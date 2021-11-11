暴力零容忍：別用控制慾望，摧毀你的親密伴侶

一般人知道夫妻或伴侶間的相處，不論是徒手毆打或拿刀械棍棒攻擊，都是身體上的暴力，已違反《家庭暴力防治法》，這類肢體的傷害外顯可見、容易辨識；而在家庭暴力的型態中，有另一種精神上的暴力不會在身體上留下傷痕，而且受害者會逐漸習慣、適應，因此不容易察覺，但受害者內心感受到的痛苦不亞於肢體暴力，本篇文章就帶各位讀者認識精神暴力。

根據衛生福利部 2016 年進行「台灣婦女遭受親密關係暴力統計調查」結果顯示，台灣婦女遭受親密伴侶暴力的各種型態中，以精神暴力的比率最高（占 20.92%），約每 4.8 位婦女就有 1 人遭受過親密伴侶的精神暴力，比肢體暴力（占 8.63%）高出二倍之多。

精神暴力有不同的型態，最常見的形式是言語暴力，施暴者會以難聽的詞語辱罵及貶低伴侶，受害者會明顯感受到施暴者言詞中的敵意與貶抑。除了言語攻擊外，精神暴力也會以其他較隱晦的形式出現，包括：

指責、怪罪：施暴者對伴侶毫無預警地暴怒與指控，將自己的不滿與焦慮全歸咎於伴侶。 帶有否定意味的批評：施暴者以嚴厲的詞語批評、否定伴侶。 拒絕溝通、冷漠以對：施暴者拒絕聆聽伴侶說話，與伴侶相處時也是冷漠對待。 看輕伴侶：施暴者會刻意忽視伴侶的付出，輕蔑伴侶的工作及興趣。

除上述之外，以下幾種情形是精神暴力最為嚴重的型態，包括：施暴者會惡意騷擾伴侶，使其心生畏怖；利用伴侶內心最深沉的恐懼，來威嚇、脅迫伴侶；以各種方法持續性監視、跟追或掌控伴侶的行蹤，來達到控制伴侶的目的，這些行為都是對伴侶精神上的嚴重侵害，《家庭暴力防治法》均已明文禁止。

夫妻或伴侶間的精神暴力易使受害者逐漸喪失自信、自尊及活力，也會侵蝕親密關係中的安全感與信任感。但夫妻或伴侶間的精神暴力通常難以覺察，主要是因為施暴者的侵害行為或舉動，大部分會在兩人私底下相處的時候發生，不會在外人面前出現，而且施暴者常會以各種說法否認自己的傷害行為，或漠視受害者的感受，如「是你小題大作」，造成受害者的混亂。受害者就像溫水煮青蛙，有些受害者並不會意識到自己正遭到伴侶精神上的敵意或侵犯，有些受害者即使能認知到自己內心的感受，也可能會相信施暴者的說法，而開始懷疑自己的感受，因此即使伴侶施加精神暴力的情況愈來愈嚴重，也可能逐漸習慣、適應，久而久之，輕忽了精神暴力帶來的傷害。

為了增加社會大眾對於精神暴力的認識，衛生福利部今年製作了一部動畫，透過影片中夫妻間相處的日常，呈現精神暴力的常見型態，也期待每位讀者觀賞影片後，都能覺察到發生在日常生活中的精神暴力，進而從自身行動開始，必要時尋求專業協助，諮詢專線：113 保護專線。

本文部分內容參考《言語暴力：如何辨識生活中的言語攻擊行為，適當應對，有效捍衛自己》一書。

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