高鐵苗栗段邊坡滑動暫停雙向運轉，災害告警系統發揮作用，17公里前列車自動煞停

台灣高鐵苗栗路段7日因大雨影響邊坡落石滑動，苗栗至台中區間暫停雙向運轉，一度出動90輛客運協助旅客接駁，昨（8）日則改為單線雙向通車，部分班次降速延誤；行政院長蘇貞昌到現場勘查時表示，此次事件高鐵的應變很好、預警系統發揮作用、工程搶救也很好；但仍要加強全線總體檢，查清並防範類似狀況發生。

台灣高鐵公司昨天表示，苗栗至台中路段採西線單線雙向行駛，東線同時進行搶修，列車經過苗栗受影響路段時，將減速通行，尖峰時段部分列車會有延誤，離峰時段較不受影響。由於邊坡滑動路段的搶修是會同大地工程專業技師共同作業，必須重新打基樁，將在確保營運安全無虞下，恢復雙向通車。目前仍未完全恢復正常營運。

為什麼會發生邊坡滑落？

根據台灣高鐵公司昨天的新聞稿，上午8:07在苗栗通霄路段測得「入侵告警」訊號，經高鐵公司成立緊急應變中心（EOC），研判係大雨導致邊坡滑動、土石入侵。

原盧碧颱風的熱帶性低氣壓，在7日上午從竹苗附近登陸。伴隨西南氣流，為西南部帶來豪雨等級以上降雨。多處路段受阻、台鐵部分路線也不通延誤。下個不停的大雨也讓土石鬆動。

根據民眾提供給媒體的空拍照片可看出，滑落處就在軌道邊，掉落的土石非常接近軌道，後續勘驗發現整體滑落面積長約100公尺、寬40公尺、垂直高度18公尺。

立委賴香伶也在昨天前往現場勘查，指出高鐵的邊坡滑落，經過勘驗檢測，與地質的上礫石層和下泥岩層的含水量差別致滑坡有關，水泥的擋隔板傾斜倒塌，導致邊坡大規模鬆動滑落。

不過蘇貞昌到現場勘驗並且聽取簡報後表示，以現場的地勢高度看，這次雨水應不至於造成大範圍邊坡滑動，是不是該更深一層從長遠看，更小心仔細找出成因，以及高鐵沿線還有哪些地方有類似情形。針對鐵路路線兩側邊坡危害行車安全風險，也責成行政院政務委員吳澤成督導高鐵及台鐵局辦理各項改善措施。

交通部長王國材稍早於臉書表示，評估再5天可完成搶修。

《法廣》報導，台灣高鐵縱貫全台，設計時速350公里，營運時速最高300公里。這是台灣高鐵營運14年來，遭遇最嚴重的邊坡土石滑落事故。影響範圍幾乎是全天的80列列車。加上剛好適逢父親節，許多旅客返鄉時受到影響，高鐵靠著大量調派客運接駁，台鐵也加開班次協助因應旅客需求。

邊坡偵測系統發揮作用，17公里前列車停住

高鐵沿線都設有災害告警系統（DWS）。綜合《TVBS》和《三立新聞》報導，高鐵的天然災害告警系統DWS的種類有好幾種，這次即時發揮作用的是「邊坡滑動偵測器」，設置在土堤或敏感地質旁，多在苗栗以北丘陵地形，全台共有67處；另外「落石偵測」通常設在隧道口上方；「車輛等異物入侵」則共有28處。另外還有地震、強風、豪雨、洪水的偵測器，數量超過300個。

偵測系統一旦發現異常，就會通知駕駛和行控中心，接著列車上的ATC，就會直接煞車，陽明交通大學運輸與物流管理學系副教授黃台生說明，「如果邊坡的移動大過某一個容忍值，表示那整個邊坡不穩定了，他就會馬上通知所有經過的列車。」，這次就是偵測系統即時驅動，雙向17公里區間內列車減速至0。

而今年4月，也因為邊坡異物入侵軌道導致發生嚴重傷亡的太魯閣號事故，過去並沒有設置DWS，專家認為相較於高鐵，台鐵速度沒那麼快，認為不會是全線設置，考量到經費人力成本，應該會評估風險較高的區域先做，目前也在進行當中。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航