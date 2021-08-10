朱立倫強勢逼宮，國民黨撈不到政治紅利，「最年輕黨主席」恐遭祭旗

文：陸行舟

國民黨前主席朱立倫於8月2日在臉書發文正式宣布參選國民黨主席，次日並召開記者會說明參選動機與宣示未來的政治目標。而原本被視為可能參選的智庫副董事長連勝文、前高雄市長韓國瑜都未表態下，9月底的國民黨主席選舉，將上演前後主席之爭，現任主席江啟臣將面臨朱立倫的嚴厲挑戰。

疫情期間，民進黨雖因防疫失手、疫苗採購不力等，招致排山倒海而來的民怨；但身為「最大在野黨」的國民黨，卻並未因此在政治上得利，不但政黨支持度毫無起色，甚至還被台北市長柯文哲領軍的民眾黨急起直追，藍白差距縮小到僅有個位數。國民黨重啟黨魁改選大戰後，江啟臣內外交迫成為「頭號戰犯」。

反江派逼宮，江派相對克制

受到本土疫情影響，原預定於7月底登場的國民黨主席選舉被迫延後暫緩，本來黨內有不少人認為，這有助國民黨的政治聲勢。

未料，過去兩個月，國民黨的政黨支持度竟不增反減，停留在18%至20%之間擺盪，甚至還被民眾黨「逼車」追到只差3、4個百分點，江啟臣因而被認為領導無方，飽受黨內檢討批判，「現任優勢」瞬間成為他的「現任包袱」。

雪上加霜的是，除了黨內反江、倒江情緒持續高漲外，「反江派」更是不斷集結、步步進逼。7月28日恢復實體會議的首次中常會，包括沈智慧、林金結等中常委，均力主推中常委、新北市議長蔣根煌擔任代理主席，要求江任期至8月20日屆滿後須交出黨權，沈還一度要江系人馬、一級黨務主管也應跟著全體「總辭」。就連朱立倫的小舅子、中常委高思博也罕見發出「討江檄文」，直指有關主席任期的黨章解釋權，應該在全代會、中央委員會或中常會身上，考紀會不該對此有任何置喙空間。

據透露，面對「反江派」不惜公開造反討伐，確實令江啟臣及幕僚們備感壓力，不僅會前特地囑咐考紀會主委葉慶元、組發會主委李哲華等人克制，不要在常會上與中常委們對嗆、對幹外，江也發表談話重申選務中立，強調會「尊重中常會決議」，並同步宣布將在登記為主席候選人後正式請假，「個人職務的去留，從來不是我優先的考量。」會後，還有黨務高層私下致電中常委們「討拍」，藉此遞出橄欖枝，以紓解黨內對江及黨中央的反彈聲浪。

與此同時，國民黨內還流傳，此次反江派的「逼宮」行動，背後還可能和積極運作力挺花蓮前縣長傅崐萁恢復黨籍的勢力相關，因此才要急著拉江下台、改推代理主席人選，藉此重演、複製去年前中常委林榮德代理主席時處理傅重新入黨案的戲碼。而彰化前縣長卓伯源突然跳出來宣布參選，也被解讀為「挺朱派」找來扮演「倒江急先鋒」的助攻角色，藉此瓜分江啟臣在台中地區及本土派的票源，並透過炮打黨中央、質疑江領導不力等，進一步削弱江續掌黨權大位的正當性。

Photo Credit: 中央社 前花蓮縣長，現任無黨籍立委傅崐萁

挺朱派助攻，連勝文也入列

據指出，相較於疫情爆發前，現在朱立倫陣營對黨主席選戰更加信心滿滿、胸有成竹。朱本人不僅私下與連勝文數度「一對一」會面，釋出結盟合作的善意，令連參選意志出現鬆動外，朱也成功找回當初「借將」給韓國瑜的高雄市前副市長李四川襄助。

近來黨內不少人私底下與朱會談時，皆明顯感受到朱已做好回鍋重掌主席大位的準備，言談間不斷釋出未來他若擔任黨魁將如何帶領國民黨、如何重用年輕人及重啟對美經營路線等。根據朱營人士透露，內部民調顯示，黨主席之爭朱立倫有絕對的優勢，與江啟臣的支持度約在7:3的差距。

熟悉國民黨內生態的藍營輔選人士分析，國民黨無法善用民意氛圍，讓民眾重新支持國民黨，而這也更加凸顯出江歷練不夠、經驗不足的問題，不少基層支持者、黨員及黨代表都在拿江出氣，江身為主席也只能概括承受，「主席選戰恐怕已成定局，江啟臣應設法尋求全身而退才是！」

反觀，朱立倫因目前不具黨公職身分，可以「以逸待勞」地出馬競逐黨魁大位，加上原本被視為江啟臣連任一大利多的4大公投案，如今也被延後到年底舉行。據悉，就連江陣營內部也有核心幕僚相當悲觀地看待江的主席選情，對江無疑是一大警訊。在反江力量「超前部署」大集結下，江能否創造出「逆轉勝」奇蹟繼續撐下去，抑或是「兵敗如山倒」，很快就會明朗化了！

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核稿編輯：翁世航