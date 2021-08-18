范疇《被迫一戰，台灣準備好了嗎？》：面對「後中共一黨專政時代」，你中國人不自覺不行了

文：范疇

二、後中共一黨專政的中國

（前略）

吿中華人民共和國平民書

親愛的中國平民，值此歷史時刻，祝願你們十四億人，如同台灣的兩千三百五十萬萬人一樣，都能多元相處、全家平安。我們之間，雖然相互的遊客和訪客都不少，但至今存在許多隔閡和誤解，希望藉著這個機會，能夠縮短鴻溝，增進互諒互解。人類歷史上，沒有解不開的結，我們雙邊，也到了該解結的時候了。

台灣土地上，的確有一些人，出於情感和事實上血緣的聯繫，願意稱呼你們為同胞，但是也有不少人，對「同胞」這兩個方塊字是無感的，因為台灣是個典型的多元種族混種國家，源自南島語系，四百年來混合了葡原（住民）、荷（蘭）原、西（班牙）原、漢原、日（本）原、日漢、百（越）漢等等數不清的混種，近幾十年來還加入了大量的越南、菲律賓、印尼血統。這兩千三百五十萬人，當然都有同胞，但他們的同胞是輻射整個亞太區域的。

當然，由於人類地緣文化上的規律，台灣的這些人，和隔海的中華人民共和國人民之間，確實存在著不同程度的同質性，例如，我們之間都用筷子，都使用方塊字，中秋端午都會慶祝。另外，台灣許多人也拜中國沿海的媽祖、中原的關公，土地公廟更是無處不見，全中國的佛道，只要叫得出名字，台灣都有。在這方面，比較遺憾的是，台灣由於歷史原因，沒能像日本國捕捉並保存了西亞諸多塞外民族共同建立的唐代文化元素。

但你我之間的異質性是更值得注意的。其實用一句最簡單的話，就能點出最大的差異所在，那就是：中華人民共和國致力於追求「統一性」，而台灣致力於追求「統多性」。「統一」所追求的就是消滅多元，而「統多」所追求的是多元並存。用比方來說，「統一」就像某家人年復一年的每天餐桌上只有同一道菜，而「統多」就像某家人每天都要換著花樣吃菜。你說，這兩家人能夠住在只有一個廚房的同一個屋頂底下嗎？

台灣人非常希望，你們也能嘗試一下「統多」下的生活，這樣我們雙方就有共同邁向未來的基礎了，畢竟「統一」和「統多」是走不到一塊去的。比如說，台灣儘管有豐富的漢文化節日，但是台灣還有原住民節日、基督教節日和南亞穆斯林節日。再如，儘管台灣種族、文化多元且交混、社會意見紛爭，但是我們用「定期選舉」、「連署公投」這個機制來達到和平統多，警察是用來保障人身和財產的，不是用來統一維穩的。而在中華人民共和國，採用的制度是鬥爭得權後的指定指派，政治是用來統一意見的，公安是用來統一維穩的。

當然，我們充分明白「一國X制」的先進文明之處，但事實上台灣在這精神下比中華人民共和國實施得強多了；中華人民共和國的「X」是「兩」，而台灣的「X」老早就是「多」了。台灣在多元背景下，自己老早就邁向「一國多制」了。

台灣社會也能體會「中國人不打中國人」的有條件善意，真的。只是台灣社會在這方面又更先進一些；台灣人會說「人不打人」，而不會用帶條件的「XX人不打XX人」。因為「XX人不打XX人」在語意上是很難自圓其說的，例如，新疆維吾爾人是不是中國人？打維吾爾人是不是反證了維吾爾人不是中國人？電視上有一個鏡頭，一位維吾爾人拿著他的中華人民共和國公民身分證說：為什麼打我，我不是中國人嗎？

我同意，我們之間一定要有共識，共識雖然不是萬能的，但沒有共識是萬萬不能的。這個共識，就是制度的共識，就是「統一不如統多」的共識，就是「定期選舉比隨權指派優越」的共識。一句話說盡，就是要有對人性的共識。

有了對人性的共識，具備了對制度的共識，不要說僅僅隔著海峽，就算是隔著大洋，也能夠互感親切。沒有這兩個共識，咫尺也天涯。

中國人必須走出次文明受害心態

中國受霾災之害，人民逆來順受。成都人民戴著口罩坐在大街，是抗議也是自嘲，警察驅趕他們，甚至把「帶頭者」抓入警局，人群也不過就罵罵咧咧地散去，回到家中上網罵街，然後帖子被刪了，一部分人繼續貼、繼續罵，就像魯迅筆下的阿Q：豬把人給欺負了，哪一天看老子推翻豬。次日，同樣戲碼再上演一次。

馬雲發表了一場演說，說終於中國公平了，最高領導人和普通人一樣呼吸一樣的霧霾。網上炸開了，說連馬雲這樣的社會大人物都發聲了，中國人要奮起了。阿里巴巴說要把杭州發展成世界上的平台經濟中心；但當全球G20大會在杭州舉辦，舉辦期間杭州市成了一個鬼域，居民發錢到外地旅遊，超市菜刀不准賣了，沿街居民樓的窗戶被封死了，整個浙江省的飯店賓館每一樓層都配上公安武警，外賓進房門得由樓層公安武警代為刷卡進入自己的房間。這樣的陣仗，杭州會成為國際商業中心？恐怕只有魯迅筆下的阿Q才會相信。

這裡要說的是，中國人你怎麼啦？換到西方任何一個國家，甚至那些邊緣國家，如果人民抗議霧霾都會被抓，群眾老早就衝入政府大樓翻桌砸櫃了，而中國人卻甘於只做電子阿Q，膽子大的網上罵罵政府，膽子小的就罵罵美國，最孬的就翻牆罵罵台灣。日子就這樣過了，等到夏天霾清了就馬照跑、舞照跳，錢照貪、人照欺，下一次冬季霧霾就同樣戲碼再演一次。

有人說這是服從性，有人說這是奴性，這都說了一百年了，其實再說沒意思，人家魯迅一百年前就已經把問題說完了。但為什麼中國人一百年來沒什麼進步？讀了博士、留了洋也沒什麼進步？怪共產黨？怪國民黨？怪慈禧老太太？若你耐煩聽，我可以幫你一直怪到秦始皇、韓非子、孔子、老子，甚至印度的佛陀，你信不信？關鍵問題還是你自己究竟是不是一個人？你要活到幾歲才自己對自己負責。中國人，你究竟還是人不是？

要怪就怪你自己，要問就問你自己，你自己內心深處的自我形象。我可以很肯定地告訴你，如果你可以忍受抗議霧霾就被懷疑是對政府不滿，接受政府強迫你到外地旅遊以保留城市形象給洋人，奧運時因為唱歌的小女孩有暴牙而只用她的聲音換上另外一張面孔假唱，為了綠化政績而把整座山漆成綠色，改裝烏克蘭一艘舊航母就自稱進入航母大國，集中力量賺錢而看不到農村赤貧戶、城市農民工和環境代價，像阿Q一樣打著趙大爺名號被戳穿就轉身看不起其他人，那麼，你的根本問題就在於你自己都在逃避的內心深處形象，那種自己覺得自己還不配做文明人的「不配感」，兜裡揣著（無數窮人供養出來的、往往得來不正的）鈔票，享受著別人因為你的鈔票而裝出來滿足你的自卑感的動作。如果你能忍受這一切還能過日子，那麼你一定有自我形象的問題。

少數的中國人不是這樣，如果連這樣少數的中國人都不存在，中國也不會有那些曾經燦爛過的文明。但如果你是那少數的人，想來你也一樣地為多數的中國人感到悲哀。

這裡和多數的中國人做一個簡單的算數。中國現在有十四億人口，百分之一就是一千四百萬人。一千四百萬，知道那是什麼概念嗎？這個地球上有一百七十個國家的人口少於一千四百萬。也就是說，中國身高最高的一千四百萬人站出來，到了這一百七十個國家面前就是巨人國，中國最有錢的一千四百萬人站出來，在一百七十個國家面前就是巨富國，最美的一千四百萬中國人站出來，就是俊男美女國。最文明有禮的一千四百萬人，在一百七十個國家眼中就是文明大國。是的，在這樣的標準下，中國已經在世界上崛起。

但是，銅板有兩面。中國身高最矮的一千四百萬人站出來，在同樣的一百七十個國家面前就是個小矮人國，最窮的一千四百萬人擺出來，那一百七十個國家的人民看了眼淚都會掉下來，長相最難看的一千四百萬人放在台上，那一百七十個國家的國民瞬間變成了俊男美女。最粗俗無禮的一千四百萬人，就會讓一百七十個國家判定中國是個落後村落。

知道這意思了嗎？大，是中國的長處，但同時也是中國的短處。中國不能只看到自己的長處，而閉眼不看自己的短處。別忘了，連阿Q都有很多長處。每當中國要向世界證明自己已經崛起的時候，就拿出自己的長處——總量GDP第二名來俾倪世界，但忘記了自己的人均GDP是全球第七十六名。在比中國強的前七十五名當中，中國人記得的國家不超過五個。大清時期還沒有GDP的觀念和統計，康熙王朝如果當時知道自己的GDP占到地球的將近一半的話，大清恐怕亡得更快。

中華人民共和國是否已經崛起？YES！如果從GDP總量和戰機、坦克、飛彈的總量來看的話。但是，NO！從人均GDP、六億人口每月生活費低於一千人民幣、 和文明素質來看的話。從哪個角度下結論，是每個中國人的自由。結論都是自己下的，決定都是自己做的，願賭服輸就好。

怕的，就是願賭不服輸；只要願賭服輸，東山倒了都可以再起，若願賭不服輸，金山銀山都會被耗空。中國近代，有兩個願賭不服輸的案例，一個是中國人耳熟能詳的魯迅筆下的阿Q，另一個就是再往前的義和團。

中國人沒志氣嗎？中國人生來就不敢集體抗爭防霾嗎？當然也不是。固然魯迅筆下有阿Q，但老舍筆下也有駱駝祥子啊。祥子有志氣，不吃虎妞的軟飯，自己靠自己過日子，但在社會體制之下，還是低了頭，做了一個正常的中國人。寫出祥子的老舍，最終也做了一個正常的中國人，最後把自己的身體無聲地投入北京大學未名湖，靈魂留在岸上那雙鞋子上。

突然發出奇想，如果把阿Q放到繞行台灣的遼寧號上當艦長，把駱駝祥子的黃包車和老舍跳湖後留在岸上的那雙鞋子放在遼寧號艦長室，途中遭遇到由聖地牙哥趕來的美國航母「趙家大爺號」，那會是怎樣的一番景象？世界上有幽靈嗎？如果讓一群義和團再生，到台灣台北的一○一大樓前擂胸跳大舞，又是什麼場面？活了百年的幽靈，比起百年前成熟了一些嗎？

除了次等文明的自我形象，實在很難解釋很多現象。何以這麼一大群人，無能挖掘自己文明中的長處，而偏要彰顯它的短處以證明自己的短處不是短處？何以這個毛病能從七十歲的老頭一直傳承到十七歲的青年？何以連戴口罩防霧霾都會有罪惡感或叛國感？何以……何以……除了內心深處認為自己在地球上就是不配做堂堂正正人的那種次等文明的自我形象，誰還能提供其他的合理解釋嗎？

你說，在次等文明的自我形象下，中國能崛起嗎？我說的是十四億人的崛起，不是百分之一的一千四百萬人的崛起。如果只看那百分之一，全地球的每一個國家都能無愧地稱呼自己已經崛起了。

百分之一的已經崛起的中國人，無論你的百分之一地位是天生具備的還是後天占便宜得來的，你有責任啊！你有責任提醒阿Q們不能再阿Q，你有責任讓駱駝祥子能過上頂天立地的生活，你有責任讓今天的老舍不需要用跳湖來保住靈魂，你有責任讓人們戴上口罩防霾而不必有叛國感！你有責任帶領百分之九十九的中國人擺脫那種次等文明的自我形象。 是的，說的就是你，如果你覺得自己在那百分之一內。

面臨「後中共一黨專政時代」的到來，你，中國人不自覺不行了。

相關書摘 ►范疇《被迫一戰，台灣準備好了嗎？》：台灣永久中性化，成為一個不沉的「中性寶島」

書籍介紹

本文摘錄自《被迫一戰，台灣準備好了嗎？：台海戰爭的政治分析》，八旗文化出版

作者：范疇

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當台海成為撼動世界的「阿基米德支點」，台海戰爭一觸即發！

所有的國家都在關注它的動向，

只有一個國家例外，仍抱著看戲心態而不覺事態嚴重……

那就是——台灣！

台灣社會必修的一門課！——直視戰爭、討論戰爭

台灣人，你沒有拒戰、避戰的權利！

台海，早已被中共清楚定義為「戰場」，當美國、日本，乃至世界各國都在關注台海動向，甚至《經濟學人》用「得台灣者得天下」的封面文章警告全球政經界的菁英時，只有台灣（台海的主角）仍抱著鴕鳥和看戲心態，大部分民眾繼續過著與世無爭的「小確幸」生活，殊不知台海早已戰雲密布。

台灣就是戲中人，不能再當輕佻的看客！

究竟何種原因導致台灣人的「鴕鳥心態」？范疇的答案是台灣內部面臨三大錯誤認知，從而導致對戰爭毫無準備，一步步掉入戰爭漩渦：

（一）政治方面：多數人不只看不清國際政局趨勢，更關鍵的是跳不出統獨二分法的謬誤，更忘記或無視中共早已透過在台灣的「第五縱隊」，無聲地發動總體統戰！

（二）心理方面：多數人認為台海戰爭是假議題，不相信戰爭會真的發生——共機繞台只不過是為了刷存在感。退一步講，就算真的爆發戰爭，美日也會出兵相助——這種心理造成人民普遍對戰爭過於樂觀。

（三）軍事方面：多數人認為打仗是軍人的天職而與平民無關，完全忽略「民防」的重要性。然而台灣人民缺乏「血性」，整個社會「尚武風氣」不足，也導致台灣的懼戰心態。

台灣社會當下對台海戰情的若干錯誤判斷和心理誤區

（一）把「中共」當成一個整體，不知其派系鬥爭對作戰決定之影響何在。

（二）中了中共大外宣之毒，忽視了中國經濟之脆弱性；戰爭靠財力，中國經濟的內在問題和中共發動戰爭之間的關係是什麼？台灣人很少考慮。

（三）低估了極權的任性，台灣人看過最極權的不過是蔣介石；蔣介石比起毛澤東柔和一百倍，習近平的極權任性可能更超過毛澤東。中共越走向極權，對戰爭一事的理性判斷就越無效，任性啟戰的可能性就越高。

（四）台灣人還不理解，中共最廉價的戰勝是挑起台灣內亂；內亂靠分裂，當前中共統戰的精髓在於傳播「美國不可靠、台灣不堪一擊」。

（五）中共會以飽和式飛彈攻擊拿下台灣——這是對戰爭歷史不熟悉所致的恐懼；即使如美國，對伊拉克、南斯拉夫的飽和式轟炸也收效甚微；台灣民眾不明戰理而以訛傳訛，乃中共心戰的天賜禮物，也是台灣國內第五縱隊、白區黨的最佳切入點。

（六）習慣以「台灣本位」看台海戰情，忘了以世界大局看台海戰情；以台灣本位看國際事態，低估了西方人對中共本質的無知；任何國家都是以自己國家的利益為出發點，西方世界對中共本質的徹底了解還有一段距離，台灣不能因小成而自嗨（完整道理請見本書有關「台灣學」的部分）。

（七）二分法辯論：將戰情簡化為美國（日本）會參戰或不會參戰；這種二分法帶來台灣社會判斷力的喪失。

（八）混淆有限戰爭、登陸戰爭。二者在軍事上是兩回事，所牽涉到的戰力、戰略、戰術以及政治後果完全不同。

（九）台海寬一百公里，是英吉利海峽的四倍，台灣可被擊敗，但難以占領，台灣長期低估了中共製造台灣內亂的能力以及已經存在的部署（台灣內部第五縱隊、帶路黨是關鍵），因此對民防、心防、資安的政策比起遙遠的澳洲還不如。

正視戰爭、討論戰爭，是台灣社會必修的一門課！

台灣人不是好戰分子或瘋子，沒有人喜歡戰爭，可是台灣位處「世界火藥庫」——台海的中心位置，已成為二十一世紀兵家必爭之地。在此情況下，正視戰爭、討論戰爭，並且積極備戰，才是台灣社會必修的一門課，唯有如此才能未雨綢繆，確保自己的民主體制和生活方式。

本書不是一本軍事分析著作，而是對「台海戰爭的認知框架」和「台海戰爭的政治環境」加以分析的書。范疇特別提出政治備戰和思想備戰，針對當下國家認同分歧的台灣，如何防止第五縱隊的內部接應，而提出自己的警告。范疇也分析了軍事及社會備戰，例如在軍防方面，如何強化軍隊士氣和忠誠度、增加女兵比例；在民防方面，則可以廣設靶場、提升全民皆兵意識等。

「我們有能力抵抗嗎？」

「被迫一戰」是人類歷史上多次出現的沉重議題，台灣必須鼓起勇氣直接面對，並在政治、軍事和社會心理方面做好充足準備。范疇最後以瑞士的一篇著名演講——「我們有能力抵抗嗎？」——激勵台灣社會。

「我們到底有沒有能力抵抗？作為一個瑞士人，更甚者，作為一個士兵，根本不該問出如此自輕的問題。」

「這個問題所展示的，是對己身力量的認知不足，是對我們的武器認知不足，也是對我們的國土認知不足，因為我們國內高山環繞，給予我們無可比擬的天險以捍衛我們的家園。只有一個堅決抵抗、並且也知道如何抵抗的人，才會贏得敬重。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬