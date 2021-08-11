鼓吹「台灣正名」參加巴黎奧運之前，先想清楚「中華台北」當初為什麼會出現？

最近代表中華民國之奧運國家代表隊在日本東京奧運大放異彩，勇奪二金四銀六銅共計12面獎牌，創下中華民國遷台後歷史最佳成績，讓全球關注來自台灣的「中華台北隊」。

此次「中華台北隊」取得傲人成績，提升「中華民國台灣」的能見度，然卻引發持續「台灣正名運動」爭論，反對者認為正因符合國際奧委會協議精神，以「中華台北」名稱始保障運動員參賽權，足見遵守國際協議重要性，也因此未受中國杯葛壓制；然贊成者卻認為此次績效，已激發各國及國際媒體紛紛為「台灣正名」，認為機不可失。

「中華台北」這個名稱，當初為什麼會出現？

事實上，以「中華台北」或「台灣」為名稱究竟何者為適，雖有諸多爭論，但彼此並非截然對立，涇渭分明。

既然中華民國與台灣關係，歷經「來台灣」、「到台灣」、「在台灣」至「是台灣」過程，顯見中華民國與台澎金馬已形成「命運共同體」關係。依據憲法國號為中華民國，憲法增修條文及相關法例揭示「一國兩區」界定，「台灣地區」與「大陸地區」；有效統治領域及管轄權區域為台澎金馬。

因此，最佳國家代表隊稱呼應為「中華民國代表隊」，然因中華人民共和國奉行「一中原則」，採取零合而非雙贏立場，並不採取盛行於「分裂國家」中所奉行「雙重承認」、「平行代表權」。如果兩岸當局接受分裂國家模式，各自擁有邦交國、同時參與聯合國及國際間政府組織，這並不影響雙方統一意願，東西德、南北韓皆是如此。今日中華民國代表隊所產生「中華台北隊」、「台灣隊」稱呼爭論，根本就不會產生。

有趣且矛盾的是，「中華人民共和國政府」（中共當局）一直宣稱「台灣是中國神聖領土不容分割的一部分」、甚至有時宣稱「台灣是中華人民共和國的一個省」，也稱呼「中華民國政府」為「台灣當局」（相對應是中共當局）。然而，當台灣社會部分主張「台灣正名」的民眾大聲疾呼推動正名運動時，中共當局卻認為這是「法理台獨」，抵觸大陸對台政策底線及紅線，甚至祭出《反分裂國家法》第八條以「非和平方式」處理兩岸主權爭論。

這種只允許中共當局稱「中華民國政府」為「台灣當局」的說法，不僅矮化中華民國也矮化中華人民共和國；當然也可以說，正因為兩岸當局互相不承認主權、互不否認治權，所以台灣當局／中共當局、台北當局／北京當局稱呼方式，其實也符合對等原則，沒有互相矮化。

可是中共當局卻認為自身宣稱「台灣當局」、「台灣地區」並沒有問題，並主動替代中華民國「正名」為台灣；然何以當台灣社會正名「中華民國代表隊」為「台灣隊」時，反而又變得非常政治敏感。

究其實是中共當局所建構「台灣意象及意涵」是地理及區域、非政治性概念，而激進獨派及深綠民眾所建構台灣概念涉及政治主體性意涵及國族意識建構。而當中華人民共和國不斷壓制中華民國國際空間，且在國際社會宣稱「台灣是中國的一部分」，豈非是在國際社會替「台灣」進行「大外宣」嗎？此次不少國際媒體報導「中華台北隊」為「台灣隊」及來自台灣，不正是中共當局長期一再宣稱「台灣」刻意壓制「中華民國」的結果嗎？

因為「中華台北」的成功而呼籲正名「台灣隊」合理嗎？

根據1981年國際奧委會所達成《洛桑協議》，中華民國「台灣地區」參加奧運會的名稱確定為「中華台北」（Chinese Taipei ）。事實上，依據憲法國號為中華民國，現在首都也是台北，因此設定為「中華台北」並無矮化國格問題。然而，隨著台灣本土化及主體性升高，近年不斷有呼聲希望「中華台北」代表隊名稱能直接改為「台灣」代表隊。

為此，2018年部份民眾發起公投「你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」當時擔任行政院長並自陳「務實台獨工作者」的現任副總統賴清德，並未積極支持「台灣正名」，而是以維護奧運選手的參賽權為最高國家利益；仍主張以「中華台北」名義參加東京奧運會，但對民間社會所發起東奧正名公投持尊重態度。

這顯示民進黨政府的務實態度及政策立場，如果應是要「台灣正名」恐怕今日我奧運代表隊參賽權已被取消，而無今日傲人成績足以在國際社會揚眉吐氣。

2018年11月公投綁地方大選結果大部分民眾否決此提案，計1140萬人投票，同意得票476萬、占45.2%；不同意得票577萬、占54.8%，贊成與反對意見幾乎旗鼓相當。依《公民投票法》規定，「主管機關公告公民投票之結果起二年內，不得就同一事項重行提出。」

Photo Credit: 中央社

換言之，此次公投事項已滿二年，所以民間再度發起變更代表隊名稱參與2024年巴黎奧運。這固然屬於公民權利，然而這樣做法其實是倒果為因，正因民進黨政府務實立場認同接受「中華台北隊」保有參賽權，而有今日佳績揚我國威；但現今卻以優異成績為由要求正名「台灣隊」，而引發國人爭論徒增社會不安。

「台灣隊」代表的是台灣共和國，還是中國的一省台灣？

依據憲法，我們國號是「中華民國」，宣稱「中華台北隊」來自地理區域的台灣，其實並無不妥；反而一再宣稱「台灣隊」，難道國號已改成「台灣共和國」嗎？果真是代表「台灣共和國」，那恐怕不是取消奧運參賽權而已，反而釀成台灣明顯而立即危險。

或者，若是一再宣稱「台灣隊」，難道不正是掉入中華人民共和國所宣稱「台灣是中國一部分」陷阱嗎？台灣民眾應可以接受「台灣是中華民國的一部分」，但擔心若承認「台灣是中國一部分」會因國際社會承認代表「中國」是「中華人民共和國」，而被自動轉化納入「台灣是中華人民共和國一個省」。

如果將「中華台北隊」名稱硬是在2022年冬季奧運或2024年巴黎奧運正名「台灣隊」，其所牽涉問題不僅是參賽權而已，恐怕更是面臨中共當局在外交與軍事全面反撲與制約，對中華民國而言將是「為蒙其利，先受其害」。或有論者以為，既然國際社會包含日本、美國、俄羅斯等大國都直接稱呼我們為台灣，讓台灣能見度大大提升，我們就應該找到適當機會「正名台灣」在奧運等國際賽事比賽，甚至能夠用「台灣名義」加入聯合國。

此種戰略目標設定及思維有其侷限性，寧可用地理概念及名稱「台灣」充當國家象徵性政治圖騰，難道「台灣正名」終極目標是「台灣共和國」嗎？如果是如此「變更現狀」這難道不是追求「法理台獨」嗎？「台灣正名」運動猶如是以「現在確定性的中華民國」，來換取「未來不確定台灣共和國」嗎？我們的「台灣共識」不是「中華民國是台灣最大公約數」及反對「一國兩制」嗎？

Photo Credit: 中央社

台灣民眾深愛自己國家，「中華民國」是「國」、「台灣」是「家」，中華民國與台澎金馬已經共構成命運共同體，堅稱「中華台北」在定位上及名稱詮釋並無問題。試圖以參賽奧運為由替「台灣正名」，或許是純粹體育賽事領域，然若以此作為「變更國號」的「始作俑者」，則是忽視台灣安危及不瞭解國際政治及兩岸關係互動底線，「愛台」適足以「害台」。

或許如同民進黨內正國會精神領袖、前黨主席、前行政院長、現任立法院長游錫堃所言：「支持奧運正名， 但風險無法把握就不能做」；以游院長如此豐富政治實務經驗，橫跨黨政及行政與立法兩部門，也自稱自己也是台獨支持者，尤其在陳水扁執政後期，2007年在民進黨內力推通過《正常國家決議文》，推動「台灣正名運動」，以公投制新憲、台灣名義參與聯合國為目標。

然在政治理想與政治現實中拔河必須進行「歷史性妥協」，這不是一種「戰略退怯」，而是顧及選手參賽權、民眾福祉及國家安危的「政治責任」。台灣社會與其爭論推動台灣正名運動之必要性及適當時機論，不如專注培養更多優秀運動選手登上國際賽事舞台，給與體育署更多政策空間及資源挹注方是正道。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航