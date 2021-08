《榮格觀點的解夢書》：正如榮格所言，這個塗滿糞便的傻孩子本身並不是病態的

文:艾德華.惠特蒙(Edward C. Whitmont)、席薇亞.佩雷拉(Sylvia Brinton Perera)

夢的預測

當夢呈現出它的情境時,伴隨著潛在發展的相關訊息,夢因此也就為我們提供了有關診斷和預後的寶貴證據。意象本身通常不言自明。有些時候則是透過治療師對情緒氛圍的敏感理解,而提供線索。

以下是一位年輕人前來進行治療的初始之夢【譯註1】,他想成為律師,但現在面臨的是「無法完成工作的問題」:

我住在一間屋子裡,那是幽靈橫行、破舊不堪的小木屋,搭建在從沼澤架起的腐朽木柱上。而通往小屋的泥濘道路則布滿了地雷。

這個夢的描述,對訓練中的分析師強調這位未來的案主高度不穩定的心靈狀態。做夢者的「小木屋」,也就是心理結構,已經「破舊不堪」,隨時可能分崩離析。任何想要解決他問題的方法都是「布滿了地雷」。這個夢警告我們需要極其謹慎地處理潛在的精神病。

這些意象的含義是不言而喻的。(像這樣含義的意象,其他的例子還有周遭建起了圍牆、封鎖在玻璃裡、殘毀肢體,和其他嚴重的生理威脅等等母題。)

訓練分析師非常嚴肅地看待這個夢的警告,將這位患者轉介給另一位資深分析師後,這位患者帶來另外一個夢,是第一次要見這位新分析師的前一晚所做的夢:

在我臥室的角落,我看到一張可怕的動物臉孔。然後我來到我認為是你辦公室的地方,在你書架上的一個相框裡看到那張凶狠面孔。

這個夢更加微妙和曖昧。一開始看到時,會以為無意識的恐懼可以被「包容」在框起來的圖片裡,因此至少在一定程度上,還是可以透過分析的過程來辨識和處理。

而另一方面,這意象是在書架上,簡化成玻璃框起來的抽象圖畫:當要求他畫出來的時候,他只是速寫成線條圖畫。

這裡微妙地暗示著一種可能的傾向,也就是透過理智防禦來將強烈的情感簡化成學究式的抽象概念。後來的治療裡果真出現了這樣的情形,他堅持,或者說他需要,透過理智和思想維持一定的距離,遠離他「凶猛的野獸」,也就是內在無意識的狂怒。

關於相當嚴重的警告,還有一個十分明顯的例子,是透過夢的氛圍和內容細節而傳達出來的,是一位五十歲護理教師的初始之夢。她為了成為治療師而尋求治療,而且認為自己是有能力且性情穩定的。

我走在一個荒蕪的城市,一切空蕩蕩的。突然,有一大塊的漆黑降臨,我為了避免被壓到,試圖四處跳動以避開它,卻只能在同一個點跳上跳下。我感覺自己好像快要因為恐懼而死了。我開始大聲呼叫姐姐。然後我想起來她已經死了,我整個人崩潰了。

身處在荒蕪地方的她,找不到城市原有的集體幫助、集體文明和適應潛能,只發現空洞。她受到自然災害的威脅,不可避免的黑暗,來勢洶洶的無意識。她的求助是徒勞地跳進舊有的狂躁防禦方式,狂叫「嬌生慣養、體弱多病的小姐姐,她早在〔做夢者〕誕生以前就去世了。」

夢並沒有為做夢者提供任何的支持;儘管她形容自己是「平常總是愉悅的,跟大家都很熟識的好員工;儘管沒有特別喜歡的人。」夢中自我試圖帶來以崩潰為終結的化解。要把這個夢當作對治療師的嚴重警告。它指出了許多相當嚴重的困難,包括可能會有精神病性的憂鬱症和難以預測的治療預後。

在無意識和意識的位置和意象之間出現了極端的兩極化,就像上面這個例子這樣,除非能先建立起比較穩定的心理認同,否則將無法進行任何有創造性的辯證對話。

榮格曾說過一個夢,一位「完全正常」的醫生尋求成為一名分析師,也是呈現出極端的兩極化。這個人覺得自己已經是一個擁有成就也十分成熟的專業人士,並說自己「沒有任何問題」。然而,他的夢卻點出完全不同的預後。

他的第一個夢是搭火車旅行,在一個陌生的小鎮停留兩個小時。夢中自我發現了一座中世紀的建築,也許是市政廳,裡面滿是古老的繪畫和珍貴的物品。當夜幕降臨,他意識到自己迷路了,沒遇到任何人。有一扇門,他希望是通向出口的,卻通往一間又大又黑的房間。在房間的中心,一個兩歲的白痴孩子坐在夜壺上,塗滿了自己的糞便。

做夢者在驚恐中大叫醒來【譯註2】。 正如榮格所言,這個塗滿糞便的傻孩子本身並不是病態的。這可能代表做夢者身上有兩歲大的部分性格,需要加以整合。但孩子所在的位置,是在陰沉、龐大、無人空間的中央,就在整個城市的中心位置,不可思議的氛圍和夢中自我戲劇性覺察太陽西沉和他自己的迷惘和孤獨:所有這些夢,還有後來被危險精神病患(Geisteskranker)追逐的夢,都證實了榮格對潛在精神病的假設。

相反的例子是另一位女性早期分析的夢,她是一位非常強迫而且自我掌控的女性,這個夢描繪著她是如何身處危險的位置。

我躺在一條流經我家的小溪上,像奧菲莉亞【譯註3】 一樣地漂浮著。

她說,夢的體驗感覺很好,像是解脫,不像她意識上以為是遭到悲慘的拋棄和「被逼瘋了而需要控制感」。夢補償了她的意識位置,但也顯示了夢中自我所面臨的危險。

與前述的初始之夢不同,這個夢是在針對她的強迫執著狀態進行工作的過程中夢到的,可以看成是補充,也可以是警告。它揭顯了這樣的事實,也就是針對她強迫控制傾向的自然補償因素,往往也具有潛在的傷害本質:這一切過於極端。

與前述的初始之夢相同的是,這個夢也顯示出危險的處境(這意象幾乎就是莎士比亞《哈姆雷特》中的奧菲莉亞),也就是自殺而漂浮的傾向,放棄一切而感覺這樣「很好」。但與前一位醫生夢中的處境不同的是,這僵局是在展現中出現,而不是解決之道將會出現的所在;目前這一切呈現的並不是導向災難一般的潛在死結,這情境的畫面所顯現的既不是危機也不是化解,而是讓將來的反應和發展仍屬未定。

在這個案例中,做夢者能夠吸取整合引導大我從她身上創造出的意象,能夠承認自己以自殺來逃避的態度;這樣的逃避,透過平靜地飄浮進入浪漫的幻想中,來將放棄她的強迫防禦的慾望加以行動化,這在她的案例中是相當極端的形式:這是她在童年環境遭到虐待時,她自閉地處理這一切的老辦法。她的夢指出了這種逃避的危險,以及建立起更穩定而有邊界的內在心靈空間的必要性。

治療師面對這樣的夢境材料,臨床上勢必要做出決定,眼前的個案是否有能力承受分析工作必然帶來的痛苦和衝突。個案的自我如果太害怕、太僵硬、太脆弱、太混亂、太融合、太沒界線,都可能無法承受與無意識的對話,而出現身體化症狀或精神崩潰。

自我缺失的各種情況會在夢裡反映出來。舉例來說,夢意象裡混亂、非理性的跳躍可能暗示著邊緣型的病理。一位電腦工程師的初始之夢描繪出他困惑而與人毫無相關的狀態,向治療師展示出他嚴重的邊緣型—類分裂的問題:

所有的電腦都壞了;他們把所有的程式都混在一起,所以根本看不清到底是什麼。

一個完美主義的家庭主婦,自尊承受著專橫跋扈的母親情結持續的傷害,她帶著一個夢來接受治療:

我躺在地上。一隻獅子在吃我的手,然後是我的胳膊。

她無法將獅子連結到獅子所象徵的本能能量的意象,只記得「獅子吃了基督教殉道者,不是嗎?」她自己的憤怒是在無意識層面而無法意識到,因此經由投射和/或認同,以至於十分自虐地活得像一位崇高的基督教殉道者。

在談論這夢時,她甚至沒有任何危險的感覺。只有要她想想躺在那裡的是她的女兒而不是她自己,會是什麼樣的反應,她才開始感受到由這意象所描述的生活方式似乎是有些問題的。她的基督教殉道者角色代替了她所缺乏的個人自我意識。

夢也可以顯示自我的實際力量。一位憂鬱、焦慮到幾乎說不出話的女人,她夢到:

一位老人指出我有個繁花盛開的花園。我不知道原來就在那裡。

後來,她夢到:

我朋友的貓快溺斃了。我可以拯救牠。

在第一個夢裡,富饒的創作空間已經指出來早就在那裡,而且宣稱是屬於她的。她需要有人幫助她,讓她意識到這一事實。關於花園的聯想是,她工作時收到的一束鮮花。因此,這個夢指出她手邊蓬勃發展的領域,即她與她的工作之間的關係,只是她單純就經濟考量而貶低那個價值。

對於這位朋友,她聯想到能夠重建自己的獨立和創造性生活。做夢者認為貓是令人討厭的,因為貓總是需求很多又大喇喇毫不掩飾。這夢顯示她有能力對自己的生存本能重新評估並且積極投入。

有時,初始之夢會十分準確地指出治療應該如何進行,並提供分析師大量的訊息,即便這些還沒與被分析的個案討論過。一位年輕人在與分析師第一次會面時帶來了兩個夢。第一個:

我在陌生的客廳裡,正要走過地板上美麗的東方地毯。它下沉了。我把它拉起來,發現裡面藏著跟地毯同樣大小的食人魚魚缸。

第二個夢:

我發現自己在童年的臥室裡,將舊泰迪熊一次又一次地扔到空搖椅上。因為這樣,我才開始看清楚椅子上這位相貌平凡的女人。

這兩個夢呈現出來的一些問題,成為他後來幾年治療過程的重點,也就是在母親情結外表的優雅和自戀下,慢慢揭露出邪惡的、進行吞噬的施虐傾向。然而,正如地毯蓋著食人魚這個夢所暗示的那樣,一開始,他十分害怕從地板上掉下來而必須面對無意識中貪婪的吞噬者(食人魚是一種小型的魚類,以快速攻擊和吞食大型動物著稱),以至於很難單純是為了自己而進入分析。

他避開了個人問題的處理,將注意力轉移到類似地毯上美麗圖樣的那些夢中「奇妙的意象」:這就像後來治療的結果發現,他察覺媽媽是因為自身的利益薰心,才關注他的「美麗」成就。而他開始接受分析,表面上的理由是為了能夠在他的電影作品中使用它們。

在第一個夢裡,地板沒有安全的支撐。而第二個夢顯示他公開宣示了自己憤怒(轉化成食人魚的能量)的結果,有位具有抱持功能的母愛人物出現在原來空洞的心靈空間。

投擲泰迪熊的正向結果,治療師視之為接受了做夢者孩子氣的憤怒表達將出現正向結果的訊息。他的防禦機制和理想化受到挑戰而爆發這些憤怒,但正面面對成為引出「相貌平凡的女人」的方法。對這個人物,他聯想到母職人物:這和他所熟悉的那位苛求、優雅而自戀的母親相距甚遠。在進一步的治療過程中,這個人物原來是代表了他那能比較平靜地接納自我的潛力。

在第一個夢中,破壞的攻擊性表現在屬於原始本能的貪婪和口腔攻擊的層面:尤其是食人魚。

第二個夢,破壞的攻擊性已經在人際關係的脈絡下人格化而成為嬰兒對母親的空虛而表達出來的憤怒。如此一來,新的人性特質,最初被輕忽蔑視為「平凡」的人性特質,就這樣出現了。

這些夢描繪了能量的轉化過程,從原始、無意識和執著的(食人魚)層次,透過嬰兒式的攻擊,到有可能將之接納視為平凡人性的一部分。

備註

【譯註1】初始之夢(initial dream):對榮格分析學派來說,進行治療的第一個夢有特別的意義。這個夢只要是出現在治療約定決定以後,就可以算是初始之夢。這個夢往往有預測的效果,也許是對於個案相關問題的預測,也許是分析過程本身的預測。

【譯註2】榮格(1961),《榮格自傳:回憶、夢、反思》(Memories, Dreams, Refl ections, New York, Random House),頁136-137。

【譯註3】奧菲莉亞(Ophelia)是在莎士比亞戲劇《哈姆雷特》中的女性角色。她和哈姆雷特一樣,都是來自丹麥,是貴族世家。她父親波洛紐斯是國廷顧問,也是哈姆雷特叔叔克勞迪烏斯謀殺了他父親而奪取王位並娶其母的共謀。奧菲莉亞與哈姆雷特原本相戀,也應是他未來的妻子。父親的政治企圖和愛人的復仇,彼此都透過她的存在而展開。當哈姆雷特將她父親錯認為克勞迪烏斯而誤殺以後,奧菲莉亞最終陷入崩潰狀態,投水自盡。1851 年英國藝術家米雷爵士(Sir John Everett Millais)以她的故事畫出了畫作《奧菲莉亞》,畫出她漂浮在丹麥河中還沒溺斃前緩慢歌唱的畫面。在《哈姆雷特》劇中的第四幕第七景,是從王后格特魯德口中描述了這一場景。

