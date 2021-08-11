2021/08/11,
生活

【TNL沙龍本週議題】鬼門開！你相信鬼月禁忌嗎？

【TNL沙龍本週議題】鬼門開！你相信鬼月禁忌嗎？
Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting

我們想讓你知道的是

今年父親節，剛好也是鬼門開的日子。農曆七月俗稱「鬼月」，七月初一則是鬼門開，每年適逢鬼月，家中長輩都會在此時告誡許多要注意的事情或是相關的禁忌。你相信鬼月禁忌嗎？

編按：

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本週熱議話題：

今年父親節，剛好也是鬼門開的日子。農曆七月俗稱「鬼月」，七月初一則是鬼門開，每年適逢鬼月，家中長輩都會在此時告誡許多要注意的事情或是相關的禁忌。

像是不要太晚曬衣服，因為鬼魂容易依附於濕衣服上，收衣服時會將鬼魂不小心一起帶到家裡。或是盡量不要去海邊、河邊玩水。因為這時間剛好是許多學生放暑假的日子，常常會有很多出遊行程，但相傳鬼門開時，水鬼會抓交替，因此長輩經常耳提面命要避開這個時期去玩水，免得惹禍上身。

以下哪一個觀點，比較接近你的想法呢？歡迎分享你的見解，在文章下方留言與大家討論：
如果有遇過什麼靈異的經驗或故事，也可以在下面跟大家分享喔～

  1. 我覺得寧可信其有，多了解一些相關的禁忌，也比較好趨吉避凶，所以我都會先去看看有什麼事情比較需要在鬼月避免。
  2. 我盡量都選擇不主動了解鬼月的禁忌，因為不知者無罪，知道越少，限制就越少。
  3. 我是屬於超級相信的那種，除了基本避免禁忌的行為之外，我還會準備艾草、檀香等等相關的除穢物品，還有去求護身符來保護自己，比較心安。

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核稿編輯：楊士範


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