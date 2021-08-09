辛巴威14歲女孩難產身亡，當地使徒教會施壓家屬，聯合國強烈譴責童婚悲劇

儘管《辛巴威憲法》中將最低結婚年齡訂為18歲，童婚案件仍層出不窮。辛巴威14歲女童瑪查雅（Memory Machaya），7月15日在教堂內生產並不幸難產死亡。這起童婚悲劇在網路上引起軒然大波，更出現「為瑪查雅伸張正義」的線上連署，而前（7）天聯合國也針對瑪查雅之死發出聲明強烈譴責。

事實上，瑪查雅的家屬也想為瑪查雅伸張正義，不過卻不斷受到馬蘭吉當地使徒教會的施壓。因而直到上週，瑪查雅親屬憤而向媒體控訴，才引起關注。

辛巴威14歲女孩產後死亡，聯合國譴責童婚

《自由時報》報導，辛巴威14歲女童瑪查雅，13歲即被迫輟學並結婚。7月15日，更在馬蘭吉（Marange）的一間教堂內生產，不幸難產死亡。雖然是一個月前的事件，不過，直到上週瑪查雅親屬遭教會維安人員擋在瑪查雅葬禮外，憤而向國營媒體控訴，才引發關注。這件童婚悲劇在辛巴威引爆眾怒，網路上甚至出現「為瑪查雅伸張正義」的線上連署，目前已獲近6萬人響應。

對於瑪查雅之死，聯合國聯合國駐辛巴威辦公室在前（7）天發表聲明，針對瑪查雅之死表示「強烈譴責」，指出辛巴威有3分之1的少女在18歲前結婚，也表示，層出不窮的未成年性侵案，包含強迫童婚，「都是非常令人難過的事件」。

辛巴威當地警方則聲稱他們正在調查瑪查雅的死，不過至今仍未拘捕任何涉案人員。而辛巴威性別委員會（Zimbabwe Gender Commission）也正著手調查瑪查雅一案。

當地使徒教會施壓容忍童婚猖獗

人權觀察（Human Rights Watch）非洲南部主任馬文嘉（Dewa Mavhinga）表示，其實瑪查雅的家屬也想為瑪查雅伸張正義，不過，馬蘭吉當地使徒教會一直向他們施壓，要求瑪查雅家屬不得聲張瑪查雅之死。教會甚至計畫安排另一位9歲女童給瑪查雅的「丈夫」，作為瑪查雅的「替代品」。

馬文嘉也指出，童婚在辛巴威十分猖獗，特別是辛巴威當地的使徒教會（Indigenous apostolic church），會允許並容忍童婚的存在。這些辛巴威使徒教會，是融合基督教信仰和當地傳統文化的福音派團體，在辛巴威擁有數百萬信徒。儘管2016年辛巴威憲法法院裁決宣布童婚違憲，不過，一位使徒教會成員仍向人權觀察透漏：「女孩一旦進入青春期，教會裡的任何男人都可以要求迎娶。」

《衛報》報導指出，許多辛巴威使徒教會會說服民眾不要就醫，承諾治癒疾病並助人擺脫貧困，藉此吸引信徒。《路透社》則說，瑪查雅之死，凸顯辛巴威使徒教會允許一夫多妻制還有童婚的現象。

童婚背後的問題：經濟壓力與政府的忽視

辛巴威的童婚問題，除了辛巴威使徒教會的允許外，經濟問題也是不容小覷的影響因素。然而儘管憲法也有針對這個問題祭出措施，明令禁止童婚，但辛巴威政府卻一直對童婚問題睜一隻眼閉一隻眼。

關注全球童婚議題的Grils Not Brides，就在一份報告中指出，辛巴威最貧窮的20%家庭，相較於最富有的20%家庭，更可能讓女兒童婚，且機率高了4倍。而《BBC》報導更指出，許多辛巴威家庭認為童婚可以帶來經濟利益。

為了解決童婚問題，其實《辛巴威憲法》中也有明文禁止，更將最低結婚年齡訂在18歲，然而辛巴威政府一直忽視國內的童婚問題。根據《中央社》報導，辛巴威有兩套婚姻法律，即《婚姻法》（Marriage Act）和《習俗婚姻法》（Customary Marriages Act），但是兩套法律都沒有規定結婚最低年齡，《習俗婚姻法》更允許一夫多妻制。Grils Not Brides的報告也譴責這一點，認為辛巴威應該盡快解決《婚姻法》以及《習俗婚姻法》的爭議。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航