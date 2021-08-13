【書評】《政治檔案會說話》：如何利用本書引導學生對轉型正義進行「探究與實作」？

文：陳燕琪（歷史教師深根聯盟）

歷史科探究與實作課程的可能：讀《政治檔案會說話》

身為想知道如何讀懂檔案而幾次專程前往外縣市聽講座，以及花費時間在公文往來與給付複製金額後好不容易拿到資料，卻發現調錯檔案的過來人，在《政治檔案會說話》出版後，作為一位高中教師，真想向策劃合作的國家人權博物館與臺灣民間真相與和解促進會大喊「惠我良多」！

108課綱中的轉型正義

對轉型正義稍有認識者，勢必知道轉型正義要處理的是當國家從威權獨裁轉型至自由民主體制，有必要反省國家暴力過去對人民權利的傷害，以披露真相、賠償受害者、處置加害者及保存歷史記憶為主要任務，其目的是協助受威權壓迫而分裂的社會和解共生，並且在過程中形塑民主價值的共識，防止獨裁政權復辟。

轉型正義的進行過程需要所有人參與才有意義，所以十二年國民基本教育課程綱要社會領域的基本理念在於涵育新世代的公民素養，培育在面對各種挑戰時，能做出迎向「共好」的抉擇。其中與轉型正義相關的條目，必修課程在國民中學階段為「二二八事件與白色恐怖」，普通型高級中等學校階段為「戰後的民主化追求與人權運動」；也就是說完成必修課程的學生對於二二八事件與白色恐怖時期的人權侵害，以及相關轉型正義的追求與推動將有初步認識。

在108課綱加深加廣選修課程的項目中則有「國家暴力與轉型正義」，探討現代國家如何施加國家暴力以及國家邁入自由化與民主化的過程中，如何面對過去的「不正義」問題，也鼓勵從事歷史學相關的「探究與實作」活動，希望學生可以運用相關歷史資料，規劃、執行歷史類作品之創作與展演，或進行小論文的研究與撰寫。

政治檔案融入課程設計

那麼，教師可以怎麼利用《政治檔案會說話》一書，引導學生對轉型正義進行「探究與實作」呢？我覺得可以從本書第二部「政治檔案解讀示例」的四個案例取材發揮。

假設以第七章〈崔小萍案：真假交織的判決書〉來設計主題，我會先請學生看第57屆金馬獎得主陳淑芳感謝恩師崔小萍的報導，接著提供兩份資料給學生，一份是1970年的〈崔君涉嫌叛亂案判決書〉，一份是2019年由促進轉型正義委員會發布的撤銷有罪判決公告，請學生閱讀後針對文本提問，可能是關於名詞解釋、單位執掌等等，在過程中引導學生發現可進一步探究的問題後，便可以透過第三章〈政治檔案哪裡找？〉和第四章〈政治檔案解讀新手教學〉的內容，初步教導學生如何蒐集資料、閱讀檔案來解答疑惑。

為了落實教學目標，教師必須給予學生具體可實際操作的任務，例如：

「你們是編制為五人的白色恐怖研究團隊，接受地方政府委託正在進行1960年代廣播人崔小萍從有罪判決到撤銷有罪判決的始末調查報告暨成果發表案。你們團隊必須透過相關文本蒐集，擬定報告題目、註明團隊成員的工作分配。調查報告的版面與格式比照全國高級中等學校小論文寫作比賽，篇幅則以10到15頁為限。 報告中崔小萍遭逮捕至出獄的歷程調查所採用的文本皆需註明出處，編排要能呈現現代國家如何施加暴力於個人；並根據國際社會推動轉型正義的經驗，以崔小萍為例，回答國家邁入自由化與民主化的過程中，如何面對過去的『不正義』？包括『誰』應該負責、要如何負責，追求轉型正義的過程中可能引發的政治或族群衝突等問題。最後，製作簡報，在成果發表會上以十分鐘向參與來賓簡介調查報告的重點。」

接下來以這本書第三章和第四章的內容帶領學生實際執行資料蒐集工作。可以預期會在「國家發展委員會檔案管理局國家檔案資訊網」查到隸屬法務部調查局的「崔小萍案」、國防部軍法局的「崔小萍叛亂案」、國家安全局的各種資料；在「二二八事件檔案資料庫」，可看到崔小萍的名字出現在調查局編印之《台灣光復後之「台共」活動》；促進轉型正義委員會「台灣轉型正義資料庫」有審判流程圖、從起訴書到終審裁判的12次決策過程；「國家人權博物館檔案史料資訊系統」存有「崔小萍補償金申請案」、與崔案有關的少年先鋒隊相關成員。

此外，學生也會查到其他不屬檔案的資料，像是崔小萍遭拘禁與偵訊的地點，親近友人的相關受難回憶、世新大學​數位傳播經典人物館計畫，以及崔小萍個人回憶錄等等。

蒐集完資料後要如何編排呢？這時候可利用第五章〈政治檔案文件類型介紹〉，將蒐集來的資料，按偵查與逮捕、偵訊、羈押、翻供、擬判與核覆、槍決、沒收財產、服刑，服刑期滿之後的持續監控與權益侵害等流程順序，進行編排，歸納出現代國家施加暴力是否包括動員國家公部門力量非法監聽、妨害祕密，無故逮捕、羈押、刑求，未經審判而行刑，或任意沒收財產等侵害人權的行為。

如果想要瞭解產生政治檔案的各單位，可以參考第二章〈政治檔案哪裡來？〉，認識哪些機關是負責情報活動、治安維護與軍事審判的核心機關，哪些機關是通報情資和協助執行政策的協力機關，而機關的運作正是威權統治能夠有效控制社會的關鍵。

經由消化與辨析分工蒐集而來的檔案資料，拼湊出案情始末，擬出作品架構，這個過程能讓學習到歷史事實該如何建構。期間，還要提醒政治檔案這類史料的視角是代表機關立場，而口述材料能提供當事人或家屬如何看待自身白色恐怖遭遇的想法與思考，是重要的生命史材料，也是不可或缺的交叉比對證據。

最後，在探究歷程的基礎上思考本書其他三個案例，應能看見更多面向。例如透過第六章〈蔡懋棠案〉，知道白色恐怖加害者並不限於高階將領，基層文職人員起草公文的過程也是黨國體制運作的構成要素，能否以捷克總統哈維爾「我們每一個人都有罪，發號施令的、服從的支持的、甚至袖手旁觀的都直接間接支持了威權統治」的反省，思考服從不正當的法律或命令是否為獨裁政權的共犯呢？

至於害人性命、沒收財產，有多大可能是基於「保密防諜，人人有責」的愛國心，又有多大可能是因為政府當局為鼓勵檢舉及追溯匪諜案件而結合的獎金制度，使情治人員在偵辦政治案件時，讓受牽連者愈來愈多呢？還是再壞的時代也會存有一絲光，例如第九章〈許席圖案〉，即使蔣介石違法批示要直接判處精神病患者死刑，但國防部軍法局的函與總統府第二局的代電中都沒有提到，使許席圖逃過死刑。可是，許席圖雖逃過死刑，卻仍需在玉里醫院度過餘生，這樣有比較好嗎？這個案子也提供另一種延伸思考的可能，威權體制精神病的政治犯應該如何被對待。

至於第八章〈蔡孝乾案〉，文中除關注因選擇自新一躍成為「匪情專家」的被捕「共匪」，也提醒不能忘記因他們而受難的人們。楊揚在父母張志忠、季澐均被槍殺而頓失依靠，之後自殺，跟他一樣的政治犯孩子，人生路途和結局是否同樣艱辛悲慘？或許可結合公民科，檢視戒嚴時期如何違反「憲法與人權保障」，以及「犯罪與刑罰」的比例原則，並進一步探討與當事人同樣受難的家屬處遇。

結語：拆解極權體制，打造民主法治

政治檔案做為啟動轉型正義機制的證據來源，當教師們有機會應用政治檔案在課程，使學生得以接觸並進行探究，目的不在培養專業研究者，而是意味著未來的公民可藉此理解極權體制的運作，認識獨裁政權如何以不正當的法律或命令納入更多協力者成為共犯，以及戕害人權、侵奪人性和凌虐生命的歷史事實。

教師們很宏大的目標，實踐上也有很簡易的方式。只要進入本書提到的任一資料庫，從自己任教的學校、居住的社區甚或縣市進行搜尋，即使不認識那個搜尋結果後的名字，光是知道曾經有個人跟你站在同一片土地上，卻因為威權體制的壓迫，身陷牢獄甚至失去性命；若因此產生同情，恭喜進入「轉型正義情境」。或者隨意翻閱本書案例，試著對一段生命狀態的敘述問「為什麼會這樣？」都能開啟對白色恐怖的認識。

書中一再提醒檔案並不等於真相，特別是官方留存的，那些非出於自由意志所得到的自白書或口供不可盡信，因為辦案人員有可能為了執行命令，虛構並因此製造冤錯假案；所以在解讀檔案的過程中，務必要結合多元史料，帶著問題意識進行思考，謹慎地追求真相。

要落實轉型正義，應該要透過各種教育讓「Never Again」概念涵養民主社會的所有成員，這也是《政治檔案會說話》的出版目的，期待這本書能夠名副其實成為「自由時代的公民指南」。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《政治檔案會說話：自由時代公民指南》，春山出版

作者：陳進金、陳翠蓮、蘇慶軒、吳俊瑩、林正慧

momo網路書店

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政治檔案不難，找到解讀方法而已。

國家人權博物館Ｘ臺灣民間真相與和解促進會 合作出版

五位專家，聯手打造──紙．上．政．治．檔．案．解．讀．研．習．營

台灣在威權統治時期，發生眾多政治案件，當時直接或間接處理政治案件的一干機關組織，留下許多相關檔案。過去，因為找不到檔案或是檔案不開放，外界難以理解威權統治運作機制。近二十年來，政治檔案的徵集與公開，頗有進展且數量龐大，有助我們解答上述謎團。

但是，政治檔案不會自己說話，更不一定都說真話。

人權館與真促會共同策劃《政治檔案會說話》一書，五位作者群策群力，希望用簡單明瞭的方式，提供大眾讀者檔案基礎知識與實用解碼撇步，好吸收、易消化，掌握之後，就不難讓檔案吐真言！

本書分成兩部，第一部傳授解讀政治檔案的「基本功」。首先從政治檔案的定義及開放過程說起，接著告訴你生產政治檔案的機關有哪些、政治檔案哪裡找怎麼找、檔案解碼新手教學，最後介紹各式檔案文件類型。

第二部則是各作者輪番上陣，示範如何運用政治檔案，梳理推敲一樁政治案件的真相始末與魔鬼細節。精選的四個案件分別為：蔡懋棠案、崔小萍案、蔡孝乾案、許席圖案。

另外，為給予讀者最佳指引，翻開本書即可見一份圖文並茂的指南，教你「如何使用本書」。

如果你是教學上有需要的高中歷史老師、想寫白恐小論文的學生、地方文史工作者、尋求題材的文藝創作者，或有家人曾不幸涉入政治案件，《政治檔案會說話》很適合做為你的敲門磚。

政治檔案是暴露國家暴力之惡的關鍵紀錄。所以，本書更期盼生活在台灣自由時代的全體公民，都願意拿起書來自學，讀懂檔案、接觸檔案，凝視惡的扭曲荒謬，看見惡的結構肌理，時刻警覺「我們」與「惡」的距離。

Photo Credit: 春山出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬