【2020東京奧運】中華隊以2金4銀6銅奪隊史最佳成績，相約2024巴黎奧運再見

在經歷為期17日、高達33項的激烈賽事過後，東京奧運在日本時間今（8）日晚上8時（台灣時間晚上7時），於奧運主場館國立競技場舉辦閉幕式。受到全球疫情大流行的影響，東奧成為奧運史上首度延期的大會，今（2021）年終於在嚴密的防疫措施下舉辦。

本次中華隊參賽的68名選手共拿下2金、4銀、6銅的好成績，一舉超過2004年在雅典奧運創下的2金、2銀、1銅最佳紀錄，並在全球奪牌榜上名列34名。

中華隊有參與的項目則包含舉重、羽球、空手道、競技體操、射箭、田徑、桌球、跆拳道、游泳、網球、射擊、柔道、拳擊、公路自行車、高爾夫、馬術、划船與輕艇。

奪得金牌的選手有女子舉重59公斤級郭婞淳、男子羽球雙打項目李洋和王齊麟。

拿下銀牌的選手有男子柔道60公斤級楊勇緯、男子射箭團體賽鄧宇成、湯智鈞和魏均珩，以及男子體操鞍馬李智凱、女子羽球單打項目戴資穎。

獲得銅牌的選手有女子跆拳道57公斤級羅嘉翎、桌球混雙林昀儒、鄭怡靜，以及女子舉重64公斤級陳玟卉、男子高爾夫潘政琮、女子拳擊51公斤級黃筱雯與女子空手道55公斤級文姿云。

其中，楊勇緯、李智凱、李洋、王齊麟、潘政琮、黃筱雯與文姿云都為中華隊史添上該項奧運賽事的首面獎牌。

東奧閉幕式：巴黎市長接棒2024年奧運

晚間的東奧閉幕式由秋篠宮文仁親王與國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）共同主持，日本國旗進場時，擔任旗手的有2020柔道金牌高藤直壽、2020游泳雙金得主大橋悠依、2020競技體操銀牌北原丈琉等人，台灣負責掌旗的選手則是參與男子400公尺跨欄的陳傑。

雖然不開放觀眾進場，但仍留在東京的奧運選手、代表團成員也一同參與這場盛會，並由體育場的4個角落陸續進場，在賽場中央自在地聊天、合照、隨著音樂舞動。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

依照慣例，閉幕典禮上頒發了馬拉松的金、銀、銅獎牌，但在東奧首度同時頒發給男子組和女子組的獲獎選手，過去只有男子馬拉松獎牌得主在閉幕典禮上受獎。

本次主辦城市東京都的知事小池百合子，在閉幕典禮將把奧運會旗交接給2024年主辦奧運的巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）。另外，2028年奧運主辦方為美國洛杉磯，在今年東奧也宣布澳洲布里斯本將在2032年主辦奧運。

自8月24日起，東京緊接著要舉辦帕拉林匹克運動會，讓身心障礙運動員一展成果、角逐獎牌。中華隊本次也有選手出賽，民眾可以持續關注賽事、支持我國運動員。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺