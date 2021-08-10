奧運棒球是「民族自尊」之戰，輸給日本的韓國出現「送選手去當兵」連署活動

眾人引領期待的東京奧運，延至2021年於嚴峻疫情下展開，儘管日本當地疫情擴散引人關注外，精采絕倫如火如荼的賽事，仍是吸引全球觀眾目光。

此次中華台北隊（底下簡稱「台灣隊」）於運動最高殿堂的奧運場上的精彩表現，也讓國人激賞，不論是我最欣賞的，打了五屆奧運的孤獨俠士桌球教父莊智淵的奮鬥精神，或席捲年輕族群的小林同學、羅嘉翎選手，甜美微笑的世界舉重紀錄女將郭婞淳、抑或激戰的戴資穎，與想拿「金牌」的楊勇緯、「in啦」麟洋配等選手，都是現今國人朗朗上口，引以為傲的賽事片段。

當然，目前許多等待發光發亮，甚至未得牌的體育健將，都值得我們給予肯定。

然而，此次奧運會吸引我的是，反倒是過往被台灣視為「國球」棒球，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）關係，選擇忍痛放棄打六搶一的奧運賽，此次東京奧運並未參賽。

私想也許也正因如此，倒也讓國內民眾把觀戰重點，不再放在過往「好想贏韓國」、「打爆韓國」等激動情緒下，把注意力轉移到台灣隊其他參賽項目，進而驚艷到原來國內還有這麼多運動好手的身影，可說是一失一得。

但反過來看，若是過往台灣棒球的決戰信念，是「誰都可以輸，就是不能輸韓國」，那麼此次「誰都可以輸，就是不能輸日本」的韓國隊出賽，韓日大戰無疑是最容易激起兩國民族心之對決，吸引眾人目光。

此次奧運各競技場內，因考量到疫情嚴重，並未開放觀眾入場，故於兩國棒球競賽的加油席上，尤其是不見過往韓國紅魔鬼加油團，拿出諸如抗倭名將李舜臣將軍大照，或刺殺伊藤博文的民族烈士安重根巨照，鎮壓日方，還真有點不習慣。

但其實在「場外」，雙方火藥味仍濃。7月19日韓國選手入住奧運選手村之際，曾於住處外，擺設上的加油字條，引起日方等國際各國關注，原來是韓方在宿舍外，掛上寫著「臣還有五千萬國民的加油與支持」（신에게는아직5천만국민들의응원과지지가남아있사옵니다）加油紅字條，刺激了日本極右派團體，而此標語源自16世紀末壬辰倭亂之際，抗倭名將李舜臣上奏宣祖奏折內的「臣還有12艘船」一語。

爾後，韓方經過考量後，卸下此標語，反倒掛上更貼近現代的「老虎來了」（범내려온다）巨幅畫，之所以有這幅巨虎圖，一說是來自韓國傳統說唱藝術「盤索里」（판소리）《水宮歌》的一段，也是近年李捺致樂團的知名樂曲。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

但就其「老虎來了」圖畫內的設計元素來看，赫見「獨島」國土狀，想必其中寓含的意味，絕非僅僅止於說唱藝術，反倒讓我聯想到，上個世紀日本殖民韓半島（1910－1945）時，為了徹底消滅朝鮮民族自信心，曾派軍隊於半島山內，大肆獵殺象徵該民族動物的老虎，希望藉此滅絕「太極虎」。

而此日方行徑，後來也被韓方拍成《大虎》（대호,2015）電影，片內描述朝鮮獵人為了保護島內最後一隻老虎（智異深山內，名為「山君」的老虎），與日軍展開周旋之戰，讓當代韓國人記住日方曾於半島土地上，對深山老虎曾做過的滅種惡行。

有趣的是，即使此巨虎圖惹起日方不滿，諸如日方提及「韓國根本就是反日優先的國家」、「把獨島政治議題帶入神聖運動殿堂」等，加以批判；但另一方，韓方則是大為讚嘆，甚至還有許多韓國網友，P圖把「老虎」（범,beom）一詞，依據諧音改成「炸彈」（bomb），變成「炸彈來了！」增添了不少戰前嘲諷感，看來競賽場上加油席上，少了雙方應援團的對決與呼喊，此次奧運競賽的日韓國選手，也自備自走砲，於場外喊話不斷。

然而，勝負終究是要回到競技場上。8月4日，韓國隊對上地主日本隊，雙方打得不可開交，尤其是講究「先得首分先穩定軍心」的棒球比賽，韓國於一局上半，一度攻占二、三壘得分機會，輪到身為2008年北京奧運元老、曾效力過美國職棒大聯盟巴爾的摩金鶯與費城費城人隊的強打金賢洙上場，但眾所期待的強打者，卻於此打席慘遭三振，錯失先馳得點良機。

三局下，日本隊馬上掌握先機，打破僵局，率先得分，爾後兩隊攻守互有往來，各自進分，比賽於七局結束前，打成2：2平手，但於八局後，戰事風雲變色，日方選手山田哲人以深遠二壘安打，清光壘上三名跑者，最終以八局超前的5：2分數，一直領先到賽末，結束此場韓日國仇大戰。

爾後的比賽結果，如同大家所知，日本於7日金牌賽，以2：0完封美國隊，拿下本屆奧運棒球金牌，成為自分組賽到複賽連贏五場的球隊，更是1992年棒球成為比賽正式項目來，首支拿下金牌的主辦國隊伍。

反過來看看，本屆試圖衛冕金牌的韓國棒球隊，輸給日本後，似乎像洩了氣的氣球一般，於銅牌戰因調度與壓力關係，最終以6：10不敵多明尼加，於運棒球比賽項目內，鎩羽而歸、一牌未得，戰績跟上屆（2008北京奧運）金牌之姿，落差極大。

然而，現今韓國棒球隊最大的難題，恐怕不是趕緊備戰、放眼2028年奧運棒球賽，而是他們即將面臨回國的國民輿論與戰犯之亂，因為早在韓國隊當日輸給日本隊後，當地韓媒馬上報導出，民間興起「這次韓國隊即使拿到銅牌，也要把這些運動選手送去當兵」等青瓦臺連署活動，甚至還有網友大酸「政府不思索如何幫防彈少年團免除兵役，還在期待棒球選手得獎牌免役」，讓人莞爾一笑。

韓國隊打得真辛苦啊！且就此看來，韓日的國球恩怨，恐怕還會持續好一陣子。

但反身看看台灣，儘管這次少了棒球國球的激情，但我們在眾多台灣選手奪冠榮耀下，也得好好想一想國內體育環境、選手照顧與人才育成等，台灣人能在運動場上，讓全球看到台灣，著實珍貴，我們應該多給些掌聲給這些選手，政府單位更應該設計出更多的實質政策，珍惜這些國內健將。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航