台日韓射箭男團的自拍合影，完美體現了「君子無所爭，必也射乎！」

台灣自五月疫情大爆發以來，不論工作與生活，社會上似乎瀰漫著滿滿的負能量，好似人生漸漸陷入絕望，快樂距離人們好遠。然而隨著東京奧運賽事的開打，台灣健兒們紛紛傳來捷報，獎牌數已突破歷年新高，甚至大大超出以往表現，這些好消息也讓國人一掃陰霾，為選手加油喝采的同時，生活也慢慢多了些期待與積極。

賽事中，有一張照片引起許多國人關注與討論，如此令人讚嘆的人性美麗，那便是男子團體射箭項目頒獎結束後，韓國選手邀請台灣與日本選手自拍合影，前一刻他們還是競爭激烈的對手，後續他們卻是相互欣賞彼此的朋友。

然而這三個國家的選手合影，會引起這麼大到討論，難免和以往的既定印象有衝突。台灣與日本的關係向來友好，其中互動看起來便覺得自然；但是日本與韓國之間，不論在歷史情結、政治外交或經濟產業競爭上，日韓之間一直有著難以解開的心結；台灣與韓國更不用說，經濟產業相互競爭之餘，運動賽事諸多項目更是競爭激烈，舉凡跆拳道、棒球等，國人印象中偶有的小動作更讓人不悅，台韓運動的競爭關係要說是世仇也不為過。諸多概念衝突下的友好合影，讓我想到《論語．八佾》有說過這段非常貼切的話：

「子曰：『君子無所爭，必也射乎！揖讓而升，下而飲，其爭也君子。』」

（翻譯：孔子說，君子之間沒有可爭的事，如果有的話，那就射箭吧！賽前行揖禮相讓，賽後彼此飲酒致敬，這樣的競爭才是君子的表現。）

韓國、台灣及日本這三個國家，包辦射箭項目的前三名，賽後韓國主動邀請自拍合影，大家又能盡釋前嫌的開心互動，其實就很符合孔子所說的這段話。可以說，孔子所處的春秋時代，正是各方諸候相互爭逐及競爭的時期，天下為公的大道時代已經距離愈來愈遠，身處在一個無法迴避競爭的環境，彼此之間又非得如此而為的話，射箭就是一個非常好的方式，因為射箭也是當時士大夫及貴族普遍學習的才能。能以箭術分出高下後，彼此又能發自內心地為對方肯定、祝福，這才是君子之間的良性競爭。

當然孔子的說法是立基於「仁」的表現，仁的基本概念不脫離「成全他人」與「利益他人」，重點在於「摒除私心」，如果存有自我私心，凡事作為都以「利益自我」為先，這就違背了「仁」的基本價值了。然而存在於這世間，成全或利益他人的極限能有多大？舉例孔子在《論語・衛靈公》曾說：

「子曰：『志士仁人，無求生以害仁，有殺身以成仁。』」

（翻譯：志士仁人之中，沒有人會為了自我生存而殘害「仁」，只會有犧牲自我性命來成全「仁」的人。）

上述這段話簡單說，就是站在「成全他人」與「利益他人」的角度下，哪怕我可能會失去性命，也不能存有一點圖利自我的私心。看似如此大愛的一段話，但要讓每個人都能具體實踐，其實還是有它的難度存在，因為要犧牲生命才能成仁，對普羅大眾太過遙遠。而「利他」其實沒有那麼難，只要不做出只顧及自我生存而傷害他人的事，至少也可以算是最基本限度的利他了。

然而在這次的東京奧運競賽中，除了選手們的表現之外，多數台灣人民對於選手的正向回饋也很值得一提，在台灣社會的民情與風氣下，國人普遍對於選手們賽後失利並不苛責，更多的是鼓勵與打氣；台灣選手們也因為這些正能量而激勵自我，期盼自我能夠再提升。不論是選手雙方之間的真心祝福，抑或是選手與國人雙方之間的正向回饋，都是一種美麗的「人」性與「仁」性的體現，因為那都是發自內心的希望對方好，即便要讓我付出才能成全你們，我願意。

除了男子團體射箭選手們的友好互動，其他選手們的賽後故事也紛紛傳為佳話。例如戴資穎與印度選手辛度（Pusarla Venkata Sindhu）、泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon）的相知相惜；林昀儒與德國選手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）二度競爭後的相互肯定。還有好多好多場上選手們既競爭又美麗的故事，一一都在這次東京奧運上顯見，然而更多的是選手在場上奮力拚搏的專注精神。例如奧運五朝元老莊智淵的堅持不懈；李智凱幼時許願到今日的奪牌實現；郭婞淳貧困出身卻翻轉人生的屢創佳績。好多好多選手故事與國人之間的相互激勵，散發滿滿正能量的人性美麗，彼此間相得益彰。

這次東京奧運的台灣選手表現，即便競賽失利也讓國人為他們喝采，在這滿是正能量充溢的情境中，有時候會讓我們認為這般發自內心的作為，其實是很自然的人性表現，但是這類狀況在其他國家未必理所當然，例如中國。舉例來說，早在東京奧運競賽之前，中國游泳選手孫楊（東奧被禁賽）算是最典型的例子，不論參賽的禁藥使用或爭議風波，最讓人印象深刻便是2019年的世界游泳錦標賽，孫楊獲得金牌之後，他逕自跑到第三名的英國選手史考特（Duncan Scott）面前說：「You're a loser, I'm a winner.」（你是輸家，我是贏家。）

上述例子是特例嗎？其實在這次東京奧運中，更讓人印象深刻的是女子雙人羽球競賽項目，中國選手陳清晨對戰韓國多次說出「我操」等疑似髒話，能聽懂中文的觀眾亦紛紛表示驚訝。雖然賽後陳清晨解釋是以「watch out」或「ciao」來作為激勵用語，但仍令部分人覺得此舉有爭議。其實最讓人訝異的並非陳清晨，反而是中國人民對於她的「疑似羞辱髒話」大表肯定，不少中國人民對於陳清晨亦更為激賞，認為她為中國出一口氣，甚至中國人民亦會到他國選手的粉絲頁面戰狼出征。

換個角度來看，如果台灣選手也仿效陳清晨的舉動，相信在台灣社會風氣的主流聲音定不會認同此舉，更明白說這絕對不會是台灣人民觀賽的多數反應，因為當我們看到受人肯定的對手，即便我方落敗亦會給予對方肯定，我們也只會在對手的粉絲頁面用「讚賞來替代出征」。

然而並非所有中國選手都如同孫楊或陳清晨那般，也並非所有中國人民觀賽的表現都是如此，重點在於這「令他人反感」的言行似乎成為了中國主流聲量，很難想像這是怎麼樣的社會風氣。從孔子談「仁」的觀點來看，似乎中國社會的「利己」風氣已遠大於「利他」價值，既鮮少「揖讓」作為更難見「君子」表現。

換個角度說，當中國選手揹負如此負面又強大的「國族情懷」壓力時，有時看到他們競賽失利卻被自己人批判時，身為台灣人也難免為其心生憐憫，最明顯的就是中國射箭選手王大鵬，只因競賽失利便被自己人辱罵「死胖子」、「人醜活差」等字句，雖然中國亦有不少人為其平反打氣，只是如此負面批判的風氣卻也頗為突顯，這在台灣社會都是難以想像的事。

這次東京奧運有個現象特別吸引我的注意，就是不少歐美國家的競賽選手是東方面孔，有些人可能是華裔在當地出生成長，但有些原為中國籍卻歸化他國來參賽，為數亦不少。我開始反思為何這些中國籍選手要歸化他國？若是單一特例便罷，但當這些例子已不再是單一現象時，他們選擇歸化的原因又是為何？對照上述例子，再反觀台灣的狀況，印象中也不太看到台灣選手歸化他國參賽，即便在台灣社會批判體育協會作為聲浪頗高的風氣下，東京奧運卻也看到許多台灣選手，先後紛紛表態來自台灣的驕傲。

上述所談論的，簡單說即是一個國家所呈現的社會風氣與人性表現，究竟是風氣影響人性？抑或是人性帶動了風氣？這其實也沒有答案，但我想用「仁」的角度來看，其實就是「利己」與「利他」的差別，如此而已。從正面角度來看待這些競賽，只能說謝謝這些選手為我們帶來的美好。

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航