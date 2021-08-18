將軍澳「山寨路牌」錯漏百出（附改善建議）

文：Gary Yau｜攝：Pak Hin Law

近日將軍澳一帶都陸續更換路牌，以配合出年通車嘅將藍隧道、跨灣連接路。而本社發現，起碼有兩塊路牌都出現設計失誤，今日先介紹呢塊位於P2路嘅龍門架路牌。

攝：Pak Hin Law

一、英文用錯粗幼

根據香港及英國標準，路牌英文字體Transport共有兩款粗幼。比較幼嘅Medium用於深色底白色字、粗體嘅Heavy用於淺色底黑色字。設計出兩種粗幼，是爲了應付光暈（Halation）問題，路牌採用反光物料，在強光下鮮色部分會溢出，變相加粗字母。相反，淺色路牌用黑色字Heavy的原因，就是避免路牌底色蓋過字母，影響可讀性。然而呢塊藍色路牌卻用錯Heavy，令到本身已經好粗嘅字母變得更粗，響夜間強光照射下，會令到文字變得矇糊，從而降低辨識度。

二、中文缺字：「邨」

呢塊牌嘅中文字體大致上都跟啱標準，採用「全眞粗黑體」，但係偏偏個「邨」字就用錯「華康儷中黑」。其實「全眞粗黑港人版」[1]係有「邨」字，而呢塊牌製作時可能係使用普通版而導致缺字，變咗用第二套字體。

三、排版混亂

你會發現呢塊牌有唔少嘅多餘空間，主要原因係因爲有一個飛機標誌放咗響隧道標誌嘅下面，令到成塊牌高咗，其實祇需要將飛機標誌放響九龍旁邊卽可。而塊牌拉高咗之後，又無調較返啲高低，搞到左邊一格文字置底，但右邊一格文字置頂。而「Industrial Estate」其實明明可以一行過，但佢偏偏分咗兩行。

四、英文亂七八糟

成塊路牌啲英文都亂七八糟，例如用頓號不特止，仲要用錯明體添，實在令人大開眼界。而「Tseung Kwan」無咗空格，變成「TseungKwan」一個字。另外「Industrial Estate」明明可以一行寫晒，但偏偏要分兩行做咩？

五、山寨標誌？

海底隧道標誌同飛機標誌都有一啲莫名其妙嘅尖角出現，望落去似山寨野多啲。海底標誌嘅海浪就好似兩個大括弧（curly brackets）咁，而飛機標誌圓角同尖角全部掉轉晒。

六、邊框粗度／弧度錯

按照運輸署標準，路牌嘅內角弧度係1½ s/w [2]，睇起嚟會比較圓啲。但呢塊路牌嘅弧度目測祇得 ½ s/w，所以望起上嚟比較方正。另外格與格之間應爲1 s/w，但圖中路牌就闊1½ s/w。

七、結論

其實成塊路牌幾乎可以錯嘅地方都錯晒，而且本身畫路牌時已因爲排版而出事，唔係靠貼膏藥就可以解決件事，砍掉重煉可能仲簡單。其實香港近年大部分路牌都有跟足指引去造，有唔少都造得非常好睇，但偏偏好多時候硬係有幾塊牌出晒事咁。

八、改善建議

本圖依照運輸署指引《Transport Planning & Design Manual》（簡稱 TPDM）繪製而成，文字大小、邊框粗度及弧度都係跟足標準（爲避免造成文字太貼，間距有所微調）。

如果祇有兩組地名，一般建議都利用「英中英中」排法，又可以省略頓號（或逗號）。除非超過兩個地名，而又需要慳位，先至會用「英英中中」排法。 將飛機標誌放響九龍旁邊以節省空間。 加入工業邨標誌（但似乎近年新牌都棄用緊工業邨標誌）。

註解：

正式名稱爲「全真字庫(港人版) - 粗黑」 「s/w」爲路牌設計常用單位，全名爲strokewidth；Transport Medium 「I」字闊度等於1 s/w。

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文章獲作者授權轉載，作者Facebook。

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責任編輯：Alvin

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