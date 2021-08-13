2021/08/13,
健康

居家抗疫飲食不正常，膽固醇易失控，醫師圖文重點提醒

居家抗疫飲食不正常，膽固醇易失控，醫師圖文重點提醒
Photo Credit：iStock

我們想讓你知道的是

「雖然膽固醇過高所衍生的併發症非常多，但是當血脂超標時，患者並不會有任何感覺，而容易輕忽、錯失早期治療的機會。」

正值壯年的黃先生雖然才四十多歲，不過在幾年前便已體驗過心肌梗塞的慘痛經驗。出院之後，黃先生開始注重自己的健康，很積極與醫師配合控制高血脂的狀況。

「檢查發現他屬於遺傳性高膽固醇血症的病人，膽固醇非常高，很難降下來。」馬偕紀念醫院心臟內科林肇鋒醫師表示，「我們希望他可以把低密度膽固醇控制在70mg/dL以下（ref.1），所以除了口服藥物以外，也合併使用降血脂針劑，病情控制得很穩定。」

但是，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的關係，長時間在家上班，缺少運動，又經常叫外送，食物偏鹹、偏油，追劇的時候還會吃零食，黃先生的體重便逐漸上升。此外，生活作息改變之後，較容易忘記吃藥、忘記打針，而讓低密度膽固醇開始飆升。

「回診抽血時發現狀況變差，我們就會進一步了解原因。」林肇鋒醫師說，「這類病人只要飲食、運動、藥物稍有鬆懈，膽固醇就容易波動，所以一定要按時回診，持續追蹤。」

膽固醇過高，種類要搞懂

抽血檢查膽固醇時，務必先了解膽固醇的種類。膽固醇可分成高密度膽固醇（HDL-C，high-density lipoprotein cholesterol）與低密度膽固醇（LDL-C，low-density lipoprotein cholesterol）（ref.2）。

低密度膽固醇容易黏附在血管壁上，逐漸堆積形成動脈粥狀硬化斑塊，將導致血管狹窄、甚至阻塞，所以低密度膽固醇被稱為「壞膽固醇」（ref.2-3）。林肇鋒醫師解釋，高密度膽固醇對我們身體非常重要，它可以把血液裡面過多的膽固醇運送到細胞裡，讓膽固醇不會長時間停留在血液裡，便不會沉積在血管壁上，造成血管斑塊，因此高密度膽固醇被稱為「好膽固醇」（ref.2）。

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PhotoCredit:照護線上

低密度膽固醇過高將對身體造成全面性影響，全身上下所有的血管都會受到波及，漸漸形成動脈粥狀硬化，林肇鋒醫師指出，大腦的動脈狹窄將導致腦中風，心臟的冠狀動脈狹窄將導致心絞痛或心肌梗塞，腎臟的動脈狹窄將導致腎臟病變，下肢的動脈狹窄將導致血液循環不足，而出現下肢冰冷、疼痛、間歇性跛行等症狀。

「雖然膽固醇過高所衍生的併發症非常多，但是當血脂超標時，患者並不會有任何感覺，而容易輕忽、錯失早期治療的機會。」林肇鋒醫師說，「我們必須抽血檢驗才有辦法知道血脂的狀況，臨床上會遇到患者因為胸悶、胸痛就醫，進一步檢查才驚覺是膽固醇過高導致冠狀動脈狹窄。醫師會希望患者可以在出現併發症前就發現血脂超標，並積極控制，才能避免血管病變、產生疾病。」

積極控制高血脂，才能避免併發症

高血脂的危險因子包括遺傳、抽菸、過重與肥胖、不當飲食、缺乏運動等（ref.4），想要控制高血脂，必須要多管齊下。

發現膽固醇過高時，一開始會採用非藥物治療，包括飲食控制、適量運動、戒菸等，林肇鋒醫師說明，「是否需要搭配藥物進行治療，一方面看血脂肪有多高，二方面要看看是否存在一些相關風險或疾病，例如高血壓、糖尿病、心血管疾病等。」

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PhotoCredit:照護線上

根據2017台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引（ref.5），低密度膽固醇的治療目標會依照風險不同來調整，具有家族性高膽固醇血症之成年人應小於100mg/dL、孩童應小於135mg/dL，若有糖尿病、慢性腎臟病或曾經腦中風應小於100mg/dL，若有冠狀動脈疾病應小於70mg/dL，若有急性冠心症候群合併糖尿病應小於55mg/dL。

「高血脂藥物治療除了口服藥物，也有針劑藥物。如果使用口服藥物治療後，血脂仍然顯著異常的話，就會考慮合併使用針劑治療來控制膽固醇。」林肇鋒醫師說，「目前的針劑設計得很方便，經過醫護人員的指導後，患者可以自己在家執行皮下注射，每2-4週注射一次。」膽固醇沒能控制達標的患者，可以和醫師詳細討論，調整藥物。

口服降膽固醇藥物常見的副作用，包括肌肉痠痛、肝指數上升，林肇鋒醫師分析，根據國內外的研究報告（ref.6），這些副作用的機率低，即使出現症狀，也不會太嚴重，通常在停藥或者是減輕劑量之後，就可以改善。

針劑降膽固醇藥物是注射在皮下，常見的副作用是注射部位出現疼痛或紅腫。根據統計，副作用發生的機率也不高（ref.6），林肇鋒醫師說，「如果患者有反映這些狀況，我們都會進一步了解，看看是否有操作不當的地方，至於注射部位的選擇，會建議於不同部位輪流施打。經過適當的衛教與調整後，大多可以改善。」

關心疫情也要當心膽固醇

因為疫情的關係，大家的工作方式、生活型態都受到影響，宅在家的時間變多了，飲食、運動、藥物可不能鬆懈，以免血脂飆升。

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PhotoCredit:照護線上

如果叫外送，記得挑選較健康的食材與烹調方式，林肇鋒醫師提醒，若是訂購蔬菜箱回家自己做料理，要控制油、鹽、減少調味料。煮菜時可使用大豆油、橄欖油，避免使用豬油、人造奶油（ref.7）。

攝取含有膳食纖維的食物，例如燕麥、蒟蒻，有助降低壞膽固醇。追劇嘴饞時，可以用含有多元不飽和脂肪酸的堅果、杏仁、核桃來取代高脂、高糖、高鹽的零食（ref.7）。

請維持規律運動的習慣，美國心臟學會建議，成人每周至少150分鐘中強度有氧運動或75分鐘高強度有氧運動，另外加上兩日中至高強度肌肉訓練運動。大家可以依照個人的身體狀況調整，以漸進方式逐步增加運動量（ref.8）。

膽固醇過高時，患者並沒有感覺，但日積月累下來會衍生許多併發症，林肇鋒醫師叮嚀，請務必按時服藥或搭配針劑，積極控制讓血脂達標！

參考資料

  1. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41（1）：111-188. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society （EAS），Figure4。
  2. HDL (Good), LDL (Bad) Cholesterol and Triglycerides. American Heart Association. 6 Nov 2020
  3. American Heart Association. Atherosclerosis. ，6 Nov 2020。
  4. Causes of high cholesterol. American Heart Association. 6 Nov 2020
  5. 2017台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引
  6. European Heart Journal （2020） 41，111_188
  7. The American Heart Association Diet and Lifestyle Recommendations. AHA.，15 Aug 2017。
  8. American Heart Association Recommendations for Physical Activity for Adults and Kids. ，18 Apr 2018。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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