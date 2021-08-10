只顧土地利益而不願保存文資，這就是台灣邁向正常國家之路的最大危機

文：鄧淑慧（台灣陶文化協會理事長／竹南蛇窯藝術總監／文史工作者）

筆者就讀桃園高中時，學校附近有一處破舊的日本神社，有議者認為這是日本思想的餘毒必須剷除，重建孔廟以建視聽。在當時的社會環境下，只有少數人認為這是台灣歷史的一部份，且建築體以台灣檜木建造，工藝技術之美值得保存。我記得我們幾個學生懵懂熱情地去參與保護這個桃園神社的活動，後來還被教官警告，不得參與校外政治活動。

當時的我們，只是單純喜愛歷史與建築工藝罷了。大學時發起保護東海約農河活動，單純的我們只是貼了幾張海報，竟引起情治單位的關注，在學校掀起一陣波瀾，蔣勳主任氣急敗壞把帶頭的我叫去痛罵一頓。我當時心裡並不認為有做錯什麼，要經過很多年後才能「理解」師長的憂慮與關心，因為他們的年代曾經歷過「被蓋布袋」的白色恐怖。

1996年協助新竹市文化局搶救「國民戲院」，當時因為全國文藝季活動在即，整個破爛發臭的戲院本來要被拆除，林志成建築師帶著我和一名助手入內東翻西找，我忍不住問建築師：「為什麼不請清潔人員來打掃就好了？否則以我們這樣的整理速度時間會來不及布展的。」他說：「清潔公司會把所有東西當垃圾掃掉，他們沒辦法分辨什麼東西是有價值的，需要保留。我們要在清潔人員打掃之前，看看有沒有值得保留的東西。」

於是我們在充滿跳蚤垃圾的戲院中，搶救下許多海報、膠捲、播映機等珍貴文物。這件事讓我印象非常深刻，如果是一般包商，只要快速省錢就好，怎麼會有策展人親自花這麼多時間，在一個荒廢已久的地方撿拾歷史留下的文物。原因無他，只因對文化的愛；新竹影像博物館因而誕生。

後來我在全台各地進行古窯調查，不管荒煙漫草、蚊蛇雜處，還是在傾倒崩塌的窯場中爬上爬下，就是一股衝勁地拍照測量訪問，原因無他，只因對古窯的熱愛，因為我知道這是人類文明的重要搖籃，也是台灣歷史軌跡中重要的一環，古窯與台灣人生活文化的關係更甚於有文字的歷史資料。

2008年苗栗發生了「搶救古窯事件」，我們花了十年的時間，為苗栗文化局做研究、辦展覽、訓練志工，結果三座古窯竟然在我面前倒下。多麼叫人痛心。歸結原因，就是土地的利益遠大於文化的利益。

長期以來政府寧願花很多錢去辦所謂的「文化符號」的活動，也不願花很多時間去維護管理一個舊的文化基地，因為沒有利可圖、沒有媒體光環和效益。而且我們的文化政策都是短期一到三年就要看到成果的專案，少有關注灌溉五年、十年甚至百年後才能看得到文化積累的大樹。

因為搶救古窯的挫敗，我決定改而研究出書、發展培訓蓋窯課、舉辦國際蓋窯大賽，希望從技藝面讓文化的根基傳承不斷。沒想到十年後，是我們努力得不夠，還是台灣的文化弱勢，這件事又發生在「竹南蛇窯」的身上，在我的家，我的家園，在我熱愛的「古窯生態博物館」。

眼看著研究的速度不敵凋敝的速度，我們把台灣消失的傳統古窯一一蓋回園區，這裡可以說是台灣古窯文化資產維護管理與活化的最佳典範，我們還以自身經驗協助宜蘭登窯成為古蹟，協助搶救香港龍窯以及新加坡龍窯保存與活化。在技藝的發揚光大上，許多國內外陶藝與柴燒愛好者都前來取經，不僅只是擔任地方文化教育的傳承，也突破活化再利用的困境。

有一天竹南的一家三代人來到「竹南蛇窯」，當阿公看到園區的瓦窯時突然講起當年瓦窯、八卦窯的經驗，兒子瞪大了眼睛說他是第一次聽到爸爸講訴這段家鄉的歷史，孫子也從阿公的身上彷彿經歷了一段土與火的傳說。這種事情經常在蛇窯園區上演，陶窯文化的快速凋零，督促著我們更加珍惜這個濃縮了台灣陶窯文化的空間，努力薪傳窯公智慧的使命。

Photo Credit: 鄧淑慧提供

土地的利益，遠大於文化的利益，讓台灣許多文化資產不保。工藝技藝的訓練與培養往往需要澆灌二、三十年，甚至四十年，才能長出一點點文化的根苗，要看到長成大樹成林往往要百年的耕耘。當這個社會只看得到土地增值的利益，看不到文化經營的遠光，看不到文化豐富人們心靈的美好，這是我們邁向正常國家之路的最大危機。

曾文忠老師，素昧平生，因聽到竹南蛇窯有難， 86歲高齡，仍保有文化人的熱忱與衝勁，以飛快的速度畫了24幅蛇窯園區的油畫捐贈，讓人感動萬分。更給我們帶來很大的鼓舞力量。

想到18歲的我，不知為何原因想要為建築文化發聲。如果18歲的你，走在桃園虎頭山下，走進日本神社時有一文化帶來涵養的感動，請你要知道，當年可是有人冒著戒嚴時期身家財產性命的危險，搶救這些和他的財產毫不相干的建築物，只為了留給後世一個共有歷史和技藝的文化資產；如果20歲的你，走在大肚山的約農河，在鳳凰樹下徐徐微風吹來感受到創校精神的昇華，請也要知道，曾經有人為了保護這個農業灌溉水圳，不要被水泥板加蓋，就被調查局以受陰謀分子破壞為由調查。

Photo Credit: 鄧淑慧提供

目前台灣眾多文化資產的慘案，源於內政部時期「古蹟」只有限制、規範和處罰，並沒有給耕耘文化的人提供利多與有未來的願景。我記得2002年竹南蛇窯登錄歷史建築時，被同行的師傅罵個臭頭：「你們頭殼壞掉，將來被政府徵收去，你就什麼都沒有。」這位長輩不知，我們的目標正是全民的文化資產，但社會大眾普遍對於土地私產的利益遠大於公共文化財的認知，導致許多人對於私產變成「文化」避之唯恐不及。

雖然文化資產法已經實施多年，政府很少創造出私產變公產的利多政策和案例，導致絕大多數的人排斥往文化百年產業的方向耕耘。目前只有「容積移轉」和「減稅」兩個措施，前者對於都會區還有一點吸引力，但對於多數的文化資產私有財產者，仍是「限制」和「損失」多過於販賣土地的利益。

當土地種房子的增值遠大於文化耕耘的利益，私有財產者又受到「限制」和「損失」，因而造成絕大多數的人，選擇半夜偷偷拆掉被提報的文化資產，即使有「暫定古蹟」的法律保護時效，仍抵擋不了子孫自己人成為文化破壞的強盜。我相信由人民的覺知，去督促政府改變對於文化耕耘的態度，是當務之急。

日前我去台中參加友達「西大墩窯文化館」的開幕，董事長彭双浪說：「這個蛇窯在兩百年前算高科技，建廠時如果為了利益，五分鐘就可以剷平，但為了保護蛇窯，花了許多時間和金錢，這是值得的。」當現代科技與古代科技在同一個時空交疊，所產生的文化財是無可限量的。

Photo Credit: 鄧淑慧提供

現在的人或許還不知一座破爛的古窯有何價值，但我相信不用百年之後，台灣人會以擁有這塊土地的陶窯文化為榮。文化的自信和底蘊是創造的重要基礎，也是台灣人目前相當虛弱的一環。

陶窯文化在台灣眾多文化資產中可以說是最弱勢的一塊，因為他往往和土地的利益衝突。並不是因為我們守舊，「站在過去」就值得保存。為什麼我們堅定推動「竹南蛇窯古窯生態博物館」成為全民的文化資產，是因為創辦人林添福老陶師其技藝與文化的深度，不但讓台灣人在千百年來眾多土與火的文化交融，立下了一個座標，工藝人的安靜、專注、單純的心思，彷如火炬般為我們照亮未來的一個光明的方向。

「職人一生追求的頂真精神與表現的寬厚氣度」是我們的文化共享的文化財，也是我們所要努力追求和保有的地方。

Photo Credit: 鄧淑慧提供 2015年蛇窯開窯慶。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航