陷菲律賓國寶紋身藝術家課程爭議，知名網紅Nas Daily失60萬粉絲追蹤數

在臉書上擁有超過2000萬人追蹤的以色列籍知名網紅雅新（Nuseir Yassin），其創立的線上教學平台「雅新學院」（Nas Academy ），近日宣布將暫停菲律賓業務，主因為爆發菲律賓紋身藝術家Whang-od Oggay的課程爭議，雅新的「Nas Daily」官方臉書追蹤數也在幾日內減少了60萬。

Whang-od Oggay是一位菲律賓國寶級紋身藝術家，今年已104歲，來自菲國北部省份卡林阿（Kalinga）。Whang-Od曾替部落勇士獵回的人頭紋身，被稱為「最後」也最年長的傳統卡林阿紋身師，菲律賓國家文化藝術委員會（NCCA）還於2018年在卡林阿省首府塔布克（Tabuk）授予她享有盛譽的Dangal ng Haraya獎。

Photo Credit： Mawg64 CC BY SA 4.0 菲律賓國寶級紋身藝術家Whang-od Oggay

《CNN菲律賓》報導， 「雅新學院」之前開設了Whang-od的課程，內容包括傳統卡林阿紋身技術及文化課程，費用是750披索（約新台幣415元），不過Whang-od的孫姪女Gracia Palicas在臉書上發文表示，Whang-od並未與NasDaily簽署任何合約。

菲律賓媒體《Rappler》報導，在已刪除的臉書貼文中，Whang-Od的孫姪女Grace Palicas表示這個線上課程是一個騙局，還抨擊該計劃「利用我們的文化」。

此爭議發生後，菲律賓全國土著人民委員會-科迪勒拉行政區（NCIP-CAR）表示，他們將審查Whang-Od與「雅新學院」之間合約的有效性。根據菲律賓法律，將原住民傳統和知識用於商業用途時，不僅要獲得個人同意，還必須獲得部落的同意。

而「雅新學院」也在8日於臉書上發佈對此爭議的回應：

創辦「雅新學院」，是因為我們認為每個人都應該成為一名老師。我們希望不只是菲律賓，還有其他國家的人都能成為一名教師。難過的是，我們的部分初衷被誤解了，就如發生在Whang-Od課程的事件上。

聲明中也表示，「雅新學院」也致力於和全國土著人民委員會（NCIP）合作，以確保遵循所有的適當程序，而同時將會暫停在菲律賓的業務，專注於加強與合作夥伴的合作流程；最後，聲明中強調：「我們充分尊重和相信菲律賓人民和文化，這就是為什麼我們選擇菲律賓作為最早建立雅新學院的地方之一。我們將會更有活力地歸來，並準備幫助更多鼓舞人心的人成為菲律賓的教師。」

《Latest Chika》報導，自從紋身藝術家爭議事件爆發後，「Nas Daily」從8月3日的2099萬粉絲，4日降到2098萬，5日的取消關注更超過27萬5000，8月6日的取消關注數則接近20萬。截至9日，「Nas Daily」官方臉書的追蹤人數為2030萬，從3日至9日就減少了超過60萬的追蹤數。

《Tech In Asia》報導，在菲律賓紋身藝術家爭議事件發生後，獲選為福布斯「30位30歲以下精英」的菲律賓創業家Louise De Guzman Mabulo，也在臉書上指控雅新曾在造訪她的「可可計畫」（The Cacao Project）過程中的無理行為，而雅新對此則是抨擊Mabulo所進行的計畫，現實中並非像其聲稱得那樣成功。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒