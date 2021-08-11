如果「領袖外交」是奧運比賽項目，那北京已擊敗華府奪得金牌

文：霧谷晶策的國際事務 FBC2E International Affairs

澳洲知名智庫洛伊政策研究所（Lowy Institute）的旗下專欄「解釋家」（The Intepreter），於7月28日發布一篇名為〈訪問中國的外國元首，遠多於訪問美國〉（Far More World Leaders Visit China than America）的分析文章。有趣的是，此篇文章標題下的小標題寫著：「如果領袖外交是奧運比賽項目，那北京已擊敗華府奪得金牌。」

長期以來，美、中各自在外交領域上的一舉一動，都受到各大媒體的關注。近年，隨著美中關係的緊張，雙邊自外交上的競爭更是越發激烈。《霧谷晶策》今天要分享這篇由洛伊政策研究所刊登的文章，探討究竟美、中在外交的「頻率」上由哪國勝出？

大家都愛人民幣？中國加入世貿組織，後訪中元首大幅增加？

文章內容指出，中國自2001年加入世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）後，每年訪中的外國元首大幅增加。舉例來說，中國在江澤民時期（1993－2003），平均每年只有22.1位的外國元首訪中。

然而，進到胡錦濤時期（2003－2013），也就是中國加入世界貿易組織的後兩年起，隨著中國經濟開始起飛，平均每年訪中的外國元首倍增到44.2位。《霧谷晶策》認為，在中國入世後，由於其龐大的市場和廉價的勞動市場，多數國家希望藉由在政治和外交上與中國打好關係，未來在經貿領域上能從中國獲得紅利。

每年訪中領袖，習近平遠勝同期的歐巴馬和川普

文章指出，自2008年歐巴馬（Barack Obama）時期開始，年均外國元首訪美次數開始下降。因當時美國正面臨「金融風暴」、阿富汗及伊拉克的「永遠的戰爭」（Forever War）和國內的「分歧」，使美國領導地位受影響。

相反地，習近平於2013年接班後，年均元首訪中次數達86.9次，遠勝歐巴馬時期的56.5次。2017年打著「美國優先」（American First）的川普（Donald Trump）上任後，外國元首年均訪美次數更是跌至27.3次。比較川普自2017年至2019年，以及習近平自2013年到2019年的「被拜訪」數字來看，美國僅有中國的三分之一不到。

《霧谷晶策》觀察，中國近十年全方面成長，確實逐漸塑造了其於國際社會的影響力和重要性。因此，在習近平主政下，越來越多國家想要與中國「打好交道」。與此同時，美國在面臨「金融風暴」、「伊拉克戰爭」……等重大國際議題時的處理方式，多少影響美國於國際上的領導地位。

美國的領導地位，更在川普執政下，受到極大的影響。其影響程度，從2017年至2019年的年均領導人訪美次數，不僅跌至近30年新低，相比於前任總統歐巴馬的也只有一半不到。

不過，或許在重視「多邊主義」和「傳統外交路線」的拜登（Joe Biden）上任後，我們能期待他逐漸修補與盟友關係，以及重塑美國的領導地位，期待能有比川普時期更好的外交表現。不過，《霧谷晶策》補充遺漏的一點，由於「新冠疫情」的緣故，也會使得元首訪問的頻率，藉由「線上視訊峰會」取代。

值得注意的是，文章指出，近10年來許多美國盟友和夥伴訪中次數，甚至超過訪美次數。舉例來說，如：韓國、德國、菲律賓、泰國、新加坡、法國、紐西蘭都是。另外，若放眼整個亞洲，只有日本訪美的次數，超過訪問中國。

僅一區域訪美超過訪中，亞、非、東歐訪中次數大幅超越訪美

若以洲別區分成亞洲、非洲、中東、西歐、東歐、北歐、南美洲和大洋洲八個地區，那近10年來，僅西歐地區的訪美總次數，略超過訪中的次數（96次vs.94次）。另外，非洲、亞洲和東歐地區在訪中和訪美的總次數則有大幅度的差距（287次vs.90次）。

《霧谷晶策》分析，從亞洲、非洲和東歐三個地區的訪中、訪美數字來看，這些地區的國家在外交上重視中國多於美國。當然，這並非是說美國對這些國家沒有利益可取，而是比起美國，從中國方面能獲取的更多。

以非洲為例，中國在其「一帶一路」戰略的領銜下，大舉投資非洲國家，促使這些國家在經貿上受到許多正面的效益。並且，由於近年中國相當重視與「第三世界」國家的關係，更是讓中、非之間的關係更加密切。因此，從非洲的角度來看，若要持續與中國有正向的合作關係，勢必要維持好雙邊在外交上的關係，不讓「政治」影響到其實質經貿利益。

世界觀的偏差？訪問次數並不能決定外交成功與否

對於身在台灣的普羅大眾們來說，大多只關注國內媒體。而多數媒體多將國際議題的焦點放在以美國為首的西方國家，在報導中國外交上的議題上，相對較少（除非是中國與其餘大國間的互動）。因此，許多人會有美國外交做得比中國好很多的「錯覺」。

而《霧谷晶策》之所以分享和分析這篇文章，就是希望平衡且擴大國內關注國際時事讀者們的視野，了解美、中在外交上的競爭的真實面貌。

平心而論，此篇分析文章所使用的數據多為年均訪美、訪中次數以及一定時期內的總訪美和總訪中次數。因此，若要單以這篇文章所探討的數據和內容去判斷說美、中哪一方外交做得更好，是不夠精確的。加上由於美國常居主導地位，國務卿訪問外國的工作訪問，或許會比元首間的峰會，更能有實質的外交工作效益。

不過，值得思考的是，目前疫情仍肆虐全球的情況下，許多外交場合都轉成線上模式去舉辦，未來在討論「領袖外交」時，要如何去衡量線上會議，對於兩國或是多國間合作關係的價值呢？另外，美、中兩國各所開出的「外交支票」是否有確實兌現？還是只是空頭支票？又或者元首訪問後，是否有對價關係與個人政治利益交換？都可讓各位讀者再延伸思考。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航