《瘋狂的年代》：一旦短期刺激效應用盡，此時美國不「正好」也需要一場及時的戰爭嗎？

文：蔡東杰

黑色星期二及其擴散

如同前面段落曾經提過的，由於現代金融體系建立與工業革命來臨之交錯影響，資本主義體系內部之結構性景氣循環便不斷推動著重新分配，除了經常引發大規模戰爭並帶來某種歷史轉捩點，莫德斯基（George Modelski）更特別指出它對國際政治中「霸權轉移」現象之影響。例如，至少因為戰爭結束停止了無謂消耗與和平帶來之樂觀期待，歐洲經濟秩序在一九二○年代似乎顯現漸次復甦跡象，不過，正如一九二四至一九三二年三次組閣出任法國總理的艾禮歐（Edouard Herriot）指出，「相對美國與日本的力量正在上升，歐洲已喪失了作為世界銀行的角色，我們的北美友人已經控制了從大西洋到太平洋的道路」，大戰似乎對歐洲帶來了某種不可回復的影響。

表面上由於美國因重返孤立主義而暫時收斂鋒芒，以致此時看來「還是以個以歐洲為中心的世界」，根據某種估計，由於戰爭對各國地理環境帶來的嚴重傷害，加上動員所需之各種直接與間接費用，以及為打仗募集之款項，一次大戰的經濟消耗可能達到二千六百億美元，「相當於從十八世紀末到一次大戰前夕，所有歐洲國家債務總和的六點五倍」，儘管英國依舊屬於淨債權國（對其餘協約國放貸總額高於對美負債），經濟層面的「霸權轉移」仍在不知不覺中邁步前進。

至於承接新霸權角色的，無疑是崛起中的美國。

除了一九二○年經歷一段短暫經濟蕭條之外，由於戰時經濟的刺激、作為歐洲最大海外債權來源，以及參戰時間較晚使其勞動力受到衝擊有限（相較大戰不僅對歐洲帶來重大傷亡，更重要的是人力損失集中在青壯世代），加上時任財務大臣的邱吉爾在一九二五年推動英國重返「金本位」制度，這些都導致大量黃金從歐洲流至美國，讓後者迎來一陣泡沫榮景。為了要求美國放鬆銀根以便拯救歐洲經濟，英國、德國與法國代表在一九二七年連袂到訪，迫使一九一三年甫成立的美國聯準會（Federal Reserve System, Fed）調降重貼現率，結果讓大量被釋放的「熱錢」瞬間衝進具高投機性質的股市，從而埋下了大蕭條（Great Depression）的伏筆。

如同戴斯（Charles Amos Dice）在危機前夕警告，到了一九二八年春天，某種「對未來充滿夢想與無窮希望之樂觀主義」不僅藉由一股投機競賽而充斥於市場，柯立芝總統在當年底國情咨文中既以「史無前例的盛況」來描述美國經濟，更稱「目前國內情勢顯現出平靜且令人滿足的氛圍」，雖然聯準會在一九二九年二月試圖以調高重貼現率來降低熱度，顯然影響有限；例如，截至一九二六年底，美國共有一百六十家投資信託公司，但接下來三年分別增加了一百四十、一百八十六與二百六十五家，到一九二九年達七百五十一家，銷售額也從一九二七年四億暴增至一九二九年的三十億美元。

同年十月二十四日，推動金本位制並埋下這一連串動盪導火線的邱吉爾，到訪位於百老匯的紐約證交所，恰巧親自見證了大崩盤的第一步，經過數日拉鋸起伏，十月二十九日終於迎來美國股市交易史上最悲慘晦暗的一天，一般通稱「黑色星期二」；除了道瓊工業指數從二百六十點狂瀉至一九三二年最低處的四十一點，在此期間，美國的國民生產毛額下降了百分之三十，失業率則從百分之三飆升至百分之二十五（即使在羅斯福「新政」時期也從未低於百分之十五），超過一千萬人被迫流落街頭，從而為「咆哮的二○年代」（Roaring Twenties）劃上句點。

無論如何，隨著資本主義全球化，自十九世紀以來（乃至迄今為止），最初看似國內問題的金融危機卻一次又一次向外傳播，據此，重點不只是這場巨型風暴離大戰結束僅有短短十年，也不只是它發生在美國這個崛起中的潛在經濟核心，而是其迅速向外擴散帶來的結構性衝擊，正如卡爾所言，「半個歐洲已經破產，另外半個也正面臨破產的威脅」，尤其是對已受賠款拖累的德國而言。

儘管負責執行《凡爾賽和約》的賠款委員會，鑒於德國戰後經濟動蕩與馬克劇烈貶值，在一九二一年將賠償總額從兩千兩百六十億減至一千三百二十億馬克，由於德國依舊不堪負荷並引爆惡性通貨膨脹（hyperinflation），一美元匯率從一九二一年的九十馬克暴升至一九二三年底的四兆兩千億馬克，只好停止付款，但法國立刻以其違約為由進佔魯爾區，從而引爆危機。事實上，透過經濟制裁減緩德國重建速度並藉此避免戰爭再度爆發，原是索取巨額賠款政策初衷之一，不料在未充分考量經濟影響的情況下，為德國帶來失控通貨膨脹及金融秩序幾乎解體的後果；且因德國原即歐洲具領導性的工業國家，一旦該國不穩，西方國家將同受其害。

為免風暴擴大，美國在一九二三年提出「道茲計劃」（Dawes Plan），目的在重組德國中央銀行，重訂付款方式並給予貸款援助，但因成效有限，美國隨即在一九二九年提出另一份「楊格計劃」（Young Plan），著重進一步減少債務總額，延長付款期限至五十八年，除了規劃翌年在瑞士成立一個國際清算銀行（BIS）作為中立執行者，協約國亦同意自萊因區撤軍表達善意；不料，前述經濟恐慌陡然爆發，受到波及的德國失業率在一九三二年狂升至百分之四十，根本不可能履行賠償，迫使美國總統胡佛在一九三一年邀請十五國參與並提出一份〈延期支付計劃〉（the Hoover Moratorium），最後在一九三二年洛桑會議後，決定免除德國九成債務。只不過，由於納粹藉此危機在一九三三年上台，終究帶來了另一歷史轉捩點。

經濟危機之政治效應

在一九二○年代，整個世界在此期間無論政治或經濟都處於明顯動盪狀態，正如前述，和平根本沒有因為戰爭結束便降臨人間。例如，隨著戰後左派勢力上升，歐洲社會呈現明顯極化，一方是剛剛崛起並強而有力的左派，另一邊則是極端保守且日益與軍方靠攏的右派。不過，隨著大蕭條來臨，在貧富差距拉大引發對進一步社會主義革命恐懼，尤其面對危機之陡然衝擊，右派勢力乃利用尖銳對立帶來之社會混亂，紛紛在一九三○年代以合法暴力透過鎮壓來恢復秩序，並建立了一連串極權與獨裁政體。

其次則是回應凱因斯的「政府干預理論」主張，認為在「市場失靈」（market failure）以致無法保障充分就業的情況下，政府有義務必須積極介入並藉由擴張公共支出與寬鬆財政政策等來進行干預。從某個角度看來，前述辦法固然呈現出明顯之「急救」效果，但在擴大政府角色同時，卻不啻為權力集中提供了正當性藉口，從而為下一階段國際關係埋下重大變數。

在危機帶來的變數當中，最值得關注的對象有三個：德國、日本與美國。

若想理清原委，或得先從義大利談起。儘管表面上屬於戰勝國，總理奧蘭多亦同列巴黎和會「四巨頭」，實則義大利在一九一七年卡波雷托戰役慘敗後已瀕臨徹底崩潰邊緣，隨著軍隊復員與戰時生產削減，失業率上升與罷工潮擴大，法西斯主義（fascism）浪潮也在一九二○年迅速蔓延開來。

以此發展作為背景，自一九一九年參與相關運動以來始終發展受限的墨索里尼，在一九二二年十月決定率領區區四萬人從那不勒斯「向羅馬進軍」後，不料竟然就此以三十九歲之齡成為義大利建國以來最年輕的首相。他在一九二五年建立一黨體制，表面上宣稱要透過「古羅馬精神」塑造一個新國家，實則墨索里尼將更多心力放在推動「個人領袖崇拜」上頭。值得注意的是，法西斯運動雖在義大利締造了第一個成功個案，留給後世的最大影響卻是帶起一場極右政治風暴，從而為希特勒在德國崛起提供了重要背景鋪墊。

在一次戰後初期扮演重要角色的史特拉斯曼，猶如拿破崙戰爭後的法國外長塔里蘭，一度帶領德國利用英法之間的不協調，透過「順應」（fulfillment）政策遊說各國放寬賠款條件以爭取復興時間，但因國內經濟陷入嚴重通貨膨脹威脅、右翼民族主義份子制肘，加上史特拉斯曼在大蕭條來襲前夕猝逝，不僅德國失業人口從一九二九年九月的一百三十萬瞬間升至一九三三年初的六百萬，主張絕對民族主義且曾經在一九二三年企圖仿效墨索里尼，計畫「進軍柏林」但沒有成功的希特勒，其帶領之納粹黨亦順勢從一九二八年僅獲得十二個國會席次，在一九三二年拿下驚人的兩百三十席，躍身成為第一大黨。

隨著後續街頭暴力加劇讓德國逼近內戰邊緣，興登堡（von Hindenburg）總統被迫在一九三三年一月任命希特勒負責組閣，至於後者則迅速宣布緊急狀態並在七月頒布《禁止建立新黨法》，翌年八月又藉興登堡去世自稱「元首」（Führer），從而揭開「一個民族，一個帝國，一個元首」的納粹時代。

必須強調，希特勒雖然在一九三三年退出日內瓦裁軍會議與國際聯盟，一九三五年重新武裝，隨即於翌年進軍萊茵區並啟動了一項以備戰為目的之四年期計畫，似乎足證其充滿「侵略野心」，但從德國戰敗後經濟陷入長期動蕩，乃至考慮納粹得以上台之金融瓦解背景，邏輯上實在很難想像德國擁有重新投入戰爭之「合理」支撐；不過，反過來說，或許正因希特勒之極權乃建築在煽動極端民族主義情緒之基礎上，結果猶如「騎虎難下」一般，由於必須適度以擴張行動回應輿論期待，最終只能將自己一步步逼入進退兩難之戰爭不歸路。

情況與德國類似的還有日本。在德國統一前三年開始啟動「明治維新」之後，或因位於歐洲視角中「遠東的遠東」，加上衰落中的清朝吸引了多數列強目光，致使其可以在相對沒有外部壓力的情況下推動現代化運動，何況從一八七一年派遣岩倉使團到翌年積極推動修約，都顯示日本對改革體制之積極決心。問題是，包括從幕藩體制轉型為王政國家（甚至引入自由民主思潮）、回應舊封建體制既得利益者之抗爭，以及面對歐洲新帝國主義浪潮等，挑戰均相當艱鉅，至於一連串失業武士（浪人）暴動與早自江戶末期便開始醞釀的農民起義，更提供了由下而上之巨大壓力。

即便接連在一八九四與一九○四年爆發之甲午戰爭與日俄戰爭中幸運取勝，一九○二年獲邀與英國結盟有助提升其國際地位，一九一○年成功合併朝鮮，在第一次世界大戰中也名列戰勝國，從一九○五年的「東京騷動」到一九一八年的「米騷動」事件，仍舊突顯出快速結構變遷下的政治與社會動盪不安，至於一九二三年的關東大地震與一九三○年受美國波及引爆之昭和危機，在持續累積壓力之餘，既為軍部擴權鋪平道路，至於一九三一年的滿州事變（九一八事變）則揭開一波「十五年戰爭」的序幕；如同德國，日本也義無反顧地拉著周邊鄰國，走上戰爭與自我毀滅的悲劇之路。

最後則是經常被忽略的美國。作為大蕭條首當其衝者，美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）在一九三三年上台後隨即推出「新政」（New Deal）因應危機；同年三月，美國在國際聯盟正召開一個世界貨幣與經濟會議之際宣布退出金本位制，禁止黃金外流，並廢止一九二○年以來的《禁酒令》，接著，自此至一九三五年共針對超過三萬四千項公共工程投入三十三億美元，且以《農業調整法案》（AAA）管制農業生產以刺激價格上漲（一九三六年被宣告違憲）。

不過，政府雖宣稱前述激勵措施確實拯救了經濟窘境，且一九三五至一九三八年又續推「第二波新政」，在一九三三至一九四一年平均達百分之七點七的成長率帶動下，失業率卻依舊居高不下，成為某種「低就業性均衡」（underemployment equilibrium）之特殊現象（既然政策重點在於短期刺激，循環性失業其實不難想像）。於此同時，一九三一至一九三六年也迎來美國史上罕見的「人口外流」時期，移民至美國人數從一九二○年代的四百一十萬驟降至一九三○年代不到五十三萬，直到一九三九年歐戰再度爆發提供了一波外逃人潮才又明顯回升，由此不啻帶來某種負面經濟暗示。

總而言之，一旦短期刺激效應用盡，尤其當羅斯福企圖在一九四○年史無前例地挑戰第三個總統任期之際，無論真想繼續拯救經濟或滿足總統本人的政治需求，難道此時美國不「正好」也需要一場及時的戰爭嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《瘋狂的年代：世界大戰源起與全球秩序未來》，暖暖書屋出版

作者：蔡東杰

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當前國際政治的情勢正處於一個危險的十字路口，二○二一年五月出版的《經濟學人》（The Economist）封面標題就是「地表最危險之地」（意指台灣），並且標明了美國與中國的對峙。

在這樣的國際情境下，以下的問題很自然的浮現：中國與俄國正在形成反西方同盟嗎？中國或中俄同盟與美國為首的西方國家出現了新冷戰嗎？中國與美國在各方面所呈現的是衝突為主嗎？武裝對峙存在嗎？武裝對峙會升高到衝突嗎？更重要的是，從阿富汗、敘利亞、烏克蘭、南海，乃至台灣海峽，當前硝煙四起的大國競合與對峙，到底會將世界帶向何方？第三次世界大戰是否愈來愈近了？在危機一觸即發的時刻，最深沉的歷史反思，人類究竟將重蹈覆轍？還是理性迴避戰爭之路？

前事不忘，後事之師。人類要避免再次爆發如二十世紀上半葉連續兩次瘋狂殺戮之世界大戰，唯有認真面對和理解戰爭爆發的因由，才有可能獲得啟發和教訓，否則兩次世界大戰就不只是歷史，而是即將到來的事實。

在危機一觸即發的時刻

最深沉的歷史反思

人類究竟將重蹈覆轍

還是理性迴避戰爭之路

本書所涵蓋的時間主要是從中世紀結束後的英法百年戰爭（一三三七至一四五三年）開始，歷經三十年戰爭（一六一八至一六四八年）、法國大革命戰爭（一七八九至一八一五年）、第一次世界大戰（一九一四至一九一八年），以迄第二次世界大戰（一九三九至一九四五年）結束。而描述的重心是這六百多年戰爭之「特殊現象及其演進源流，特別是其爆發與進行之有異於以往。」

蔡東杰教授一方面堅信「戰爭的確是世界各地人類歷史中的『普遍現象』」，另一方面則鑽研戰爭背後「真的存在某種『普遍理由』嗎？」還是「二十世紀上半葉兩次大規模戰爭中的瘋狂行徑自古皆然？」

上述的長歷史分析框架，其實是採用了國際競爭與國內制度這兩個變項來解釋戰爭的產生與狂熱，因此基本上是結構性的理論。目的是「提醒大家深切地關注眼下正處於另一個重大結構變遷階段的環境。」

書中以二戰時幾近屠城式的大轟炸起頭，給了讀者最強的震撼；在書的結尾又將此一瘋狂的戰爭邏輯連續到當今，足資世人（尤其是正在嚐受新冷戰初始滋味的台灣）大大地警惕。本書用歷史讓人深切地感覺到戰爭就在身邊。

Photo Credit: 暖暖書屋出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九