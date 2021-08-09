塔利班「鄉村包圍城市」，閃電戰奪下阿富汗5座省會，美軍撤光後恐陷長期內戰

（中央社）阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）近日加強掌控阿富汗北部一帶，繼日前取得2個省會後，8日再拿下另外3個省會；塔利班最近幾個月奪取多數鄉村地區後，開始進攻城市地區。

自6日起，塔利班已經以政府軍似乎難以招架的閃電戰攻勢，奪下阿富汗境內5座省會。

國際駐軍5月間展開最後階段的撤退行動以來，阿富汗長期衝突的戰事隨之加劇；撤軍行動預計本月稍後完成。

國會議員、安全消息人士和當地城市居民證實，北部昆都茲市（Kunduz）、沙利普市（Sar-e-Pul）和塔洛干市（Taloqan）在數小時內相繼淪陷。

在與省分同名的昆都茲市，一名居民形容整座城市籠罩在「完全的混亂」之中。

塔利班在聲明中表示：「經過激烈戰鬥，聖戰士在神的恩典下拿下昆都茲省省會。聖戰士也占領了沙利普市、政府建築和當地所有設施。」

塔利班8日晚間在社群媒體推特（Twitter）上表示，他們也奪下了塔喀省（Takhar）省會塔洛干。

寧羅茲省（Nimroz）省會薩蘭吉（Zaranj）和賈茲詹省（Jawzjan）省會希比爾甘（Sheberghan），分別在6日和7日淪陷。

塔利班挺進的步伐雖讓阿富汗政府軍措手不及，不過美國戰機8日晚間轟炸塔利班在希比爾甘的據點後，政府軍總算能稍事喘息。

美軍快撤光，前美大使：阿富汗可能陷入長期內戰

前美國駐阿富汗大使克勞可（Ryan Crocker）8日說，隨著美國即將完全自阿富汗撤軍，比起塔利班速戰速決奪權，阿富汗更有可能陷入長期內戰。

蓋達組織2001年在美國發動911恐怖攻擊事件，美國以捕捉主嫌賓拉登（Osama bin Laden）為由，揮兵入侵阿富汗。在911事件即將滿20週年之際，叛亂組織塔利班自6日起已在閃電戰中陸續奪下阿富汗5座省會。

克勞可在美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）上表示：「比起塔利班迅速奪下整個國家，長期的內戰是比較有可能的結果。他們在這點上非常精明，他們不會直接對喀布爾發動大襲擊。」

國會議員、安全消息人士和當地城市居民證實，北部昆都茲市（Kunduz）、沙利普市（Sar-e-Pul）和塔洛干市（Taloqan）8日在數小時內相繼淪陷。

隨著國際駐軍展開最後階段的撤離行動，昆都茲是塔利班5月間發動攻勢以來最重大的收穫。

昆都茲長久以來都是塔利班的目標，塔利班曾在2015年和2016年短暫取得昆都茲，卻未曾長期占領過這座城市。

克勞可補充說道：「他們（塔利班）之所以這麼做，部分原因是為了要製造一種害怕與恐慌的氛圍。他們取得了驚人的成功。」

國際駐軍撤離行動預計將於本月底完成，克勞可表示，美國不管怎樣都不會派兵回來。

克勞可指出：「總統拜登（Joe Biden）已經清楚表明，我們會退出，不插手。他將為此負責，這已經是他總統任期無法抹滅的汙點。」

刺殺防長不成，塔利班擊斃阿富汗媒體中心主任

阿富汗內政部表示，政府媒體資訊中心主任梅納泊6日在首都喀布爾一座清真寺遭民兵組織塔利班槍擊身亡。塔利班數天前才揚言，為報復政府加強空襲，將殺害高層官員。

阿富汗內政部發言人史塔尼克賽（Mirwais Stanikzai）宣布梅納泊（Dawa Khan Menapal）身亡消息時表示：「殘忍的恐怖分子再度犯下懦弱行為，殺害了一位阿富汗愛國者，令人遺憾。」

法新社報導，塔利班承認犯案，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）發布給媒體的訊息寫道：「他（梅納泊）死於聖戰士執行的一場特別攻擊。」

自從外國部隊5月展開最後撤軍階段以來，阿富汗長年衝突中的戰事即加劇。撤軍工作預定本月稍晚完成。

塔利班目前已控制阿富汗鄉間廣大地區，同時也在若干大城市挑戰政府軍，包括3日晚間在喀布爾對國防部長穆哈瑪迪（Bismillah Mohammadi）發動炸彈攻擊和槍擊，儘管暗殺失敗，卻是數月來首度將戰事擴展到首都。

塔利班4日表示，喀布爾突襲事件是回應阿富汗和美國軍方在連串城市對反抗軍加強空襲。塔利班並警告，還會對阿富汗政府領導人發動更多攻擊。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航