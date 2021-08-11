中日正在上演「乒乓外交2.0」，台灣沒必要公審福原愛「舔共」洩憤

2017年日本桌球選手福原愛和同為桌球選手的江宏傑結婚，這場台日世紀「聯姻」，瞬間成為媒體焦點，兩人的成長、相識相愛、到步入禮堂，也被塑造成一個個暖心故事，即便當時日本社會拿「格差婚」做文章，中國網民也不停比較兩人身家，各式尖酸刻薄的評論絲毫無損兩人形象，婚後也持續受到中日台三方高度關注。

福原愛的認同，台灣人來「公審」？

好景不常，2021年兩人正式宣布離婚，一開始，網友對於兩人的感情選擇，至少也給得起一句「尊重」或「祝福」。可惜台灣人看似寬大的反應，在福原愛東奧復出講評球賽不久，瞬間土崩瓦解。

主要原因，在於福原愛接受中媒採訪時表示「我能活到今天，是因為中國人的支持」、「沒有中國人、沒有中國，真的就沒有今天的我」，連續對中的友好發言，徹頭徹尾惹火台灣人，負面指涉的標題、新聞報導大量產出，完全無視1999年的福原愛，以10歲之齡，剛轉為職業選手之初，第一站就前往遼寧省瀋陽特訓，自此與中國結下深厚淵源延續至今。

自此，台灣網路社群，毫不猶豫的展開對福原愛個人的政治思想審查。

「福原小姐可怕之處在於：惹她不爽，她反擊的方式是扯進兩國家（日本與中國）人來打擊一個她不爽的家庭！」、「改名飯島愛可能會好一些」、「我也很支持妳舔共，並恭賀妳滾出台灣」，這些筆者親眼看到的各種人格詆毀式言論，成為福原愛親中報導下方留言的「基本款」，也讓人不禁好奇，駐日高層和台灣總統府口中的台日關係「善的循環」，在面對中國因素時，怎會消逝的如此迅速？

50年前「乒乓外交」促美日中破冰，三國靠著融洽驅逐了中華民國

日期回到1972年3月，名古屋市主辦世界桌球大賽，中國在缺席兩屆一共6年後，首度出賽，同年9月，日本與中共建交，與中華民國斷交。在此之前，4月球賽結束後，美國桌球代表隊訪中，雙方結束22年敵對。1971年10月，聯合國大會承認中華人民共和國的中國代表權，中華民國被迫退出聯合國。

1971年7月，美國總統國家安全事務助理季辛吉秘密訪中搭橋，1972年2月，美國總統尼克森成功訪中，美中簽署上海公報，雙方邁向關係正常化。1979年，美國與中華人民共和國建交，與中華民國斷交。

名古屋桌球大賽負責人後藤鉀二當時認為，若要把名古屋的賽事提升到國際水準，不應排除桌球強國——中國隊參賽，必需盡一切努力，設法化解政治干擾，因此不顧反共右翼團體威脅性命，仍隻身訪中，大膽向北京提出邀請。當時，中共在國際上遭到孤立，國內籠罩在文革權鬥陰影下，詎料，中國國家主席毛澤東竟批示：「我隊應去，並準備死幾個人，不死更好」、要「一不怕苦、二不怕死」，中國總理周恩來定調：「友誼第一、比賽第二」。

令人意外的是，日中雙方體育界打頭陣，沒有釀成國際衝突，還搞得一團和氣，竟促成「民主—共產」兩陣營連串接觸，身著紅色上衣、藍色短褲的中國乒乓球隊，在日本奪下優異成績，獲得國際媒體高度關注。

Photo Credit: AP / 達志影像 1971年4月16日，美國桌球代表團在北京與中國進行會面

華府見狀著手評估，準備在球賽結束後訪中。名古屋賽期中，美國乒乓球員科恩（Glenn Cowan）因搭錯巴士，上了中國隊的專車，意外撞見中國球員莊則棟，車上眾人沒有北京明確指示，從小又被灌輸「打倒美帝」的意識形態教育，美中第一次的「國民外交」就此展開，數十分鐘車程結束後，雙方竟是以互贈禮物，歡喜收場，科恩和莊則棟下車合影一幕，震驚世界，就此驅動了美中日和解的歷史巨輪。

其實當時中南海的多數意見，並不贊成美國隊來訪，然而某日深夜，毛澤東服用安眠藥後，準備就寢時突然交辦「請美國拚乒乓球隊訪問中國」。

由於毛澤東先前曾下令「吃安眠藥後說的話不算數」，隔日，護士長吳旭君再次確認，幾經思想鬥爭的毛澤東不改其志，硬是在1971年4月6日乒乓球賽結束前，將消息傳到華府耳中。1971年4月14日，周恩來在人民大會堂接見了美國、哥倫比亞、加拿大、英國，奈及利亞代表隊，與此同時，美國總統尼克森宣布取消對中施行20多年的貿易禁令。

東奧中日重演「乒乓外交2.0」，台灣卻要出氣福原愛洩恨？

國際情勢轉變下，美中日外交政策如何隨之改弦易轍，可能是學院裡研究「乒乓外交」成敗的重點，運動員看上去像是主權國家刻意包裝的「工作人員」，不過若沒有體育賽事「先行先試」，培養民間互信和情誼，逐步拉到官方外交線上前進，再擴大到各層面的實質交流。乒乓球終究只是乒乓球，改變不了世界。

乒乓外交過程中，三方都要克服國內反對，若只論制度、結構、歷史上的矛盾，見面顯得毫無必要，如果不是球員後藤鉀二的堅持，日中美領導人佐藤榮作、毛澤東、尼克森「幹到底」的意志，抓牢「機不可失、失不再來」的戰略機遇期，乒乓外交最終命運可能只是外交史上的失敗個案。

Photo Credit: 中央社

反觀台灣，官方近年大力鼓吹自家軟實力，幾回口罩外交後，「感謝」、「感恩」、「感動」等溢美之詞喜出望外，彷彿人人都是外交官，然而「公眾外交」真的是台灣人的信仰嗎？首先，自我劈開意識形態那座大山，尊重不同歷史、文化、語言、乃至政治認同，自己活出海洋國家包容、自由的人格特質，才能不卑不亢面對國際友人。

隨著東奧落幕，選手將帶著獎牌和榮耀回家，各自表述東奧精神，台灣如此、中國、日本亦同，世界不會只讀台灣版本的東奧故事。中國駐日大使孔鉉佑在東奧前夕強調「希望中日相互支持，共同辦好夏季奧運會和明年初的冬季奧運會」，可見雙方必然會展開下一階段的體育外交。

福原愛口中說著「中國故事」，台灣人覺得不中聽，但別忘了，同一個人，先前也訴說著「台灣心聲」，福原愛對於台灣的意義，不是計算她的千萬代言費或上億身家，台灣如果低估了一顆乒乓球所能代表的外交份量，執意要他人繳出挺台否則反中的「二選一」答卷，絕對不是替台灣在國際上「交朋友」。

50年前，日中美透過乒乓外交，逐步排除了中華民國的生存空間；50年後，中華民國台灣的運動員在東奧抱回數面獎牌，但這一回，台灣人的心態和心胸，真的站上世界舞台，展現出該有的高度跟格局了嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航