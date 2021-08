范疇《被迫一戰，台灣準備好了嗎？》：台灣永久中性化，成為一個不沉的「中性寶島」

文:范疇

二、如何用「台灣中性化」、「品牌學」及「名片學」避戰?

【關於台灣永久中性化】

為世界和平進行「台灣永久中性化」

打開天窗說亮話,中國最擔心的,恐怕不是台灣這個地方獨不獨立,而是美國(及日本)會不會有朝一日完全掌握台灣,從而威脅到中國的國防安全以及未來對東海、南海、太平洋的戰略延伸。台灣的有識之士,完全認知到這一點,但小小台灣沒有能力改變大國之間的地緣政治,只有中美兩國可以。

中美雙方於上世紀七○年代所簽署的三項聯合公報,以及美國國會所訂立的《台灣關係法》,明顯地已經難以堪任接下來二十年的區域和平基石;雙方在台灣議題上需要一個與時俱進的新基石。站在中國的角度想,對百年中國最有利的策略就是讓台灣「永久的中性化」。中國一直想在「一個中國」原則下和台灣簽署的「兩岸和平協議」,其實找錯了對象,中國應該找美國簽署一個「台灣永久中性化協議」(Agreement on the Permanent Neutralized Status of Taiwan),將台灣因素排除在中美兩國的戰略競爭之外。這樣做,對中國、美國、世界都有絕大的好處:

(一)美國本來就承認「一個中國」政策,因此中美雙方是在「一個中國」下簽署協議的,而台灣(如同過去近四十年)既沒能力也沒意願去挑戰美國的一中認知;

(二)由於中國主動提出台灣中性化,美國也失去了在台灣進一步部署攻擊性軍事力量的正當性;

(三)台灣海峽已經被世界戰略界列為可能引起世界大戰的脆弱點之一,因為此地區若發生軍事衝突,日本、韓國不可能不被捲入,朝鮮可能伺機而動,俄國可能藉此對歐洲、中東、北非採取行動,中國再一次被捲入世界戰爭,美國也吃不完兜著走;換言之,世界將倒退至少三十年。台灣海峽若得到中美雙方的中性化保證,整個世界,尤其歐洲,都會鬆一口氣。

至於台灣本身呢?只要得到了永久不被中共統治的中美共同承諾,台灣人會很快地回過神來,跳脫統獨的羈絆,他們急於建設寶島都還來不及呢。這樣,中國得到了面子,世界得到了裡子。眼下的中美在亞洲的對撞氣氛中,也都得到根本性的紓解。

「永久中性化」這個概念,或許在當前主權體系下是個陌生概念。需要特別指出的是,「中性化」(Neutralization)不等於「中立化」(Neutrality);後者可能隱含了中國承認台灣的獨立國家地位,但前者完全沒有這層政治含義,而僅僅表達了中國同意使台灣從一個目前處於「衝突公式」中的元素,改變成為一個「和平公式」中的元素,並以中性的地位參與國際事務。出身國際法學界的前比利時參議員亨利˙方亭(Henri La Fontaine)於一九一七年四月二十八日發表了一篇二十二頁的宣言,詳細論證了「中性化」和「中立化」的差異,若以一句話表達,就是後者是戰爭時期保持中立的地位,而前者則是即使在和平時期也保持中性的地位。

中國當下有六個和絕對主權有關的燙手山芋:新疆問題,西藏問題,香港問題,台灣問題,東海(釣魚島)問題,以及南海問題。其中任何一個問題若深化爆發,改革開放三十餘年的成果都會被攔腰砍半。

六大問題是連動的,而使其連動的就是「絕對主權」這個概念。簡單扼要地說,絕對主權概念在地球上不過四百年的歷史,國家成立因為它,但國家毀滅也因為它。接下來,威脅整個世界的嚴重問題,諸如ISIS問題、難民問題、氣候暖化、南極冰帽融解、北極資源開採、太空兵器及通訊,沒有一個是所謂的「絕對主權體系」可以解決的,人類只有發展出「後主權」的時代思維及哲學,才能避免整體的崩盤和戰禍。

種種跡象顯示,人類的「後主權思維」已經啟動,至少「跨主權思維」已經是世界顯學。換句話說,今天的中國如果不開始深切反省其「絕對主權思維」,三十年之間的中國,雖然或許還可以保持一個大陸帝國的地位,但是與世界政治文明接軌的能力將越來越薄弱。

前述六大問題,若分開一個一個解套,時間夠嗎?資源夠嗎?若「打包解套」,槓槓點又在哪?其實,「眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處」,一步到位、讓世界驚艷的槓槓點就落在「中美簽署台灣永久中性化協議」這個動作上。

「台灣獨立」與「台灣中性化」(Neutralization)

所有自由意志下的決定,都牽涉到四個問題:我是誰?我在哪裡?我要去哪裡?我怎麼去?在決策上,這四個問題之間是有強制邏輯性的:前一個問題若找不著邊際,魯莽搶答後一個問題,肯定是白忙的。若連自己是誰都弄不清楚,談不上定位;若無定位,何從談起去哪裡?不知去哪裡,怎知該步行或坐船還是坐飛機?

以政治、政策層面來看,這「台灣四問」可以敘述為:

(一)拿台灣身分證的人(以下稱為「台灣人」)的認同問題;

(二)台灣人對台灣國際處境、世界地位的認知;

(三)在此認知下,判斷台灣可以達成的目標;

(四)技術上如何達標、達標步驟的優先排序。

任何理性討論都基於某種思維框架,以上是我的思維框架,讀者可以不同意這框架,但我是在這框架下進行以下的討論的。討論點是:台灣「該不該」台獨,以及台灣「能不能」台獨。

首先談「台灣是誰」:認同問題。台灣是個地緣歷史的產物,血緣混雜了原、荷、西、葡、泛漢、日、南島,海洋性很強。願意以台灣為主體在此成家立業的人,領了台灣身分證、依台灣稅法繳稅、守台灣法律的人,就是台灣人。除此最大公約數標準,其他的「認同標準」都是扯淡。

談第二點:台灣人對台灣國際處境、世界地位的認知。台灣擁有「實質主權」(de facto sovereignty),缺少的是源自一六四八年西伐利亞協定(Westphalian Treaty)下的「法理主權」(de jure sovereignty)。台灣內外都沒有人懷疑台灣受到地球上的先進文明國家的歡迎,但是當下由中共一黨組成的中華人民共和國,連台灣的實質主權都想剝離或消滅。對於要剝離你的實質主權的一方,文雅一點說叫惡意對手,直白一點說叫敵人。

如同其他和中華人民共和國地理接近的國家一樣,台灣的經濟擺脫不了和它交流、相互依賴之處。在做決策上不考慮這層關係,那叫作自欺。

但是,中共在美國的全球打擊之下,能否繼續以專政體制維繫社會秩序和政權,尚在未定之天。若專政得以持續,那麼對台灣的威嚇力道將強化,若不得持續,其所產生的土石流也會在其他形式下危及台灣。不論後續如何發展,台灣在做決策時若脫離這重考慮,那同樣也是自欺。

第三個問題:台灣往何處去?統一和維持現狀已經不是選項,原因來自北京。北京已經表明,不會容許台灣保留實質主權,它在香港的作法也已經證明了這點。連實質主權都沒有的「一個中國」,直白說,已經受民主洗禮過的台灣人,鬼才會接受。

當前的美中態勢,給了支持「法理主權」人士極大的鼓舞,其通俗說法是:台獨是台灣唯一的出路。從模糊概念層次,這句話有其道理,但從前一問題「台灣在哪裡」往下邏輯延伸,這話有因果瑕疵。因為,美中態勢的終局還是未定之天,可能性有三種:

(一)中國屈服於美國,美國得到它要的之後,也不會笨到再祭出台灣的法理主權議題;台灣不能誤會自己在美國人心中比本國還重要;

(二)美中交衝之後達到和解,那結果應該就是雙方簽署一份「第四公報」;

(三)美國鐵了心要中共消失,那結果將至少是區域性戰爭;台灣準備好了嗎?

最後,怎麼做?台灣去向是個區域問題,甚至世界問題。在以上三種可能性下,個人認為台灣應當首先踏出一步,向世界表達自己的「中性化」(Neutralization);倘若事態朝美中「第四公報」方向發展,爭取將台灣「中性化」列入條款。

之後的台灣將如何?誰知道呢?只要機會之窗還在,那就兄弟登山各自努力吧!

太平島的使用,應該國際競標

對於太平島的使用,據報導近兩年來有人士建議政府,可以租借給美國。若事態往這方向發展,個人覺得並非最佳方案。甚至,這思路會使太平島的作用,由台灣手中的一張好牌變成一張爛牌。

台灣對太平島擁有實質主權(de facto sovereignty),當然可以基於國家利益,對太平島做出任何處置。但是,太平島處在最敏感的南海區域,一個世界戰略界一致認為可能引發第三次世界大戰的區域。因此,太平島怎麼用,不但牽涉到台灣自身的國安,也牽涉到南海諸國的安全、中美在南海對撞的機率,乃至整個世界的安全。

處置太平島的尷尬局面,來自以下的幾個事實:如果台灣恢復駐紮正規軍隊,等於是主動挑釁中國及南海諸國;如果台灣退守,中國就會伺機入駐,因此美國不會同意且南海諸國亦不樂見;如果台灣將其租借給美國使用或默認美國可使用,則會給中國口實而急遽拉高台海緊張。

動也不是,靜也不是,尷尬。如果只是尷尬倒也罷了,怕的是「樹欲靜而風不止」,中國或美國先利用太平島出招,逼迫台灣表態。待到那時,台灣就處於完全被動的凶險境地。

除去了駐軍、退守、租借美國三個選項,還有沒有第四個選項?幾年前曾想建議一個另類方案,但因過於敏感而未成文。但在今天南海、東海局勢日益緊張、中美對撞大盤已然形成之下,也不妨將這另類方案提出供各界參考。

台灣雖然在國際上缺少法理主權(de jure sovereignty), 但包括無邦交國在內的許許多多國家,都接受台灣的實質主權(de facto sovereignty)。並且,所有國家都知道,台灣最不需要的就是軍事衝突。

這極為特殊的世界地位,其實給了台灣一個極為特殊的條件:作為一個缺少法理主權的國家,台灣其實沒有完全的義務遵守以「法理主權」為先決條件的國際法或國際仲裁,而可以有創意地施展實質主權。

以太平島的處置為例,辦法如下:(一)台灣向國際宣布太平島為「中性化領域」(Neutralized Zone);(二)台灣把太平島劃分為兩塊,對聯合國內所有成員國之中的任何兩國,開放租借太平島,展開公開透明競標。請注意,以上說的是「中性化」(Neutralized)而非「中立化」(Neutralitized), 這兩者在國際法上有著微妙差異;後者的提出需以法理主權為基礎,而前者不必。因此,台灣可用參加WTO的主體身分進行此競標。

競標條件只有五項:(一)一美元起標,競標期內出價最高的兩方得標;(二)租借期為九十九年,只得作為和平使用;(三)得標兩國與台灣簽訂,租借期內互不武力侵犯並協防台灣安全;(四)太平島海域內若產生經濟利益,台灣可得其中一定比例(例如百分之十或百分之二十);(五)倘若流標(競標者不符合前述條件或沒有國家競標),則此標案永久有效,台灣隨時可再度啟動招標。

這個處置太平島的方式的好處是:(一)將太平島這個變數,由南海衝突的公式中移除;(二)保障了台灣的國家安全;(三)最高分貝地向世界表達了台灣追求區域和平的願望。

台灣社會幾十年來都把「缺乏法理主權」視為台灣最大的劣勢,殊不知在法理主權和實質主權之間存在著極大的彈性運作空間;有些模式,只有像台灣這樣的「夾心餅乾」國家才能倡議。

台灣必須跳出盒子思考。如果台灣可以如此對南海和平做出貢獻,那麼東海和平呢?誰說台灣只是一艘不沉的航空母艦?台灣也可以成為一個不沉的「中性寶島」,也就是「A Neutralized Formosa」。

