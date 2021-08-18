《當政治成為一種產業》：重建「健康的競爭」提高選票貨幣價值，才能打破兩大黨壟斷的操控

文：凱瑟琳．蓋爾（Katherine M. Gehl）、麥可．波特（Michael E. Porter）

不健康的政治競爭

在政治產業，競爭出現在兩個關鍵層面上——爭取選戰勝利與通過（或阻撓）法案的競爭。我們的選舉與我們的立法正沉溺在不健康的贏－輸競爭中：雙頭壟斷贏，我們輸。造成這個悲劇的，就是政治產業結構。但在深入探討這個結構以前，你必須先了解政治產業的特性。

政治產業的雙重貨幣

政治產業有兩種貨幣：有些客戶用選票付費；有些用金錢。我們稱這為「雙重政治貨幣」。

在很大程度上，政治產業的客戶群之間權力差距過大——普通選民幾乎沒有權力；特殊利益團體、獻金捐款人、黨內初選投票人卻擁有龐大權力——是選票對金錢相對權力的結果。且聽我們解釋。

相對於金錢貨幣，選票貨幣的價值始終低了許多。選票增加的實用性有限（你只需比你的對手多得一張選票就能勝選），而金錢卻是多多益善（錢當然愈多愈好，你總能在政治產業複合體中找到你想買的東西）。一直以來，在國會選舉中，選票幾乎被視為理所當然，因為八○％以上的選區根本沒有競爭——勝利者的名單早在初選時已經決定了。能運用兩種貨幣的客戶——例如捐獻政治獻金又能催動選票的特殊利益團體——特別有權力。

以另一種方式來說，與選票貨幣相比，投入政治運作的金錢貨幣投資報酬率（ROI）高得多。既然如此，該怎麼做才能削減金錢對政治產業這種太超過的影響力？我們的做法是，降低金錢的投資報酬率，增加選票的投資報酬率，讓選票政治貨幣的價值高過金錢政治貨幣的價值。讀到本書後文，你會清楚發現，政治產業競爭的結構與規則以人為方式貶低了選票價值。重建健康與有活力的競爭（我們會在本書第五章提出做到這一點的處方）可以提高選票相對於金錢的價值，讓原本就應當家作主的選民成為政治產業的重要客戶，打破目前兩大黨對這個產業過大的操控。

競爭對手：雙頭壟斷控制

無論在任何產業，組成競爭核心的都是競爭對手。它可能是通用汽車（General Motors）與福特（Ford）；可能是卡夫食品（Kraft）、通用磨坊（General Mills）與聯合利華（Unilever）。政治產業的競爭是雙頭壟斷之間的競爭，組成競爭核心的是共和與民主兩個大黨。

雙頭壟斷在先天上並無好壞之分。但以現有政治結構而言，共和黨與民主黨這兩個競爭對手，無論在服務公益上表現得多差都能保證繼續掌權。這對任何產業的客戶而言都是問題——對民主國家的選民來說，這是夢魘。

這兩個大黨並沒有為了爭取同樣的選民——亦即所謂的「中間」選民——而短兵相接，而是將選區劃分為相互排斥的黨派勢力區，拉攏高度投入（往往是單一議題或意識型態色彩較濃厚）、最可靠或願意出錢的選民。不僅如此，雙頭壟斷中的競爭對手都知道，儘管他們在競爭，但兩個競爭對手都能因「誘人的產業」而獲益。從雙頭壟斷的角度來說，所謂「誘人產業」就是能強化既有角逐方式；能限制供應商、通路與客戶的權力；能以高門檻阻止新競爭者加入競爭的產業。

在雙頭壟斷中，競爭對手相互都會採取行動提升產業的誘因，避免傷及這些誘因。這種相互勾結與反競爭行為特別具有損害性，因為可以向競爭對手問責的獨立監理機構並不存在，反壟斷法規也不適用於政治產業。兩大競爭對手以及整個政治產業複合體可以隨心所欲進行勾結，提升本身的利益。

這種默許兩黨各自分割選區、拉攏極端選民的做法造成政治兩極化。它宣揚非理性、意識型態色彩濃厚、情緒衝動的言論，壓制民眾迫切需要的、以解決問題為宗旨的對話。

客戶：權力傾斜

政治制度理當為公共利益服務，所有民眾都應該是它的客戶。但事實上，政治產業並不能公平對待它所有的客戶。就像老謀深算的企業會將它最有利可圖的客戶列為優先服務對象一樣，雙頭壟斷也將最能有效推動它本身利益的客戶列為優先服務對象。在政治產業中，最重要、有利可圖的客戶是黨內初選投票人、特殊利益團體與獻金捐款人，因為他們能夠可靠的提供選票與金錢兩種政治貨幣。

黨內初選投票人：這些客戶是看守門戶的警衛。每一名政黨候選人都必須通過黨內初選投票人這一關，才能成為普選候選人。黨內初選投票人一般而言在政治上比較投入，更具黨派色彩，在各自黨內屬於極左或極右派。他們也比較肯定會參加普選投票。在肯定親紅或親藍的選區，或由於刻意的「傑利蠑螈」，或由於自然地緣劃分，黨內初選是真正重要的唯一選舉。在二○一六年的普選中，不到一○％的美國眾議院競選具有競爭性，而具競爭性的參議院競選也只有二八％。其他的都是安全席次；勝利者名單在初選已經定案。

結果是，黨內初選投票人人數雖不多，但真正影響力遠遠超過他們的人數。只有不到二○％的合格選民能參加大多數國會的初選。在大約半數的州，初選不對非黨籍選民開放，或僅對非黨籍選民半開放。在這些州，意識型態色彩較濃的黨內初選投票人影響力更大。在這些州，不肯登記入黨的選民不能在這些決定性選戰中投票。人數相對較少的黨內初選投票人，於是對誰能贏得初選擁有不成比例的影響力，從而將候選人進一步推向左邊或右邊。我們會在第二章詳細說明初選投票人與初選制度的性質。

特殊利益團體與獻金捐款人：這些團體是權力超大的客戶，因為他們能帶來金錢，或選票，或兩者。特殊利益團體是有組織的團體——或有特定議題，或有特定組織——他們為了謀求一己之利，極度關切如何在特定議題上影響政策。特殊利益團體對政黨的資助，可以透過花錢影響選舉與遊說以影響立法兩種形式進行。例子包括製藥業遊說、保險業遊說、槍械業遊說、小企業遊說，以及工會。以美國步槍協會（National Rifle Association）為例，在二○一六年除了指導它的五五○萬名會員如何投票，還在政治活動上花了四．一二億美元。醫療保健業界投入二．六八億美元影響選舉，還在二○一五至二○一六年選舉週期在遊說上花了一○．二億美元。

政治獻金捐款人由於雙頭壟斷（以及政治產業複合體中其他實體）想方設法募款，權力也很大。大筆政治獻金捐款人包括富有的個人、組織與公司，而且往往與特殊利益團體重疊。這些錢有直接獻金與「獨立開支」兩種形式。直接獻金有金額上限，需要接受審查；獨立開支不設金額上限，不直接捐給候選人或政黨，但用來支援候選人或政黨（例如透過獨立廣告）。獨立開支大多俗稱「黑錢」，因為它的帳目不必公開，也不必接受審查。

近年來，小額捐款人透過線上集資開始影響政策與選舉，力量不斷擴大，不過他們不像大筆獻金捐款人那樣、能將他們的捐款指定交給特定候選人。

一些特殊利益團體還能在民選官員卸任時為他們提供優渥職位以影響他們。許多民選官員現在遵循的就是這種模式。以二○○九至二○一五年間為例，在所有卸任的國會議員中，約四二％的人加入一家遊說公司，其他二五％的人進了一家與遊說有瓜葛的公司。這樣的比例大得令人稱奇，但這只是冰山一角。幾近半數註冊遊說人士原是政府官員，往往曾經負責監理，對規則制定與執法程序有影響力，或是曾經擔任國會幕僚，懂得如何寫出有利於產業利益的法律。

普通選民：這個客戶群代表大多數選民，他們幾乎只在普選中投票，他們不參加初選，也不會定期捐助獻金。一般而言，他們在意識型態方面比較溫和，對當今的政治情勢沒有什麼權力與影響力。

政黨確實也會注意普通選民的心聲，以增加本黨票倉的投票率，或壓制對手黨票倉的投票率、爭取搖擺選民。但由於普通選民在大多數普選中只有兩個選擇，政黨對他們的重視有限。政黨並不會為了爭取普通選民而努力營造有利於普通選民的成果，他們只會想辦法表現得沒競爭對手那麼討人厭，或做得略好一些。政黨無須提出解決方案，只須讓普通選民相信自己比另一黨好一些，讓普通選民兩害相權取其輕就行了。

在一個正常產業，當一名業者忽視這麼一大群客戶，會讓新的競爭對手有機可乘。但如我們前文所述，新的競爭在政治產業並不構成威脅，所以政黨可以隨心所欲集中力量，為他們強大的黨內初選投票人、獻金捐款人與特殊利益團體提供價值。

不投票的選民：這些是最沒有分量的客戶。幾近四○％的美國合法選民沒有參加二○一六年的普選投票。這些不投票的選民等於把他們的客戶權力讓給雙頭壟斷與其盟友。這些選民往往是政治立場比較溫和、比較獨立的人，而可悲的是，也是比較不關心政治的人。

最近的研究支持我們有關客戶權力的這些結論。舉例來說，普林斯頓大學的吉蘭斯（Martin Gilens）與西北大學（Northwestern University）的佩吉（Benjamin Page），在二○一四年檢驗了國會有關一千七百七十九項政策議題的行動。他們發現，「在經濟精英的偏好與有組織利益團體的立場控制下，一般美國人的偏好對公共政策只有非常小、幾近於零、就統計角度而言沒有意義的影響。」

書籍介紹

本文摘錄自《當政治成為一種產業：創造民主新制度》，天下文化出版

作者：凱瑟琳．蓋爾（Katherine M. Gehl）、麥可．波特（Michael E. Porter）

譯者：譚天

當政治成為產業，管理就是義務！

大多數人認為美國的政治制度是根據憲法、遵循崇高原則與無私規則運作的公共建制。但事實是，它已經淪為民主黨與共和黨雙頭壟斷的競技場。

政治體系已轉變為「產業」，功能完全失調，猖獗的遊說與選舉操弄、成倍增加的選舉支出；政治產業複合體為了自身利益正進行著扭曲且不健康的競爭，既造成大眾的損失，也無法為美國的經濟與社會挑戰提供解決方案。

在《當政治成為一種產業》裡，卓越的政治創新活動家凱瑟琳．蓋爾和世界著名的商業策略專家麥可．波特，巧妙運用業務分析工具與波特獨特的五力框架，展示政治體系如何像其他產業一樣具有競爭力。更重要的是，他們認為政治制度就像經濟產業一樣可以改變，透過採用不同的新策略，能有效改善政治僵局，拯救我們的民主政治正面臨的危機。

《當政治成為一種產業》關注的是功能強大、可以在短期內實現，且能產生重大影響的解決方案。這本書是完全沒有黨派色彩的政治產業指南，將使你眼界大開，直視美國政治體系的真實動態和深刻挑戰，以及真正能夠改造這個體系、嘉惠全民的解決方案，並能同時回過頭來省思台灣現狀。

民主政治的危機並不是只發生在美國，台灣也正面臨著政黨惡性競爭所帶來的嚴重後果。這是一場真正的政治創新。你做好成為其中一名推手的準備了嗎？

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航