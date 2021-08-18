范疇《被迫一戰，台灣準備好了嗎？》：台灣永久中性化，成為一個不沉的「中性寶島」

文：范疇

二、如何用「台灣中性化」、「品牌學」及「名片學」避戰？

（前略）

【關於台灣永久中性化】

為世界和平進行「台灣永久中性化」

打開天窗說亮話，中國最擔心的，恐怕不是台灣這個地方獨不獨立，而是美國（及日本）會不會有朝一日完全掌握台灣，從而威脅到中國的國防安全以及未來對東海、南海、太平洋的戰略延伸。台灣的有識之士，完全認知到這一點，但小小台灣沒有能力改變大國之間的地緣政治，只有中美兩國可以。

中美雙方於上世紀七○年代所簽署的三項聯合公報，以及美國國會所訂立的《台灣關係法》，明顯地已經難以堪任接下來二十年的區域和平基石；雙方在台灣議題上需要一個與時俱進的新基石。站在中國的角度想，對百年中國最有利的策略就是讓台灣「永久的中性化」。中國一直想在「一個中國」原則下和台灣簽署的「兩岸和平協議」，其實找錯了對象，中國應該找美國簽署一個「台灣永久中性化協議」（Agreement on the Permanent Neutralized Status of Taiwan），將台灣因素排除在中美兩國的戰略競爭之外。這樣做，對中國、美國、世界都有絕大的好處：

（一）美國本來就承認「一個中國」政策，因此中美雙方是在「一個中國」下簽署協議的，而台灣（如同過去近四十年）既沒能力也沒意願去挑戰美國的一中認知；

（二）由於中國主動提出台灣中性化，美國也失去了在台灣進一步部署攻擊性軍事力量的正當性；

（三）台灣海峽已經被世界戰略界列為可能引起世界大戰的脆弱點之一，因為此地區若發生軍事衝突，日本、韓國不可能不被捲入，朝鮮可能伺機而動，俄國可能藉此對歐洲、中東、北非採取行動，中國再一次被捲入世界戰爭，美國也吃不完兜著走；換言之，世界將倒退至少三十年。台灣海峽若得到中美雙方的中性化保證，整個世界，尤其歐洲，都會鬆一口氣。

至於台灣本身呢？只要得到了永久不被中共統治的中美共同承諾，台灣人會很快地回過神來，跳脫統獨的羈絆，他們急於建設寶島都還來不及呢。這樣，中國得到了面子，世界得到了裡子。眼下的中美在亞洲的對撞氣氛中，也都得到根本性的紓解。

「永久中性化」這個概念，或許在當前主權體系下是個陌生概念。需要特別指出的是，「中性化」（Neutralization）不等於「中立化」（Neutrality）；後者可能隱含了中國承認台灣的獨立國家地位，但前者完全沒有這層政治含義，而僅僅表達了中國同意使台灣從一個目前處於「衝突公式」中的元素，改變成為一個「和平公式」中的元素，並以中性的地位參與國際事務。出身國際法學界的前比利時參議員亨利˙方亭（Henri La Fontaine）於一九一七年四月二十八日發表了一篇二十二頁的宣言，詳細論證了「中性化」和「中立化」的差異，若以一句話表達，就是後者是戰爭時期保持中立的地位，而前者則是即使在和平時期也保持中性的地位。

中國當下有六個和絕對主權有關的燙手山芋：新疆問題，西藏問題，香港問題，台灣問題，東海（釣魚島）問題，以及南海問題。其中任何一個問題若深化爆發，改革開放三十餘年的成果都會被攔腰砍半。

六大問題是連動的，而使其連動的就是「絕對主權」這個概念。簡單扼要地說，絕對主權概念在地球上不過四百年的歷史，國家成立因為它，但國家毀滅也因為它。接下來，威脅整個世界的嚴重問題，諸如ISIS問題、難民問題、氣候暖化、南極冰帽融解、北極資源開採、太空兵器及通訊，沒有一個是所謂的「絕對主權體系」可以解決的，人類只有發展出「後主權」的時代思維及哲學，才能避免整體的崩盤和戰禍。

種種跡象顯示，人類的「後主權思維」已經啟動，至少「跨主權思維」已經是世界顯學。換句話說，今天的中國如果不開始深切反省其「絕對主權思維」，三十年之間的中國，雖然或許還可以保持一個大陸帝國的地位，但是與世界政治文明接軌的能力將越來越薄弱。

前述六大問題，若分開一個一個解套，時間夠嗎？資源夠嗎？若「打包解套」，槓槓點又在哪？其實，「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」，一步到位、讓世界驚艷的槓槓點就落在「中美簽署台灣永久中性化協議」這個動作上。

「台灣獨立」與「台灣中性化」（Neutralization）

所有自由意志下的決定，都牽涉到四個問題：我是誰？我在哪裡？我要去哪裡？我怎麼去？在決策上，這四個問題之間是有強制邏輯性的：前一個問題若找不著邊際，魯莽搶答後一個問題，肯定是白忙的。若連自己是誰都弄不清楚，談不上定位；若無定位，何從談起去哪裡？不知去哪裡，怎知該步行或坐船還是坐飛機？

以政治、政策層面來看，這「台灣四問」可以敘述為：

（一）拿台灣身分證的人（以下稱為「台灣人」）的認同問題；

（二）台灣人對台灣國際處境、世界地位的認知；

（三）在此認知下，判斷台灣可以達成的目標；

（四）技術上如何達標、達標步驟的優先排序。

任何理性討論都基於某種思維框架，以上是我的思維框架，讀者可以不同意這框架，但我是在這框架下進行以下的討論的。討論點是：台灣「該不該」台獨，以及台灣「能不能」台獨。

首先談「台灣是誰」：認同問題。台灣是個地緣歷史的產物，血緣混雜了原、荷、西、葡、泛漢、日、南島，海洋性很強。願意以台灣為主體在此成家立業的人，領了台灣身分證、依台灣稅法繳稅、守台灣法律的人，就是台灣人。除此最大公約數標準，其他的「認同標準」都是扯淡。

談第二點：台灣人對台灣國際處境、世界地位的認知。台灣擁有「實質主權」（de facto sovereignty），缺少的是源自一六四八年西伐利亞協定（Westphalian Treaty）下的「法理主權」（de jure sovereignty）。台灣內外都沒有人懷疑台灣受到地球上的先進文明國家的歡迎，但是當下由中共一黨組成的中華人民共和國，連台灣的實質主權都想剝離或消滅。對於要剝離你的實質主權的一方，文雅一點說叫惡意對手，直白一點說叫敵人。

如同其他和中華人民共和國地理接近的國家一樣，台灣的經濟擺脫不了和它交流、相互依賴之處。在做決策上不考慮這層關係，那叫作自欺。

但是，中共在美國的全球打擊之下，能否繼續以專政體制維繫社會秩序和政權，尚在未定之天。若專政得以持續，那麼對台灣的威嚇力道將強化，若不得持續，其所產生的土石流也會在其他形式下危及台灣。不論後續如何發展，台灣在做決策時若脫離這重考慮，那同樣也是自欺。

第三個問題：台灣往何處去？統一和維持現狀已經不是選項，原因來自北京。北京已經表明，不會容許台灣保留實質主權，它在香港的作法也已經證明了這點。連實質主權都沒有的「一個中國」，直白說，已經受民主洗禮過的台灣人，鬼才會接受。

當前的美中態勢，給了支持「法理主權」人士極大的鼓舞，其通俗說法是：台獨是台灣唯一的出路。從模糊概念層次，這句話有其道理，但從前一問題「台灣在哪裡」往下邏輯延伸，這話有因果瑕疵。因為，美中態勢的終局還是未定之天，可能性有三種：

（一）中國屈服於美國，美國得到它要的之後，也不會笨到再祭出台灣的法理主權議題；台灣不能誤會自己在美國人心中比本國還重要；

（二）美中交衝之後達到和解，那結果應該就是雙方簽署一份「第四公報」；

（三）美國鐵了心要中共消失，那結果將至少是區域性戰爭；台灣準備好了嗎？

最後，怎麼做？台灣去向是個區域問題，甚至世界問題。在以上三種可能性下，個人認為台灣應當首先踏出一步，向世界表達自己的「中性化」（Neutralization）；倘若事態朝美中「第四公報」方向發展，爭取將台灣「中性化」列入條款。

之後的台灣將如何？誰知道呢？只要機會之窗還在，那就兄弟登山各自努力吧！

太平島的使用，應該國際競標

對於太平島的使用，據報導近兩年來有人士建議政府，可以租借給美國。若事態往這方向發展，個人覺得並非最佳方案。甚至，這思路會使太平島的作用，由台灣手中的一張好牌變成一張爛牌。

台灣對太平島擁有實質主權（de facto sovereignty），當然可以基於國家利益，對太平島做出任何處置。但是，太平島處在最敏感的南海區域，一個世界戰略界一致認為可能引發第三次世界大戰的區域。因此，太平島怎麼用，不但牽涉到台灣自身的國安，也牽涉到南海諸國的安全、中美在南海對撞的機率，乃至整個世界的安全。

處置太平島的尷尬局面，來自以下的幾個事實：如果台灣恢復駐紮正規軍隊，等於是主動挑釁中國及南海諸國；如果台灣退守，中國就會伺機入駐，因此美國不會同意且南海諸國亦不樂見；如果台灣將其租借給美國使用或默認美國可使用，則會給中國口實而急遽拉高台海緊張。

動也不是，靜也不是，尷尬。如果只是尷尬倒也罷了，怕的是「樹欲靜而風不止」，中國或美國先利用太平島出招，逼迫台灣表態。待到那時，台灣就處於完全被動的凶險境地。

除去了駐軍、退守、租借美國三個選項，還有沒有第四個選項？幾年前曾想建議一個另類方案，但因過於敏感而未成文。但在今天南海、東海局勢日益緊張、中美對撞大盤已然形成之下，也不妨將這另類方案提出供各界參考。

台灣雖然在國際上缺少法理主權（de jure sovereignty）， 但包括無邦交國在內的許許多多國家，都接受台灣的實質主權（de facto sovereignty）。並且，所有國家都知道，台灣最不需要的就是軍事衝突。

這極為特殊的世界地位，其實給了台灣一個極為特殊的條件：作為一個缺少法理主權的國家，台灣其實沒有完全的義務遵守以「法理主權」為先決條件的國際法或國際仲裁，而可以有創意地施展實質主權。

以太平島的處置為例，辦法如下：（一）台灣向國際宣布太平島為「中性化領域」（Neutralized Zone）；（二）台灣把太平島劃分為兩塊，對聯合國內所有成員國之中的任何兩國，開放租借太平島，展開公開透明競標。請注意，以上說的是「中性化」（Neutralized）而非「中立化」（Neutralitized）， 這兩者在國際法上有著微妙差異；後者的提出需以法理主權為基礎，而前者不必。因此，台灣可用參加WTO的主體身分進行此競標。

競標條件只有五項：（一）一美元起標，競標期內出價最高的兩方得標；（二）租借期為九十九年，只得作為和平使用；（三）得標兩國與台灣簽訂，租借期內互不武力侵犯並協防台灣安全；（四）太平島海域內若產生經濟利益，台灣可得其中一定比例（例如百分之十或百分之二十）；（五）倘若流標（競標者不符合前述條件或沒有國家競標），則此標案永久有效，台灣隨時可再度啟動招標。

這個處置太平島的方式的好處是：（一）將太平島這個變數，由南海衝突的公式中移除；（二）保障了台灣的國家安全；（三）最高分貝地向世界表達了台灣追求區域和平的願望。

台灣社會幾十年來都把「缺乏法理主權」視為台灣最大的劣勢，殊不知在法理主權和實質主權之間存在著極大的彈性運作空間；有些模式，只有像台灣這樣的「夾心餅乾」國家才能倡議。

台灣必須跳出盒子思考。如果台灣可以如此對南海和平做出貢獻，那麼東海和平呢？誰說台灣只是一艘不沉的航空母艦？台灣也可以成為一個不沉的「中性寶島」，也就是「A Neutralized Formosa」。

相關書摘 ►范疇《被迫一戰，台灣準備好了嗎？》：面對「後中共一黨專政時代」，你中國人不自覺不行了

書籍介紹

本文摘錄自《被迫一戰，台灣準備好了嗎？：台海戰爭的政治分析》，八旗文化出版

作者：范疇

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

當台海成為撼動世界的「阿基米德支點」，台海戰爭一觸即發！

所有的國家都在關注它的動向，

只有一個國家例外，仍抱著看戲心態而不覺事態嚴重……

那就是——台灣！

台灣社會必修的一門課！——直視戰爭、討論戰爭

台灣人，你沒有拒戰、避戰的權利！

台海，早已被中共清楚定義為「戰場」，當美國、日本，乃至世界各國都在關注台海動向，甚至《經濟學人》用「得台灣者得天下」的封面文章警告全球政經界的菁英時，只有台灣（台海的主角）仍抱著鴕鳥和看戲心態，大部分民眾繼續過著與世無爭的「小確幸」生活，殊不知台海早已戰雲密布。

台灣就是戲中人，不能再當輕佻的看客！

究竟何種原因導致台灣人的「鴕鳥心態」？范疇的答案是台灣內部面臨三大錯誤認知，從而導致對戰爭毫無準備，一步步掉入戰爭漩渦：

（一）政治方面：多數人不只看不清國際政局趨勢，更關鍵的是跳不出統獨二分法的謬誤，更忘記或無視中共早已透過在台灣的「第五縱隊」，無聲地發動總體統戰！

（二）心理方面：多數人認為台海戰爭是假議題，不相信戰爭會真的發生——共機繞台只不過是為了刷存在感。退一步講，就算真的爆發戰爭，美日也會出兵相助——這種心理造成人民普遍對戰爭過於樂觀。

（三）軍事方面：多數人認為打仗是軍人的天職而與平民無關，完全忽略「民防」的重要性。然而台灣人民缺乏「血性」，整個社會「尚武風氣」不足，也導致台灣的懼戰心態。

台灣社會當下對台海戰情的若干錯誤判斷和心理誤區

（一）把「中共」當成一個整體，不知其派系鬥爭對作戰決定之影響何在。

（二）中了中共大外宣之毒，忽視了中國經濟之脆弱性；戰爭靠財力，中國經濟的內在問題和中共發動戰爭之間的關係是什麼？台灣人很少考慮。

（三）低估了極權的任性，台灣人看過最極權的不過是蔣介石；蔣介石比起毛澤東柔和一百倍，習近平的極權任性可能更超過毛澤東。中共越走向極權，對戰爭一事的理性判斷就越無效，任性啟戰的可能性就越高。

（四）台灣人還不理解，中共最廉價的戰勝是挑起台灣內亂；內亂靠分裂，當前中共統戰的精髓在於傳播「美國不可靠、台灣不堪一擊」。

（五）中共會以飽和式飛彈攻擊拿下台灣——這是對戰爭歷史不熟悉所致的恐懼；即使如美國，對伊拉克、南斯拉夫的飽和式轟炸也收效甚微；台灣民眾不明戰理而以訛傳訛，乃中共心戰的天賜禮物，也是台灣國內第五縱隊、白區黨的最佳切入點。

（六）習慣以「台灣本位」看台海戰情，忘了以世界大局看台海戰情；以台灣本位看國際事態，低估了西方人對中共本質的無知；任何國家都是以自己國家的利益為出發點，西方世界對中共本質的徹底了解還有一段距離，台灣不能因小成而自嗨（完整道理請見本書有關「台灣學」的部分）。

（七）二分法辯論：將戰情簡化為美國（日本）會參戰或不會參戰；這種二分法帶來台灣社會判斷力的喪失。

（八）混淆有限戰爭、登陸戰爭。二者在軍事上是兩回事，所牽涉到的戰力、戰略、戰術以及政治後果完全不同。

（九）台海寬一百公里，是英吉利海峽的四倍，台灣可被擊敗，但難以占領，台灣長期低估了中共製造台灣內亂的能力以及已經存在的部署（台灣內部第五縱隊、帶路黨是關鍵），因此對民防、心防、資安的政策比起遙遠的澳洲還不如。

正視戰爭、討論戰爭，是台灣社會必修的一門課！

台灣人不是好戰分子或瘋子，沒有人喜歡戰爭，可是台灣位處「世界火藥庫」——台海的中心位置，已成為二十一世紀兵家必爭之地。在此情況下，正視戰爭、討論戰爭，並且積極備戰，才是台灣社會必修的一門課，唯有如此才能未雨綢繆，確保自己的民主體制和生活方式。

本書不是一本軍事分析著作，而是對「台海戰爭的認知框架」和「台海戰爭的政治環境」加以分析的書。范疇特別提出政治備戰和思想備戰，針對當下國家認同分歧的台灣，如何防止第五縱隊的內部接應，而提出自己的警告。范疇也分析了軍事及社會備戰，例如在軍防方面，如何強化軍隊士氣和忠誠度、增加女兵比例；在民防方面，則可以廣設靶場、提升全民皆兵意識等。

「我們有能力抵抗嗎？」

「被迫一戰」是人類歷史上多次出現的沉重議題，台灣必須鼓起勇氣直接面對，並在政治、軍事和社會心理方面做好充足準備。范疇最後以瑞士的一篇著名演講——「我們有能力抵抗嗎？」——激勵台灣社會。

「我們到底有沒有能力抵抗？作為一個瑞士人，更甚者，作為一個士兵，根本不該問出如此自輕的問題。」

「這個問題所展示的，是對己身力量的認知不足，是對我們的武器認知不足，也是對我們的國土認知不足，因為我們國內高山環繞，給予我們無可比擬的天險以捍衛我們的家園。只有一個堅決抵抗、並且也知道如何抵抗的人，才會贏得敬重。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬