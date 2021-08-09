美國Delta變異株肆虐，CDC髮夾彎恢復「口罩令」，亞馬遜祭出打疫苗可抽千萬獎金

美國Delta變異株蔓延，疫情日漸升溫。為了因應襲捲而來的病毒，美國疾病管制暨預防中心（CDC）在7月27日政策大轉彎，呼籲就算打完疫苗，在疫情熱區仍應在室內戴口罩，因而不但商家恢復「口罩令」，特斯拉、亞馬遜也祭出規定或福利，要求員工不論是否接種疫苗都需戴口罩。

另外，針對疫苗，部分商家也要求顧客必須接種疫苗才能光顧，而臉書（Facebook）、谷歌（Google）、Netflix和推特（Twitter）也要求員工接種疫苗。

美國商家恢復「口罩令」，部分要求打疫苗才能光顧

（中央社）隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病例攀升，美國從麥當勞到地方瑜伽工作室等大小企業都在恢復實施口罩強制令，各地酒吧、健身房和餐廳也要求顧客必須接種過疫苗才能入內。

經過一個大致不須佩戴口罩的夏天，沒人想看到口罩政策「倒退嚕」，而之所以要恢復佩戴口罩，是因為Delta病毒變異株迅速擴散，以及美國CDC發布的新指引。但業主和員工表示，他們會竭盡所能維持開門營業，不會減緩前幾個月的經濟增長。

《美聯社》報導，路易斯安那州紐奧良（New Orleans）漢堡店「牛鈴」（Cowbell）主廚兼業主梅伊（Brack May）表示：「我們已經經歷過去年暫停內用的最糟的挑戰，就讓我們引領潮流吧。」

梅伊近日開始要求內用客人出示疫苗接種證明。他表示，他想保護被要求接種疫苗，家中又有幼童的員工，以及他的鄰居。他的鄰居近日有音樂家染疫。

梅伊預料，他店內要求接種疫苗的規定最終將成為家常便飯。紐約市下個月將開始要求進入餐廳、健身房和戲院必須先接種疫苗。

但目前顧客更有可能碰上口罩強制令的規範。CDC今年5月間針對已完整接種疫苗者解除口罩佩戴建議後，7月底政策翻轉，建議在高度傳染地區的民眾，不論是已接種疫苗和尚未接種疫苗者都佩戴口罩。

不過，並非所有企業都支持口罩強制令，加州亨丁敦海灘（Huntington Beach）餐廳Basilico's Pasta e Vino就公開在社群媒體上反對口罩令，店門口甚至貼告示，要求顧客必須證明沒有接種疫苗才能入內。

部分員工也不希望恢復口罩令。

休士頓一名雜貨店員工W.（Dru W.）表示，他幾個月前已經完整接種疫苗，也享受疫苗給予他不用佩戴口罩的自由，他表示，周遭鮮有店家實施新的CDC指引，他自己也不會遵循。他不敢使用全名，因為怕在工作時被報復。

他說：「我打兩劑疫苗，又經歷這麼極端的副作用，不是為了被告知要回到疫情期間的情況。」

特斯拉、亞馬遜祭出規定或福利，要求戴口罩抗肺炎

（中央社）《華爾街日報》昨（8）天報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）要求內華達州電池工廠的員工自明天開始，無論是否接種過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，都必須在室內戴上口罩。

《華爾街日報》引述知情人士的話報導，特斯拉先前告訴內華達州雷諾（Reno）地區工廠的員工，未接種疫苗者必須戴上口罩，但接種過的人就可免除相關規定。

在Delta變異病毒迫使美國疾病管制暨預防中心收緊防疫限制，並建議完整接種疫苗者繼續在室內戴口罩之後，特斯拉是最新一家強制要求員工戴口罩的公司。

特斯拉並未立即回應《路透社》記者置評要求。

Photo Credit: 中央社

（中央社）Delta變異株席捲美國，科技業巨擘亞馬遜下令，全美員工不論施打疫苗與否，都必須戴口罩上班；此外，公司也將提供能證明已施打COVID-19疫苗的第一線員工，參加抽獎的機會。

《路透社》報導，在COVID-19 Delta變異株（最先發現於印度）肆虐之下，美國公共衛生局政策髮夾彎，改口稱即便是完全接種疫苗的民眾也要戴上口罩，全美各公司應聲收緊防疫措施。

亞馬遜（Amazon）一位發言人今天在聲明中表示，「我們正密切關注情況，也將持續遵守地方政府指示，並與頂尖醫學衛生專家緊密合作，收集他們的忠告與建議，為了我們團隊的安全，確保公司大樓環境的完善」。

另外，亞馬遜也將返回辦公室上班的時間延長至2022年1月3日。

《彭博》（Bloomberg）報導，亞馬遜至今尚未強制旗下130多萬名員工接種疫苗，但這間全球最大的電子零售商希望藉由推出樂透抽獎活動「Max Your Vax」，來說服員工施打疫苗。

亞馬遜樂透將提供總價值近200萬美元（約新台幣5564萬元）的18項獎品，其中包含兩名50萬美元（約新台幣1391萬元）現金獎、6名10萬美元（約新台幣278萬元）、5部新車以和5名度假套裝行程。

臉書、Google、Netflix、推特：要求員工接種疫苗

根據《CNN》報導，臉書（Facebook）、谷歌（Google）也祭出防疫措施，要求員工回辦公室上班前必須接種疫苗。Netflix則要求所有美國作品的演員以及與他們接觸的人都必須接種疫苗。

另外，推特（Twitter）先前就要求返回辦公室的員工出示疫苗接種證明，但是由於上週三考量到CDC的新指引，關閉紐約與舊金山的辦公室，更暫停進一步開放辦公室的措施。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航