2021/08/09,
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【圖表】東奧結束了，有多少奧會紀錄仍無法被撼動？又有多少紀錄被刷新？

【圖表】東奧結束了，有多少奧會紀錄仍無法被撼動？又有多少紀錄被刷新？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

在東奧所有賽事結束之後，有多少項目的奧運紀錄被破？又有哪些項目的紀錄多年後仍舊無人可破？讓我們用奧運紀錄資料來一探究竟。

昨日（8日）2020東京奧運（以下簡稱東奧）閉幕式順利結束，並交棒給下一屆舉辦城市巴黎，這也代表東奧在疫情中畫下了句點。

而在東奧所有賽事結束之後，有多少項目的奧運紀錄被破？又有哪些項目的紀錄多年後仍舊無人可破？讓我們用奧運紀錄資料來一探究竟。

東奧破了多少項奧會紀錄？

根據東奧官方網站的紀錄資料，東奧期間共刷新了56項賽事的奧運會紀錄（不含舉重項目紀錄註1），以水上運動類型的項目為最多，佔了其中20個。如果依比例來看的話，個人現代五項的項目被刷新的比例最高，共有70%（7項）的項目紀錄被刷新。

在這些項目中，又有多少項目同時也破了世界紀錄？

在這56項破奧會紀錄的項目中，有13個項目除了奧會紀錄外，也同時破了世界紀錄。

委內瑞拉田徑女將羅哈斯（Yulimar Rojas）在女子三級跳遠項目中，以15公尺67的成績打破了烏克蘭選手克拉維茨（Inessa Kravets）在1995年締造的15公尺50紀錄，是這13個被打破世界紀錄的項目中，紀錄保持最久的一項。

在東奧中，同個項目的奧會紀錄最多被「刷新」幾次？

本屆奧運會也發生了在同一項目中，紀錄被「多次刷新」的情況，這次東奧共有15個項目的奧會紀錄被刷新多次，而水上運動類型就佔了其中6項。

在自行車團體爭先賽項目中，更是從資格賽開始，被分別來自荷蘭、英國以及澳洲的隊伍輪番刷新了6次奧會紀錄，最後由世界紀錄保持者的荷蘭隊以41秒369獲得冠軍，並打破他們自己保持的奧運會紀錄。

另外在女子仰式100公尺項目中，從小組賽開始，被分別來自澳洲、美國及加拿大的選手輪番刷新了5次奧會紀錄，最後由現任世界紀錄保持人澳洲女將馬凱恩（Kaylee McKeown）以57秒45的成績拿下金牌，也同時也破了2012倫敦奧會紀錄。

哪些項目的奧會紀錄多年來都未能被打破？

有12個奧運紀錄保持了20年以上，在此次東奧也仍未被撼動，而且全都是田徑比賽項目。其中紀錄維持最久的是男子跳遠紀錄，由美國名將貝蒙（Bob Beamon）於1968年墨西哥奧運跳出了8.90公尺的成績，同時也破了當時的世界紀錄。

雖然此項紀錄在1991年被同為美國選手的鮑爾（Mike Powell）於世界田徑錦標賽中打破（8.95公尺），但貝蒙8.90公尺的成績仍未被其他選手在奧運會中打破，維持至今已有53年之久。

而在3年後的2024巴黎奧運會中，又有多少紀錄會再次被打破？讓人十分期待。

資料來源：東京奧運官方網站

註1：由於2018年國際舉重總會重新定義10個男女子的體重分級比賽，與過去比賽紀錄不易比較，故舉重項目的成績不列入本文計算比較。

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