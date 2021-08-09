運動心理學：運動員都是怎樣煉成的？

文：Anthony @ 樹洞特約作者

最近奧運的賽事進行得如火如荼，香港運動員的表現也沒有令大家失望。到目前為止（編按：原文寫於7月29日），「劍神」張家朗和「飛魚」何詩蓓已經分別為香港爭取了一金一銀的佳績。除了這些亮眼的成績以外，其餘44位、在13個項目代表香港的頂尖運動員也成功為香港爭光。但正所謂「台上一分鐘、台下十年功」，究竟這些運動員需要熬過怎樣的歷練才能站上奧運的舞台呢？

保持良好的心理素質

運動員的心理素質有時比起個人能力更重要。有多份心理學研究都指出自信心對於運動員的表現至關重要，在特定的運動項目裡甚至有46%的表現也是取決於運動員的自信心[1]、[2]。其次，專注力（concentration）也不可或缺。運動員訓練時需要埋頭改善自己技術、賽前時需要專心一意地準備、比賽時更需要專注做到最好，一走神就可能就斷送了多年的努力，在木已成舟之際才後悔就太遲了。所以，有不少運動員在賽前會登出所有社交媒體，避免分散注意力。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

地獄式的訓練模式

踏得上世界級舞台的運動員都必定經歷過極為艱辛的訓練。專業運動員每週最基本需要訓練六天、每天訓練6小時，而且當中包括多種訓練方式，包括重訓、帶氧運動、團隊訓練等。還沒完，當中有不少運動員為了令自己進步而加操，「金牌」教練Gregory Koenig賽後也大讚張家朗經常因為練習而不睡覺，展現出極高的毅力和恆心。小編也聽說過運動員在休息時段「小跑」十公里也絕不少見。每參加一次奧運，每個運動員就要花上至少7500小時的高強度純訓練時間。不知道你覺得如何，但要小編每週做一個小時運動也難……可想而知，運動員揮灑了多少的汗水才有機會得到奧運的門票。

克服臨場的心魔——運動員的演出焦慮

相信大家一定也有感受過在上台演講之前心跳加速、手心冒冷汗甚至肚疼的不安感，在心理學中這就是演出焦慮（performance anxiety）。如果受演出焦慮影響時我們不懂得管理好情緒，我們許後的表現很可能就會大打折扣。放在運動場上，即使是身經百戰的運動員也會受演出焦慮影響，除了令他們在練習和比賽時表現變差，他們受傷的機率也會提升，而後續需要康復的時間也更長[3]。這也不難理解：專業運動員不單只賭上了自己的青春，他們還需要肩負家人、朋友以及國家的期望，我想再大的心臟也容不下這樣的焦慮。

結語

看完文章以後，不知道大家對本地運動員有沒有多一份的尊重呢？成敗雖然只是一瞬間的事，但希望當我們大喊「we are Hong Kong」時，都記住他們默默地為香港付出很多很多。

注釋：

Post, Phillip & Wrisberg, Craig. (2012). A Phenomenological Investigation of Gymnasts’ Lived Experience of Imagery. Sport Psychologist. 26. 98-121. 10.1123/tsp.26.1.98. Skinner, B. R., (2013) “The Relationship Between Confidence and Performance Throughout a Competitive. All Graduate Plan B and other Reports. 285. Ford, J. L., Ildefonso, K., Jones, M. L., & Arvinen-Barrow, M. (2017). Sport-related anxiety: current insights. Open access journal of sports medicine, 8, 205–212. https://doi.org/10.2147/OAJSM.S125845

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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