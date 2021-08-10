這一年，我們一起追的東奧：榮耀歸選手，是國家沾了他們的光

文：詹宇（作者著有《解憂書寫：用文字和自己談心的21個練習》。職場游牧七年後回家吃自己，窩在家裡接設計案養起一家，二十年前自學網頁設計與後來的寫字動筆，都不是出自科班。人生下階段，我信仰大自然）

前一天羽球男雙大勝中國的狂喜猶在，那一天全台卻彷彿集體心律不整。東奧羽球女單冠軍戰，戴資穎在決勝局落後最多達七分，看著她的從容神色轉為凝重，但小戴扛住壓力和忍著膝傷破皮，尾盤一度追到兩分差，我心裡想「這樣夠了，可以了，輸了也沒關係」。左撲右摔，胸喘膚汗，感覺小戴速度好像變慢了，但相信她還是會全力拼戰到最後，對手也是。

據說陳雨菲近年來被機械人般訓練，目標專剋球路靈活的小戴。這場比賽透過不斷拉吊，多拍來回消耗小戴體力，破壞其節奏，再以堅不可摧的防守立於不敗之地，耐心等候小戴一次又一次的進攻失誤，最後一分仍是丟在小球掛網，兩人或跪或趴，氣力放盡。如同賽後辛度安慰她時說的「今天不是妳的局」，不過小戴也知道或許沒有下一次的奧運機會了。

體操鞍馬決賽，李智凱上馬不久開始展現最拿手的湯瑪士迴旋。為了搶金而提高難度，全能賽的失誤落馬不知會不會有影響，我邊盯著螢幕邊不自覺起了雞皮疙瘩，抿著嘴，眼眶發熱，默禱著千萬要撐住啊！毫秒計數那一轉再轉的迴旋，直到完美下馬落地看見他燦笑的一刻，才鬆開了我45秒的緊迫盯人。

Photo Credit: AP / 達志影像 台灣體操選手李智凱

同樣以些微之差錯失金牌，但小戴與翻滾男孩終究為自己與台灣奪下奧運首面該項獎牌。電影不只是電影，男孩八歲時「想要去奧運」的天真童言竟然成真。而翻轉命運的催淚故事，還有首度站上五環殿堂就摘下銅牌的拳擊國手黃筱雯。一歲時父母離異，隔代教養且家境清寒，筱雯在拳擊台上不只與對手搏鬥，每一記拳也正面迎擊多舛的命途，每一次閃躲像是從坎坷中自我援救。

「我想當爸爸的榜樣」，錯置的生命重擔讓這個纖細女孩急著「憑拳頭」長大。

Photo Credit: 中央社 台灣女子拳擊選手黃筱雯

失落的背影，更需要被支撐。得牌揚名的選手背後的堅忍辛酸被看見了，但不是每個人都有英雄命，還有更多默默奮鬥的運動員，夜以繼日地跟自己吶喊「做不好再來！」，期盼血淚汗水終有澆灌成拔尖出頭的一天。

不像練舉重或拳擊似乎多半是辛苦人家的孩子，打高爾夫球比較像是有錢人的運動，但來自八口之家的潘政琮環境並不寬裕，媽媽是桿弟，曾經是高中珠算老師的爸爸改當夜間保全，就為了培養兩幼子打球。

嶄露頭角多年的小潘，東奧首輪賽事失常以57名墊底，在太太林盈君的支持並充當桿弟之下，連日超速狂追到並列第三，在名將夾殺的最後七人加賽中勝出，大出意料地贏得銅牌。同樣憑藉一股堅持到底的精神，王齊麟和李洋的羽球男雙，以首戰就失利到最終擊潰中國奪冠的歷程最是振奮人心。

Photo Credit: 中央社 台灣高球好手潘政琮

在本屆東奧賽事若比「逆襲的選手」，台灣隊可以拿金牌。而場上另有一對情侶是空手道選手文姿云，和同樣是最強後盾的男友兼教練徐瑋駿。打進四強的姿云面對同量級世界第一的烏克蘭選手，在落後中奮勇激戰到終場4比4平手，但最後因被判輸而以銅牌作收。

Photo Credit: 中央社 台灣空手道女將文姿云

回來看小戴。接連兩天的羽球男女決賽，戴資穎落敗後貼文告訴自己很棒，從蔡總統到國人，全台灣也爭相打氣送暖。而中國選手落敗後貼文道歉，網路仍一片惡言撻伐。

這類「文化落差」不勝枚舉，對岸是大國，我們是好國，而孰強孰弱，就看你怎麼看，用甚麼價值看。

羽球男雙霸氣擊敗印尼組合，場下客氣鞠躬握手的幕後畫面流出，贏得印尼網友激賞。桌球四強戰後，林昀儒於賽後被記者問到如何評價球王樊振東，小林靦腆輕回「我有資格去評價他嗎？」這份謙遜也讓對岸網友把他「誇出水了」。

從台灣選手的運動風範到國人的團結鼓舞，這一點一滴，我們都在持續進化為一個更好的國家，誠如謝金河說的「這樣的台灣，你能不愛她多一些？」

Photo Credit: 中央社 台灣男子桌球林昀儒

四強賽敗給小戴的辛度，金牌戰後跑過來抱著小戴，「捧著我的臉，告訴我：我知道妳很難受，妳已經表現的很好，」小戴在IG上寫：「然後把我擁在懷裡說：她都知道。那種真誠的鼓勵，害我直接爆哭」，只有選手最了解選手，一句「我都懂」的惺惺相惜勝過千言萬語。這份溫暖體現了「互相了解、友誼、團結和公平競爭」的奧林匹克精神。

贏的人絕非僥倖，輸的人也未必當然，他跟你一樣經過千錘百鍊，一樣值得尊重。

台灣選手在東奧的連番激戰讓人熱血澎湃，總說是為國爭光，苦苓卻說「是國家沾了他們的光」。是的，榮耀歸選手，選手也為自己出賽或退賽，不應扛著過重的國人期待。而「沒有光的」也不該獨居暗處，對於沒能奪牌或表現失色的選手，應給予同樣的鼓勵和支持，我們看比賽的最多只是嘆口氣，對他們卻是沉重的打擊。

看比賽不只看勝負，更看運動精神。這次東奧我所看的台灣隊特別棒，每個選手就位，都有一身光。

Photo Credit: 中央社

觀眾是體育賽事文化的一環，我們觀賞甚至評價選手的表現，其實也可以想想自己如何看待比賽。疫情下的東京奧運沒有現場觀眾，但透過即時轉播也鐫刻了這世代的共同記憶。這一年，我們一起追的東奧，或許這份感動與驕傲也會流傳為下個世代的歷史話題。

「我會用盡所有力，奮力的躍起在天際，迎著光明。我會更用力呼吸，飛到另一個燦爛天空，完美，落地。」電影《翻滾吧！阿信》主題曲〈完美落地〉的歌詞，也可對照東奧外的世界正在卯盡全力與新冠病毒奮戰不休，我們期待再次自由地呼吸，自在地飛到另一片天際，期待光明，重新落地。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航