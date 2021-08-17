《更富有、更睿智、更快樂》：沒人比約翰坦伯頓更像個怪咖，他是全球價值投資的先驅者

文：威廉．格林（William Green）

二十多年前，我走在巴哈馬一片沙灘上，看到一副怪異景象：有個老頭的頸部以下全泡在海裡，身穿長袖襯衫，戴著配有遮陽板和耳罩的可笑帽子，臉上抹著厚厚一層防曬霜。我躲到一棵棕櫚樹後面，避免被他發現我在偷窺。接下來的幾分鐘，他前後伸展四肢，在水的阻力下奮力行走。我後來得知，他每天都這樣運動四十五分鐘。

這個老頭是約翰．坦伯頓爵士（Sir John Marks Templeton），堪稱二十世紀最偉大的國際投資人。我曾從紐約前往巴哈馬，在他位於萊福德凱伊社區的住處訪問他。這個以柵門擋起、風景如畫的社區居民包括摩納哥王子蘭尼埃三世、阿迦汗四世，以及電影明星史恩．康納萊。但如果沒記錯，我和他原本應該是約在隔天見面。新聞工作者最喜歡這種訪談之旅：能在異國訪問大人物，而且一家尚未毀於網路的有錢雜誌社會負擔所有開銷。

坦伯頓擁有非凡的投資紀錄。三十八年間，他在一九五四年創立的坦伯頓成長基金的平均報酬率是一四．五％。意思就是，你如果一開始投資了十萬美元，三十八年後將拿到一千七百萬美元。坦伯頓於一九一二年出生在田納西州的鄉間小鎮，白手起家，後來成了億萬富翁。我想知道他是怎麼做到的，市井小民能從他這種鍊金術裡學到什麼。

我訪問他的那一年，他八十五歲。我原本以為這位投資界的大老看起來會像個賢者。但親眼見到他的時候，我不禁被他戴著滑稽帽子涉水的怪異畫面所迷惑。我後來終於領悟到，他的古怪健身操其實透露了他如何獲得成功。坦伯頓找到了一個高效率的方法，能在一個美麗的環境裡免費健身。他根本不在乎旁人可能覺得他像個怪人，而這種「漠不在乎」就是讓他獲得成功的關鍵。

麥克．李伯（Michael Lipper）是李柏分析服務公司的董事長，他對我說過坦伯頓、索羅斯和巴菲特都有個重要的特點：「他們甘於孤獨，願意站上一個其他人都覺得不利的位置。他們擁有一般人缺乏的內在決心。」

多年來，「甘於孤獨」這個詞彙一直在我的腦海中揮之不去，它傳達了一個重要觀念：頂尖投資人不同於一般人。他們是反舊習的人、獨行俠兼怪咖，他們用異於常人的眼光看待這個世界，而且特立獨行。這一點不僅展現在他們的投資方式上，也包括思考和生活的方式。

這二十五年來，加拿大籍的資金管理人佛朗哥．羅尚（François Rochon）持續領先市場，他提出了一個很有意思的理論。我們都知道，人類基因幾十萬年來的發展，都是為了達成「生存」這個最高目標。我們在至少二十萬年前學到的一個教訓是：如果身為族群的成員，會對生存更為有利。羅尚表示，我們覺得遭到威脅的時候，這個潛意識的本能幾乎一定會啟動，而且讓我們無法抗拒。舉例來說，股價崩落的時候，一般的投資人會看到其他人驚慌失措，因此本能地追隨族群的舉動：拋售股票，逃去安全的現金港。這些族群追隨者沒看出一個違反直覺的真理：現在可能是買進股票的最佳時機，因為股票現在成了特價品。

「但我認為在同一個種族裡，有些人沒有族群基因，」羅尚說：「所以他們並不覺得一定要遵從族群。這些人能成為好的投資人，因為他們可以獨立思考。」羅尚用選股的天賦來支持他對收藏藝術品的熱忱，他認為許多藝術家、作家和創業家都缺乏族群基因。

雖然羅尚的理論無法證實，但有許多軼事證據指出，頂尖投資人天生就擁有與眾不同的想法，而這可能有利於投資。有位知名的投資人（他要我在這件事上別公布他的名字）跟我說過，他最成功的一些同行「很像患有亞斯伯格症」，而且這些人幾乎都「沒有感情」。他指出，在做出一般人覺得愚蠢的非常規賭注時，「沒有感情會是個助力」。他表示，患有亞斯伯格症之類發展異常的人「常常在其他方面非常獨特，尤其是數學方面，而沒有感情，加上擅長數字的這種組合對投資很有利」。

我曾對另一位優秀的基金經理人提到這個觀念，這個人精通數學，而且在社交場合感到非常不自在。他向我坦承：「小時候，父母很擔心我可能有自閉症或亞斯伯格症。他們後來大概判定我沒有這類疾病，至少覺得影響不大。總之，我確實可能有這種傾向。」他想起小時候某次重創使得他和自己的情緒「保持距離」。「你如果覺得我是隻瘋雞，你可能是對的。」

在這個話題上，克里斯多福．戴維斯（Christopher Davis）給了我最具洞見的觀點，他掌管的戴維斯顧問公司管理了二五○億美元的資產，這家投資公司由他父親於一九六九年創立，這份工作讓他可以清楚地觀察成功投資人的獨特個性。他和一些投資業大佬都有交情，比如巴菲特、蒙格、梅森．霍金斯（Mason Hawkins），還有比爾．米勒。此外，他的曾祖父謝爾比．卡洛姆．戴維斯（Shelby Cullom Davis）和祖父謝爾比．M．C．戴維斯（Shelby M. C. Davis）都是傳奇投資人，在股市賺到了巨大財富。

「頂尖投資人的一個必要特點，是他們不太會受旁人想法所影響。」戴維斯說：「想做到這一點，最簡單的辦法就是不要這麼注意一般人在想什麼。如果你不太留意、也不怎麼在乎其他人怎麼想，就更容易成為頂尖的投資人。」戴維斯表示：「也因此，頂尖投資人幾乎都有個特點，就是他們的EQ比較低。」他發現許多頂尖投資人很難「和他人建立默契」，也不容易「與家人建立情感」。

戴維斯表示，相較之下，執行長的個性幾乎截然不同。他們的EQ必須夠高，才能明白其他人的情緒和想法，而且對那些人產生影響。但對於反主流想法的投資人來說，「如果必須時刻注意其他人對他們的投資做何感想，會對他們造成災難性的影響」。他也指出，大多數的執行長在年輕時都參與過團隊運動，擔任隊長或管理大學的兄弟會。頂尖投資人呢？戴維斯表示：「他們大多喜歡個人運動，像是跑步、網球、高爾夫和游泳。你很少看到他們打橄欖球、袋棍球之類的。」

他父親（目前八十幾歲）在所屬世代是投資業的巨人之一。謝爾比．戴維斯在紐約創投基金擔任管理人的二十八年間，能讓一筆十萬美元的投資成長為三百八十萬美元。兒子對他的心理側寫又是什麼呢？「我父親是標準的獨行俠，」戴維斯說：「我沒辦法想像他參與團隊運動、擔任兄弟會會長，或率領非營利組織。他總是在尋找情報、鞭策部下，不然就是閱讀年報。這些工作很孤單。我的意思是，他工作的時候要麼講電話，要麼就是處理一疊年報和季報。」

這番描述讓我想起巴菲特如何婉拒莫赫尼什．帕布萊免費為他工作：「我還是最適合單打獨鬥。」的確，巴菲特有名的就是獨自坐在奧馬哈的辦公室裡，放下百葉窗，沉浸於閱讀年報這種獨樂樂。

當然有很多投資人不是這種人，我不是暗指所有頂尖投資人都有發展障礙、過著孤單的生活，或注定會離婚（雖然許多投資巨人都離了婚，比如蒙格、米勒、帕布萊、比爾．艾克曼﹝Bill Ackman﹞、卡爾．伊坎﹝Carl Icahn﹞、大衛．安宏……多不勝數），這種說法太誇張了。此外，把每個怪異性格或怪癖都解釋成心理疾病，很愚蠢。

然而，儘管提出了這麼多免責聲明，但我確實認為你在這本書裡見到的每個投資人都是不參與族群的自由思想家。他們擁有「違抗主流意見」的這種罕見能耐。與社會對他們的接受和讚許相比，他們更在乎做出正確判斷並贏得勝利。

馬修．麥克倫南（Matthew McLennan）為第一鷹投資集團管理超過一千億美元，他如此描述自己的工作：「你每天都試著了解這個世界從頭到尾如何運作，還嘗試用異於主流意見的方式來組合這些發現。總之，我們能拿到酬勞，就是因為透過不同的眼鏡觀察這個世界。」

想擊敗市場，唯一的辦法就是和市場背道而馳。這種工作最適合在智力和個性上都與眾不同的超凡人物。也難怪這種遊戲最適合傑出的怪咖。在我的經驗裡，沒人比約翰．坦伯頓爵士更傑出，更像個怪咖。他是全球價值投資的先驅者，靠自己想出了一套原則和做法，至今仍能造福任何投資人。現在回想起來，在他於二○○八年以九十五歲高齡過世後，我才意識到，我沒看出他人生中最珍貴的教訓。

如何造就出獨行俠？

我在一九九八年的秋天見到坦伯頓。他當時再過兩星期就要滿八十六歲，但他還是天天出門上班，辦公室位於拿騷市，離他家只有一小段車程。那一天，我們相處的起點從他那間辦公室開始，他以古早年代的紳士風度迎接我。「我的時間任你使用，」他說話帶有一點南方腔：「只要你需要我，我就會留在這兒。」

他身穿淡黃色的運動外套、開領襯衫，灰色長褲沒繫腰帶。他身形矮瘦，膚色曬成古銅色，看起來比實際年齡年輕十五歲。他的辦公室裡擺滿了不尋常的紀念品：一個獎盃紀念超過三十五年表現最佳的共同基金；PBS電視台贈送的獎盃，紀念他被列入路易斯．魯凱瑟（Louis Rukeyser）的《華爾街週報》（Wall $treet Week）名人堂；一整面牆掛滿他獲得的榮譽學位；他得到的「年度國際教會人」獎；以及諾曼文森皮爾的正面思考獎。

坦伯頓在紐約工作了一段時間後，於一九六○年代搬去巴哈馬。他拋棄了原本的族群，放棄了美國護照，成了英國公民，在萊福德凱伊社區蓋了一棟房子。他是在田納西州溫徹斯特市一個虔誠的基督教家庭長大，自身的信仰使得他決定在巴哈馬定居。「這個國家擁有全世界最高比例的教堂數量，」他告訴我：「對我來說，充滿吸引力又和諧。」

萊福德凱伊這種私人社區也有一種社會魅力：「總體來說，這個社區的委員會做得很好，讓這個社區只屬於頂尖人物。這讓我們能和非常有魅力的人物一起生活。」他提到約瑟夫．路易士（Joseph Lewis），這位做原物料生意的億萬富翁時，表示：「擁有我這輩子見過最富麗堂皇的遊艇，只有英國女王的遊艇能和他比。那艘船真大。他很注重隱私，我們這裡喜歡這種人。他一點也不浮誇。我在幾場派對上見過他。他平時只是靜靜地在遊艇或家裡搞投資。」

該社區擁有自己的船塢、網球場，以及濱海高爾夫球場，但是坦伯頓拒絕參與這類奢華活動。「我的鄰居們喜歡出門打高爾夫球、開遊艇出海之類的，但我個人的觀點是，當個有用的人更為重要，」他說：「我從不認為追求歡愉是明智之舉……上帝創造了人類，一定是出於更有意義的理由。有件事簡單明瞭，就是忙於有意義工作的人，會比懶散的人更快樂。」

他也堅信退休生活充滿危險，認為這對身心都有「致命」影響。坦伯頓認為，「在六十五歲退休」這種迷思造就出「一大堆懶人、廢物」，「這些人是文明社會的累贅」。這是我第一次見到他這一面的個性，一個強悍的道德家，似乎不符合他的慈父魅力和紳士風度。

坦伯頓說，其他人在浪費生命的時候，他比以往任何時候都忙。他在幾年前賣掉了自己的投資公司，賺了數億美元，現在專注於慈善事業，監督他的慈善基金會的資金，管理他的私人財產，而且寫些書，其中一本是《世界各地的人生定律：兩百個永恆的精神守則》（Worldwide Laws of Life: 200 Eternal Spiritual Principles）。正如我們會看到的，坦伯頓賺大錢的能力未曾離開他，但原本的熱忱已經轉移到宣揚他所謂的「精神財富」。

這是一般人不會走的路，卻很符合他的個性。舉例來說，坦伯頓其中一項慈善計畫，是花了數百萬美元資助哈佛醫學院和其他機構的科學研究，查明禱告究竟有沒有用。他興奮地列出自己希望能獲得解答的疑問：「有人幫忙代禱的患者，會不會更快恢復？是不是只有病患本身禱告才有用？還是別人代禱也行？如果是別人代禱，代禱者是不是必須把手按在受禱者身上？你祈禱的應該是癌細胞消失，還是希望上帝的旨意成真？」

坦伯頓資助的其他科學研究，調查寬恕、謙卑、誠實和關愛這些美德有沒有好處。他提供資金給大學教授，讓他們開設「科學如何揭露上帝存在」的相關課程。他也創立了「坦伯頓獎：精神現實的相關研究或發現」，獎勵的對象是「精神層面的創業家」，鼓勵他們「開拓我們對人類的使命和終極真相的願景」。他急於強調這些屬靈事物比世俗煩惱更重要，他把年度獎項設計成比諾貝爾獎更多錢。最近，得獎者能拿到一一○萬英鎊（約一四○萬美元）。

坦伯頓這些積極作為，都是為了「把精神層面的訊息增加一百倍」。不是人人都讚許他這些努力。一方面，世俗的科學家們搞不懂他為什麼熱衷於透過實驗來測量精神守則的影響。另一方面，宗教保守派對他覺得反感，因為他隨時準備質疑他們的信念。他想起最近曾遇到一位「親切的女士」，她問他對《聖經》裡的諾亞和大洪水的故事有什麼看法。他說覺得那是個「有用的寓言，但不是真相」。她憤慨地告訴他：「那麼，你不是基督徒。」

我魯莽地問他，是不是很多人覺得他是「瘋子」。坦伯頓答覆：「當然有人這麼想，但是我的自信高於一般人。」我注意到，這種個性也造就了他在投資方面的成功。坦伯頓同意。「你在冒險的時候，必須夠自信或是夠勇敢……我在投資業就是這麼做，在精神領域也一樣。」

他認為自己之所以有這種態度，是因為他不尋常的家教：「我小時候，父母好像從沒對我說『你該這麼做』或『你不該那麼做』。他們覺得我如果什麼事情都得自己來，就該培養出自我倚賴和自信的態度。老天，那真的是很棒的教育……懂得靠自己，這是最棒的禮物。」

有一次，全家要來一趟自駕之旅，父母指定他擔任導航員。坦伯頓當時還很小，他誤判了地圖，結果車子往錯誤方向開了一、兩個小時。但是沒人糾正他，父母只是等他發現自己犯了錯。這種自由放任的育兒策略並不是沒有風險。坦伯頓大約八歲那年，父母答應給他一把霰彈槍，好讓他能去打獵。他們也允許他購買用於放煙火的火藥，還有放在捕蝶瓶裡的氰化物。

坦伯頓對自我倚賴充滿自豪。他在學校念了十一年的書，每科滿分，後來在一九三○年前往耶魯大學。他身為律師和商人的父親遭到經濟大蕭條的沉重打擊，在他大一即將結束時寫信給他，說自己為他的教育「連一美元」也拿不出來。坦伯頓因此找了一大堆兼職工作，贏得耶魯大學提供的獎學金，而且靠打撲克牌賺錢貼補開銷。與此同時，他努力讀書，在大三那年成了全年級第一名。

他在耶魯大學的時候，決定以後靠投資人的身分賺錢。他熱愛算術，也喜歡靠數學解決問題，而且他覺得能靠這種工作服務其他人，可以幫助他們獲得自己家人缺乏的財務安定。在那個年代，社會大眾所接受的投資策略，是美國人只投資於美國資產。但他當時就看出這種心胸狹窄的觀念「違背常識；如果一個人要買股票和債券，更明智的做法是在各地尋找，而不是局限於某一個國家」。

坦伯頓於耶魯大學畢業後，以羅德獎學金得主的身分在牛津大學念了兩年書。他原本想念企業管理，但他的教授們認為那不是個像樣的學科：「他們看著我，彷彿聽見我對他們說我想研究垃圾。」所以他改念法律。他在閒暇之餘讀些關於商務的書籍，當時只找到一本關於投資的書。

在經濟大蕭條的重災期間，股市成了有毒的荒野。在一九二九年十月和一九三二年七月之間，道瓊工業平均指數跌落了九八％。在這場大災難的餘波中，沒幾個人有財務或情緒方面的勇氣，願意在廢墟當中尋求物美價廉的商品。然而，其他人雖然嚇得不敢投資，這卻完全沒打消坦伯頓的興致。在這種無所不在的陰鬱氣氛中，他對自己提出一個重要問題：我要怎樣用遠低於其價值的價格買下一支股票？他的答案是：「除非人們急著拋售，否則根本沒有任何因素能讓股價跌至低谷。」

坦伯頓曾親眼目睹，財務困境如何迫使田納西州的農夫們以近乎免費的價格賣掉土地。這個教訓烙印在他的大腦裡：「你必須在其他人急著拋售的時候買進股票。」他後來發明一個絕妙的詞彙，用來描述恐懼和絕望無所不在的時刻：「極度悲觀的時間點。」

與此同時，坦伯頓把握機會旅行，熱衷於學習他以後可能會投資的外國市場。他於牛津大學畢業後，花了七個月造訪了二十七個國家，只帶了一個睡袋、一套換洗衣物、四本旅遊指南，還有一本《聖經》。他在一九三六年的奧運期間待在柏林，納粹把該賽事當成大外宣；他去了東歐，造訪了埃及和巴勒斯坦，甚至也去了印度、日本和中國。當時的美國人很少出國，而他已經建立了資訊方面的優勢，他對知識的渴求比一般的投資人都高。

坦伯頓在一九三七年回到美國後，結了婚，在華爾街的芬納比恩證券公司待了三個月，然後辭職，進了一家石油探勘公司。一九三九年，他存了大約三萬美元。當時的投資環境對資深選股人來說再惡劣不過，更何況他是個新手。美國深陷於經濟蕭條、通貨緊縮和大規模失業；道瓊指數在一九二九年達到最高點（三百八十一），而在一九三九年依然疲軟地落在一百五十點以下。最糟的是，全世界都在準備打仗。

簡單來說，那個時間點最適合讓一個二十幾歲、對市場幾乎毫無經驗的南方人，證明自己是那個世代最聰明、最冷靜的投資人。

書籍介紹

本文摘錄自《更富有、更睿智、更快樂：投資大師奉行的致富金律》，先覺出版

作者：威廉．格林（William Green）

譯者：甘鎮隴

傳奇的億級投資專家

8堂無價的財富與人生經營課

客觀思索機率、嚴守紀律、防範偏見和盲點、應付壓力和逆境，

提升你在投資和生活雙贏的成功率。

未來無法預知，我們該如何做出聰明的決定？

「若是早點讀到這本書，能幫我省下20年的閱讀和研究！」

「不只是關於篩選股票，更是你的人生指南！」

「由衷希望我的孩子也能吸取書中的智慧！」

金融市場就像人生的縮影，無比複雜又難以預測，

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讓少數人擊敗大盤，變得出奇富有，又能過自己想要的人生？

以「逆向工程」學習頂尖投資大師的富思維，

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威廉．格林是《時代》《財星》等一流媒體的作家，本書集結了他深耕金融圈25年間，深入接觸約翰坦伯頓爵士、巴菲特、查理蒙格、約翰柏格、霍華馬克斯等40多位戰勝市場、獲利的頂尖投資名家所觀察到的理財與處世原則。

格林以朋友提問、貼身請益的敘事口吻，生動描繪這些投資大師的一言一行，並提供讀者能夠複製的實戰方法。格林發現，最成功的投資人是：

獨行俠兼反傳統信仰者：他們質疑普世價值觀，也因為更合理、縝密與客觀的思考，獲得豐厚利益。 一流的遊戲玩家：能在市場和人生中將獲得長期成功的機率最大化、將遭遇災難的風險最小化。 擅長忍耐的紀律奉行者：他們會汲取各領域的洞見，擁有看出市場走向的犀利直覺，並奉行財務紀律，對痛苦又有強大的忍受力。

本書特色

作者深耕金融圈25年，專精研究全球一流投資人的行為準則。翻閱本書任何一頁，都能補捉到億級頂尖投資名家深刻的成功與致富思維。 本書一次集結40多位頂尖投資大師的智慧，當中有不少人平時非常低調，不讓人採訪，比如美國投資界最重要的思想家之一尼克．史利普（Nick Sleep），作者後來甚至可以採訪多次，並在他的辦公室待一個下午。此外，曾有「華爾街最年長基金經理人」之稱的歐文．卡恩（Irving Kahn），在一○九歲過世前最後一次採訪，就是本書作者。 作者文筆精湛，全書行文會讓人感受到是跟著他，彷彿朋友般親身探訪投資大師的辦公室、度假屋，甚至是他們沉澱心靈的神聖之處。

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬