未來「碳排太多」要罰錢，修訂《氣候變遷調適法》將帶來哪些改變？

文：劉哲良（一個安裝了「第三隻眼」的環境經濟學家，擅長辨別抽象的價值，看見萬物之間互相關聯及共生的網絡，其頭腦清晰的程度，任何偽裝或說不通的邏輯都瞞不了他。協助修訂《溫室氣體減量及管理法》，專長非市場價值評估，也就是幫沒有市場的東西估價，目前擔任中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員及綠學院綠色帶路人）

你最近工作很忙吧，首先因為全球掀起ESG浪潮，輸人不輸陣，大公司買疫苗都列入ESG；同一時間身為國際品牌供應商的你也很忙，為了品牌商的要求得加入RE100，還得四處奔走買綠電；忙到一半歐盟宣布「碳邊境調整機制細則（CBAM）」，你又得趕緊研究什麼是碳費、碳權、碳中和。

上面這些事很相像，都指向同一個目標；看起來也很急迫，但似乎各自為政，以至於你只好三頭六臂，成立研究小組或部門，忙得團團轉。

你不應該、也不可能做所有的事。你的決策優先順序應該是什麼？

所有事情真正的重點，還是要回歸到碳管理本身

拿歐盟最新宣布的碳邊境調整機制細則為例，假設你賣臺灣的產品到歐盟，而你生產一噸產品平均要排碳30公斤；歐盟拿它境內同樣的產品來跟你比較，發現他們一噸只排放12公斤。這個時候，歐盟就會要求你要為這差異的18公斤做「財務調整」，可能是繳稅或繳費，雖還沒真正定案，但總之要讓大家在歐盟境內賣的東西都包含碳的成本，以達公平競爭的目的。

如果每一家被影響的企業為了這個財務調整都要自己想辦法，會非常非常辛苦，一間公司畢竟能力、資源有限，你怎麼可能跟整個歐盟競爭呢！

如果你和政府齊心一力，我們能夠正式對排放進行碳定價，也就是總量管制排放交易或碳費，在國內就為排碳付出成本，那麼當你出口產品到歐盟時，這部分的成本就可以被扣除。用剛剛的例子來說，就是你不用急著自己到處找尋因應方法，你只要拿著繳納碳費的證明，跟歐盟說，我已經在臺灣支付了這18公斤的碳費，你不用再剝我一層皮了。

只要運作得當，政府事實上可以非常有用

政府若能扮演「大設計」的角色，透過政策工具引導取得綜效、能夠更有效率地提升減量成效。當企業和政府齊心力出一處，達到淨零排放目標的勝算最高。

碳排放是一個典型具備「環境外部性」的問題，若只站在排放者的角度來做思考及決策，那麼並不容易達成想要的減量目標。透過政策工具引導取得綜效、能夠更有效率地提升減量成效。當企業和政府齊心力出一處，達到淨零排放目標的勝算最高，這個政策工具需要法源，這就帶出《溫室氣體減量及管理法》升級成為《氣候變遷調適法》的重要性。

Photo Credit: 中央社

升級的《氣候變遷調適法》有四個修法重點，其中最受到關注的，就是碳費。

簡單來說，這次修法共有四個重點方向：

1. 完備經濟誘因

徵收碳費，符合污染者付費或使用者付費原則，讓企業為了省錢而使用更多減碳技術。目標分階段執行，第一階段目前規劃的方向是，將針對排碳大戶（大排放源），也就是排碳戶一年的直接及間接（用電）排放量超過25,000噸的293家企業按每噸碳定價進行課徵。

另外，也可能將運輸用油所造成的排放納入。而在接續的階段，再逐步將相對較小的排放源納入，以令管制的覆蓋率得以提升。課徵所得主要將應用於減碳補助及獎勵，以強化碳費所能帶來的減碳成效。與其把這些錢繳給歐盟，不如留在國內支持更多減碳技術較為有利

2. 強化行政管制

把《企業要被搞瘋了！生意這麼難做，還要繳碳費？》談到的政策工具「效能標準」納入，從獎勵性質調整成強制性質，以提升管制力道。例如，車輛的單位排放標準即是一種國際上常見的效能標準，以確保新的車輛可以有更好的排放表現。

3. 確立部會權責

強化治理架構，讓各部會的權力與責任更加清楚，知道有權力可做些什麼、又有什麼責任必須做些什麼，這部分以後我們找個具體的案例說明。

4. 增列調適作為

談到溫室氣體管理，我們很容易把焦點放在如何減碳、減緩。但是就如同新冠病毒一樣，我們終究得學著調適，也就是與之共處，即使不能達到群體免疫，至少還是得想辦法把日子過下去。目前《溫管法》對於調適的著墨較少，在修正版本中以專章方式提供調適管理的法源，讓主管機關有更多工具可用。

Photo Credit: AP / 達志影像

修法草案中對於管制工具及強度做了提升，能夠提升臺灣碳管理的效能。對企業來說，這確實帶來衝擊及壓力，但就如同我們剛剛說的，既然無法避免，就換個角度想，升級版的法最厲害的新功能就是幫助你應對後續可預期的國際挑戰。這時你就會問了，那碳費怎麼定價呢？下一篇，我們就來談碳定價。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航