隊支援，约19:10求援啟動入山搜索，當時判斷柳男可能意識不明無法回應，或受困龍牙口到劍龍稜，下切半屏溪回到南子吝的路上。



新北市消防隊於8日晚間出動四車10人沿著登山路線搜索，晚間8點再往五五峰搜尋，8點45分抵達五五峰最高點，但都未有結果，搜救過程中，消防人員有撥通柳男的手機，但沒有接聽，天色昏暗因此先行返隊。9日一早消防人員再次出動，連同義消人員一起前往山區搜索，同時也出動空拍機加大搜索範圍，直到中午12點半左右，在水湳洞十三層遺址的第二和第三舊煙囪道附近樹林，發現已明顯死亡的柳男。研判是找水源等原因離開步道。

劍龍稜路線曝曬，山友建議：夏天炎熱不要來

劍龍稜為東北角黃金十稜之一，以刺激攀爬、景色優美等特色成為近年來山友十分喜愛挑戰的路線。由東北角南雅漁港南新宮起登陡上至稜線，經南子吝步道登南子吝山，眺望由深澳岬角至鼻頭角間的東北角海岬地型景觀，再下切穿越半屏溪谷，然後拉繩陡上一段坡度達70度的大岩壁，抵達劍龍稜平台。稜線上排成一列的巨大岩塊直指天空，需要手腳並用跨過巨岩瘦稜。555峰為劍龍稜的最高點，拉繩下切近75度的岩坡再從茶壺山下山。

雖然是郊山，但攀爬難度高，非一般民眾能挑戰難度高，沿途山路狹窄，一般登山要8到9小時。也因為爬的人多，但實際上路線並不容易，近年經常發生各種事故，每年夏天都有人因為中暑、熱衰竭或是受傷，呼叫搜救人員，2020年時，根據消防署的統計，劍龍稜就是全台灣發生最多事故的郊山。 2021年時的統計更指出，劍龍稜為全國發生山難事故全國第4名，前3名都是高山。

「肉腳登山社」的社團管理員，山友林江湧昨日就直言，這麼熱不要去爬劍龍稜了，這麼熱的天氣來爬劍龍稜一點都不簡單，天氣炎熱地型困難度高，走動速度緩慢體力消耗快速，需要4000cc的水份才夠。如果非要去爬，水請多帶一點，如果從南興宮那邊開始爬距離是比較遠，請帶4000cc的水不要怕重，水會越喝越少，總比要喝的時候沒有來得好。

林江湧也多是提醒，夏天在劍龍稜爬山，水要小口慢慢的喝並且要控制每次喝的份量，最好不要一邊走一邊與朋友整路上聊天，這樣會耗費更多體力以及很快就覺得口渴，另外也要注意呼吸的方式和行進速度，當速度超過自己心肺負荷的時候，人會本能的改用嘴巴呼吸，如此一來會造成「口乾舌燥」，誤認為自己很需要補充水，然後就一直喝水流汗，最後造成水份不夠與電解質不平衡。

根據登山社團的搜救消息照片，柳男身穿白色棉上衣，黑色工作長褲，脖子上掛著毛巾並帶著一個小腰包，身上並無看見攜帶攀繩需要的手套，有登山杖，沒有帶水壺，有山友認為，以此等裝備攀登劍龍稜是嚴重不足，且也缺乏團隊意識，讓不熟悉路況又身體不適的柳男單獨下山，隊友有其責任。

新北市消防局第6大隊長羅億田則表示，團體登山如果遇上天候不佳、人員狀況不好等情況，都應該以團隊共同行動為原則。登山者對於當地路況、氣候以及自身條件也要充份了解，不要單獨行動或做超出自己能力範圍的事。若發生意外、迷途、天氣驟變，第一時間應立即撥打119或110，設法提供座標定位，以利搜救人員救援。

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核稿編輯：翁世航