本土新增4例、死亡4例，8/10~8/23維持二級警戒，Delta變異株肆虐不考慮放寬邊境管制

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增4例本土案例、4例死亡，指揮官陳時中表示，8月10日至8月23日會維持疫情警戒標準為第二級，除了戴口罩、實聯制以及集會人數上限等措施不變外，還會再開放部分措施，比如游泳池、生態保護區、高山營地等。

此外，由於登錄第一劑資料時，有誤植的狀況，導致部分非施打對象者仍收到預約接種資訊並前往預約。指揮中心表示，因為考量預約作業已結束，所以如果因為上述狀況而預約者，仍會提供接種。

新增4例本土、4例死亡

指揮中心今日公布國內新增8例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4例本土及4例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。



指揮中心表示，今日新增之4例本土病例（其中1例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），均為男性，年齡介於30多歲至50多歲，發病日介於今年8月7日至8月8日。個案分布為台北市2例、新北市及高雄市各1例；其中1例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介5月29日至7月28日，確診日介於5月31日至7月29日，死亡日介於8月2日至8月8日。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自馬來西亞（案15893至案15895）、美國（案15898）入境，入境日介於8月6日至8月7日，且皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

陳時中表示，目前疫苗覆蓋率為36.95%，劑次人口比是39.09%。

接種資料身分別誤植並預約者，一併提供第二劑莫德納

指揮中心表示，由於登錄第一劑資料的時候，有一些誤植的狀況，所以有部分非施打對象者仍收到預約接種資訊。目前掌握這些誤植的人數大約為1500案，不過考量預約作業已結束，所以因為資料誤植而已預約者，仍會提供接種。

指揮中心新聞稿指出，「COVID-19公費疫苗預約平台」自8月11日起，開放已接種第一劑Moderna疫苗，且至8月11日（含）前已間隔滿28天之第一類至第三類及孕婦等對象，可預約接種第二劑。不過，有部分非該類對象因接種單位身分別誤植，收到提醒預約接種簡訊。指揮中心考量預約作業已結束，因此對於已預約者仍將一併提供接種。



指揮中心說明，該期預約接種發送符合第二劑莫德納疫苗預約資格之對象提醒簡訊，是依據接種單位所登錄第一劑的身分別代碼屬第一類至第三類及孕婦，且於8月11日（含）已間隔滿28天者進行發送；因此，第一類至第三類及孕婦以外的對象，可能因接種單位在登錄接種第一劑疫苗相關資料時，身分別誤植，將75歲以上長者代碼勾選錯誤，或者是醫院將一到三類類別錯誤歸類，而使該等民眾誤於本期符合預約資格或收到預約簡訊。

指揮中心表示，截至今天為止疫苗預約接種總共人數為48萬7778人，比事先準備的劑數少，8月11日將開始接種。

8月10日至23日維持二級警戒，開放生態保護區及部分高山營地

指揮中心今日表示，8月10日至8月23日維持疫情警戒標準為第二級，除了維持戴口罩、實聯制以及室內50人室外100人的集會人數上限外，也開放了部分措施。首先，超商可販售茶葉蛋、關東煮等熱食，不過前提是必須由工作人員服務，顧客不得共用夾子。其次，符合主管機關防疫管理得開放社區大學、樂齡學習中心、社區照顧關懷據點、親子館、桌遊場所（限一般零售交易）、游泳池、職業訓練等。

至於國家公園、國家風景區、森林遊樂區等戶外場域相關措施也有稍微調整。將開放申請進入國家公園生態保護區、自然保護（留）區以及野生動物保護區。此外也會開放部分高山營地，而營地帳篷除同住家人外，以1人1帳為原則。登山客也需要維持一定社交距離。

另外，娛樂場所以及K書中心仍不開放。仍須關閉之場所包含以下：

1. 歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）。

2. 遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

3. Ｋ書中心。

Photo Credit: 指揮中心

Photo Credit: 指揮中心

Delta疫情肆虐，仍不考慮放鬆邊境嚴管

另外，陳時中也表示，目前不會考慮放寬邊境管制。由於Delta變異株仍然肆虐，加上出現打了兩劑疫苗仍有突破性感染的案例，仍然不能掉以輕心。只有等到大家對Delta變異株了解更多、還有台灣疫苗覆蓋率高時才會考慮放鬆邊境嚴管。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航