中共不承認「內卷」，更不容忍青年「躺平」退出這場倖存者遊戲

在「發展就是硬道理」的中國，人人都像上了發條的鐘錶，身不由己地高速旋轉。

早在1980年代，美國旅行作家保羅・索魯（Paul Theroux）便如此描寫他在中國觀察到的現象：「中國的一大問題是這整個國家充斥著人，而除了偶爾發生的地震或沙塵暴之類的天災，我們很難在這片國土上，看到人在大自然的偉大力量下顯得微不足道的景況。中國人把山移了、把河流改道了，他們消滅動物、消除荒野，大自然只能在臣服在他們面前求饒。……有些破壞並不是刻意造成的，畢竟就中國而言，繁榮一直都是污染的同義詞。」

中國人與天地鬥，其樂無窮，中國人輕易就能打敗大自然；中國人與中國人鬥，更是其樂無窮，中國人長期深陷內卷化的沼澤不能自拔，讓中國人活得如此艱難的，不是西方帝國主義，而是中國人自己。在微博上，與內卷有關的各類話題瀏覽量累計已經突破10億，在2020年一項評選中，內卷成為中國年度「十大流行語」之一。

何為內卷？這是一個典型的翻譯名詞。美國人類學家亞歷山大・古登威澤爾（Alexander Goldenweiser），首次使用內卷化這個概念來分析一些僵化、衰敗的文化模式和社會結構。在1936年的研究原始文化的一篇論文中，古登威澤爾使用「內卷化」，來形容某文化模式和社會結構達到某最終形態後，無法自我穩定，也無法轉變為新的形態，只能使自己在內部更加複雜化。

30年後，美國人類學家克利福德・格爾茨（Clifford Geertz）在《農業的內卷化：印度尼西亞生態變遷的過程》一文中，借用古登威澤爾的內卷化概念，以研究爪哇的水稻農業。格爾茨認為，印度尼西亞許多世紀以來稻作的強化，產生更多的是社會複雜性，而非技術或者政治的變革。格爾茨讓這一概念在人類學界與社會學界廣為知曉，成為一種描述社會文化發展遲緩現象的專用概念，尤其是描述亞洲農業社會中長期精耕細作投入大量勞動力，卻沒有實現經濟突破的問題。

印度裔美國學者杜贊奇（Prasenjit Duara）在研究中國的現代化問題時，提出「國家內卷化」之說法。他是首次將這一術語用於中國研究的學者，我記得1990年代在北大讀書時，第一次讀到杜氏的著作《文化、權力與國家》，頓時有驚為天人之感，有些章節反覆研讀，爛熟於心。

杜贊奇認為，國家的內卷化是20世紀中國國家政權擴張與現代化過程中出現的一種現象，其具體表現即正式與非正式的機構同步增長。正式的國家政權透過非正式的機構推行自己的政策，卻無法控制這些機構。

在農村，隨著國家政權的深入，加深了農村領袖與群眾間的分裂。這些農村領袖原來多是舊式鄉紳，面對來自國家和群眾兩面的壓力，有的選擇投靠依賴國家的暴力來駕馭群眾，有的則選擇讓位、遷入城市，給予不肖之徒乘虛而入之機，傳統的鄉村領袖或走向「痞化」與土豪劣紳化，或被新興勢力取而代之。

國民黨未能成功治理中國鄉村，給了共產黨可乘之機，共產黨以土地改革為號召，奪取民心，獲得源源不斷的兵員，最終戰勝了國民黨。

不過，杜氏認為，國民黨未能解決的國家內卷化的問題，被共產黨輕易解決了。他的這個觀點大錯特錯。共產黨並未解決國家內卷化的問題，反而讓其大大惡化——大饑荒便是一個例證。而在後毛時代，中國的鄉村已然完全黑社會化，共產黨的鄉村基層組織就是披上合法化外衣的黑幫。

更讓杜氏沒有想到的是，內卷這一術語，如今更廣泛地使用在中國的城市裡——越是光鮮現代、高樓大廈鱗次櫛比的大城市（特別是北上廣深等一線城市），越是內卷化嚴重。在各個行業處於激烈競爭中的中國年輕人普遍認為，他們的無力感與絕望感與內卷這個概念有共通之處。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在中國的社交媒體上，「內卷」與「躺平」是當下年輕人乃至中年人常常使用的生動形象的詞語。前者指向「過度競爭」，後者表明「退出競爭」，這兩個截然相反的詞語，折射出民眾對中國社會競爭激烈、生存環境惡劣的挫折感及消極抗爭。

官方當然不喜歡這兩個詞語——當局既不願承認中國存在著因國家權力過大、制度性的缺陷，而形成的過度競爭和無效競爭，更不能容忍青年一代用「躺平」，來表達對現實的不滿和拒絕參與這場「倖存者遊戲」的意願。

其實，對於大部分中國年輕一代來說，內卷是無法逃脫的命運，躺平則是可遇而不可求的奢望——首先你要擁有足夠的資源，才能確保既躺平又能生存下來。

可悲的是，在中國，你死我活的競爭並未帶來制度和技術的創新與社會的進步。人類學家項飆分析說：「內卷在中國的語義與競爭白熱化高度聯繫在一起。年輕人不斷感受到競爭的壓力，如果不努力、不競爭就會落後、淘汰、出局……但他們一直在同一個水平上，像一個陀螺被敲打，卻沒有突破。」但是，他們卻不能退出、不能失敗、不能躺平，因為黨不允許。

中國社會高度內卷化的一個典型例子就是：據《時代週報》報導，人大、武大畢業生捲香菸，流水線上研究生（包括名校海歸）超過三成。河南中菸工業有限責任公司（以下簡稱河南中菸）人力資源部相關負責人表示：「河南中菸招聘員工要求是本科及以上學歷，有名校畢業生或研究生都是很正常的。 ……現在所有的企業、崗位、工作內容都擺在那裡，名校的學生願意來，都是他們自己的選擇。」

根據該企業《公示》披露的數據，20212年擬錄用人員共135人，其中碩士研究生學歷的有41人，且近一半來自國外高校，如英國格拉斯哥大學、澳大利亞雪梨大學、英國諾丁罕大學、英國杜倫大學等。即便是管理職位，也須在車間一線生產操作崗位工作三年以上——跟他們讀碩士的時間一樣長。

捲菸工人並不需要高學歷。碩士當捲菸工人，是不是對教育資源的浪費？是不是表明中國年輕人放棄了儒家「萬般皆下品，唯有讀書高」的傳統觀念？其實，原因很簡單，捲菸廠薪資水準、福利待遇是吸引高校畢業生「卷」進去的驅動力。中國的許多行業，包括新興科技產業，盈利能力迅速下降，獲利大幅縮水，給員工的薪資也江河日下。這個社會最能賺錢的產業只剩下菸與酒了。

漯河捲菸廠的工作人員表示，「福利待遇一般吧，不方便透露，現在各行各業都很辛苦」，這個說法是欲蓋彌彰。據業內人士介紹，捲菸廠待遇較好，崗位不同，薪資水準也不同：「新人稅前年薪也有15萬元，也會有每日包吃兩餐這樣的福利。」

這樣的薪水，對於本科或碩士畢業的新鮮人來說，即便在一線城市也算高薪。但即便這樣的高薪，跟海歸們在留學時期所付出的巨額學費和生活費比起來，亦是杯水車薪——以在歐美國家留學，每年花費6萬美金計算，若讀完本科和碩士一共七年，則一共需要花費42萬美元，也就是近300萬人民幣。若以捲菸廠工人15萬的年薪來對照，即便不吃不喝，一個海歸必須整整工作20年才能掙到當初花費的那筆留學費用。

如此說來，留學真是一筆失敗的投資。若對支出和收入做這樣一番簡單的對比，立即就能明白一個殘酷的事實：海歸的黃金時代已經結束了，到海外鍍金後回到中國輕輕鬆鬆就能挖到金山銀山的時代再也無法重現了。而中國的經濟也正在不可遏制地走上下行的道路。

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航