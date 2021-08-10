東奧「巨大隔離泡泡」奏效僅430人確診，染疫選手抗議防疫旅館如同「監獄」

譯者：顧荃

東京奧運在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情下登場，日本近期第五波疫情狂飆，東奧則因採取嚴格防疫措施，讓東奧選手、教練與工作人員等宛如處在巨大的「泡泡」內，從7月1日至今僅430人確診。

日本7日全境新增COVID-19確診1萬5745例，連續4天創歷史新高；其中，奧運主辦城市東京新增4566例，是當地次高紀錄。

東京奧運暨帕運組織委員會公布的數據指出，東奧數萬名相關人士中，7日新增22例、8日新增26例確診，從7月1日起到今天共累計430例。

國際奧會（IOC）的COVID-19對策專家小組主席麥克羅斯基（Brian McCloskey）昨天在記者會上盛讚東京奧運的防疫措施，指出東奧相關確診病例數驚人地少；事前各界擔心選手村可能成為感染源，不過從檢疫結果來看，防疫非常成功。

東奧防疫指南嚴格限制行動

原訂2020年登場的東京奧運，受COVID-19拖累，成為第一個延期一年舉辦的奧運，也是第一個多數場地採取無觀眾閉門賽的奧運。

為了控制疫情，東奧頒布防疫指南（playbook），各國東奧代表團與相關人士在抵達日本後，皆受嚴格的防疫規範限制，包括必須定時接受COVID-19檢測，選手和記者在比賽前都要例行篩檢，且嚴格限制移動，只可來往下榻處與比賽場地之間，不得搭乘大眾運輸、不能擅自外出等。

選手村有八成以上運動員和教練接種疫苗，且選手一旦染疫就必須退賽，與確診選手的密切接觸者則須在賽前六小時檢驗陰性才獲准出賽；選手出席開幕式、上台領獎等，都被要求配戴口罩，為減少接觸染疫的風險，連頒獎都由奪牌選手自己拿獎牌。

容納5萬多名選手、教練、工作人員以及記者的東奧選手村和媒體中心，形成嚴格管控疫情的巨大區域。這些嚴格的防疫措施，甚至在賽前引發美國主流媒體聯名抗議，認為限制採訪自由。

東奧選手背負染疫即退賽風險

儘管東奧採取嚴厲的防疫措施，仍然擋不住COVID-19病毒，陸續有包括選手在內的東奧相關人士確診。

東京奧運暨帕運組織委員會從東奧開幕前的7月1日起，每天公布與東奧相關的確診病例數，到8日累計430例確診，大多為原本就住在日本的組委會職員、志工或相關委託業者，但還是有選手不幸確診，不得不放棄比賽。

東京奧運開幕前，就有多名先抵達日本備戰的選手染疫，如南非足球代表隊兩名選手、捷克代表隊的自由車選手史勒戈（Michal Schlegel）等四名選手確診；美國隊包括女網新星高夫（Coco Gauff）在內，有三人因為染疫在東京隔離，失去上場比賽的機會。

7月23日東奧開幕後，荷蘭划船選手弗羅林（Finn Florijn）成為首名在東奧出賽後確診染疫的運動員，因此必須退賽。

兩度奪得世界田徑錦標賽撐竿跳金牌的美國名將肯德里克斯（Sam Kendricks），以及阿根廷撐竿跳選手基亞拉維利奧（German Chiaraviglio）也因染疫而退賽。

東奧將近尾聲時，選手村發生群聚感染，希臘水上芭蕾代表團12人中有六人相繼確診，包含五名選手，使得全隊不得不退出比賽，整團也必須搬離選手村，入住到指定的隔離設施。

Photo Credit: AP / 達志影像 兩度奪得世界田徑錦標賽撐竿跳金牌的美國名將肯德里克斯（Sam Kendricks）因染疫而退出2020東京奧運的賽事。

防疫措施太嚴格惹議

雖然染疫選手遵守規定接受隔離、退賽，但東奧嚴苛的隔離條件引發爭議，不少人抗議防疫旅館的空氣、食物與基本設備不足，如同「監獄」。

東奧荷蘭代表團有六名選手確診，在飯店隔離的選手抱怨房內新鮮空氣不足，賽程初期被隔離的荷蘭滑板選手賈可布斯（Candy Jacobs），形容隔離設施「不人道」；染疫退賽的跆拳道選手歐金克（Reshmie Oogink ）還在Instagram上貼文，自嘲被關在「奧林匹克監牢」（Olympic jail）裡。

這些荷蘭選手後來決定「自行放風」，在飯店大廳靜坐抗議，最後爭取到每天開窗透氣15分鐘的機會。

違規者僅剝奪出入場館資格 不影響獎牌

此外，東奧雖定下嚴格的防疫規定，對不遵守者卻沒有有效的遏阻或處罰手段。

喬治亞男子柔道選手馬爾格韋拉什維利（Vazha Margvelashvili）與沙夫達圖阿什維利（Lasha Shavdatuashvili），兩人分別在66公斤級與73公斤級拿下銀牌，卻違反防疫規則外出，前往東京鐵塔觀光。

事後組委會對兩人處分取消東奧大會的資格證（ID），不得再進入東奧相關場館，是違反東奧防疫規則遭開鍘首例。但兩人在組委會宣布處分時已離開日本，且並不影響兩人的銀牌資格。

後僅由喬治亞駐日本臨時代理大使列札瓦（Teimuraz Lezhava），透過推特發文替選手致歉。

另外，歐洲媒體相關人士7月27日曾在東京都下榻飯店群聚飲酒跟飲食，違反防疫規則，組委會也對相關人等祭出暫時停止資格證的處分。

順天堂大學教授堀賢指出，未來舉行大型國際運動賽事時，將可借鑑這次東奧的經驗；因應當下疫情狀況，是否如期舉行賽事、是否開放現場觀眾等，基於科學根據訂定判斷標準與辦理賽事，是很重要的。

新聞來源：疫情下的奧運／巨大泡泡隔離東京狂飆疫情 東奧僅430人確診（中央社）

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航