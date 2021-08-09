防疫期間零接觸 明台數位新服務

【車禍事故現場處理】雖然已經成為國內保險公司普遍的服務，然而在馬路上打電話求救危險高，不僅可能造成二次車禍、也常造成後方大塞車，甚至在疫情高峰時代，理賠人員到場也會有接觸與傳染的風險。因此，明台產險在疫情嚴峻之際，與遠傳電信合作推出我是你的眼【遠距勘車服務】：在車主的同意下，客服人員即可透過駕駛人手機鏡頭觀看現場狀況引導車禍處理，並可遠端遙控完成放大縮小、拍照攝影等存證功能，達到立即救援、釐清肇責、盡速離場的目的。

明台產險理賠本部李志昌副總表示，目前疫情高峰期間，金融業大多人力均已開始進行遠距或居家上班，僅有透過推出零接觸的遠距作業應用，才能維持現有的各項服務不中斷。相較於過去理賠人員查勘現場的方式，耗費人力與時間，保戶也沒有時間等待，本次推出的遠距勘車服務，即可以用在事故現場處理以及車廠勘車之用，即使理賠人員居家上班亦可執勤。



明台產險說明，去年10月推出UBI 2.0保單後，隨保單提供【車聯御守行車紀錄器】，不論透過自動碰撞偵測或是手動理賠報案功能，輕觸行車紀錄器螢幕，就可透過內建4G聯網自動撥話與保險公司電話連絡，也是另一種新的無接觸理賠服務方式。若是駕駛人已離開現場，也可以用官網或Line官方帳號，透過通訊的方式完成理賠報案通知。



明台產險因應疫情已推出一系列無須接觸的創新服務，包含即日起推出【明太郎】AI智能客服，透過官網或Line官方網站均可使用這樣功能，取代傳統0800服務電話，不需要實體人力也可以完成大多服務，也是防疫零接觸的新型數位工具。【明太郎】取名來自於【太郎】，是日文長子最普遍的名字之一，除了強調人性化的溫度，也凸顯明台是100%日系企業的特質，而前兩個字【明太】也與明台有諧音。目前明太郎可以用自然語言對話，完成一般諮詢、補發保單、保單變更、理賠申請、道路救援、投保汽機車險與旅平險等常見功能。

Photo Credit：明台產險



明台產險是100%日本三井住友海上集團的子公司，由於日本疫情去年至今相對嚴重，迄今已發展一系列後疫情時代的新商業模式。明台產險透過國際資源引進各項創新服務，除了符合防疫要求外，即使疫情未來恢復後，仍可領先數位化應用、提供消費者更為便利安心的各項投保與理賠服務。

【零接觸投保車險好安心】疫情拉警報，手機就完成保險大小事

投保明台汽車強制險附加任意險還能獲得Open Point 50點！

活動請詳：Open Point App>點娛樂>任務牆>投保送點數活動。

相關問題可洽 :

統超保經：(02)2528-6629#19 (週一~週五9:00~17:30)

明台產險：0800-069-889(週一~週五9:00~17:30)