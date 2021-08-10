日本終於擺脫被邊緣化的危機，又一次獲得美中對抗的戰略機遇期

文：王臻明

過去我們認為，從2016年開始，美中關係會逐漸轉壞，日本將獲得很重要的戰略機遇。當時的思考邏輯是美中兩國遲早會走向競爭關係，在這種情況下日本將坐收漁翁之利，成為兩國競相拉攏的目標，戰略地位會緩慢提升。

可惜這樣的看法並不完全正確，美中關係的確逐漸走下坡，但日本的角色反而變得更加模糊。這當中的關鍵原因，在於川普當選美國總統，商業鉅子出身的他，對於美中貿易的不公平，早就非常不滿，於執政中後期對中國發起了貿易戰，結果加速了美中兩國關係的崩解。

不過，川普雖然加速了美中關係的破裂，但他所奉行的新孤立主義與美國優先政策，凡事都由美國直接介入，以美國利益為最主要考量，鮮少與盟邦進行溝通，導致在川普任內，日本在諸多國際議題上被邊緣化。

再加上安倍晉三的修憲計畫觸礁，亞洲民主安全之鑽的政策一開始也沒有獲得太大的回響，更讓日本在印太地區的角色變的曖昧模糊。而這一切要到川普執政的末期才開始出現變化。首先是源自中國的Covid-19疫情大爆發，讓全世界都受到影響，美國損失慘重，讓美中關係雪上加霜，再也難以修復。

疫情間接使川普落選，也讓川普在卸任推動許多政策，來確保美國的反中路線，他提前解密用來對付中國的「印太戰略框架」，來牽制繼任者拜登，阻止拜登政府重返親中路線。

在這份文件中，可以見到美國打算讓日本扮演更重要的角色，成為美國在印太地區的馬前卒。除了有意讓日本進一步強化軍備，以抗衡中國，也鼓勵日本與東南亞、南亞國家合作，在經濟、外交成為美國拉攏友邦的助力。

雖然川普在敗選後黯然下台，無法繼續執行這一份「印太戰略框架」，但繼任的拜登也在反中民意高漲下，無法扭轉美中關系。即使拜登政府強調，未來將在對美國有利的議題上與中國合作，但國會的掣肘與中國的強硬態度，都讓拜登沒有對中國軟弱妥協的空間。

拜登所提出的中國政策，如其競選時所言，將更重視與友邦的合作，不再單打獨鬥，這讓日本的亞洲民主安全之鑽復活，美、日、澳、印的四國圍堵聯盟快速成形。同時，在某種程度上，拜登也接續執行著這份「印太戰略框架」，讓日本成為美國印太戰略的重要夥伴。

中國面對越來越不利的國際情勢，卻採取戰狼外交，對日本、澳洲、印度、歐盟等國家惡言相向，也讓中國在國際社會上越來越孤立，間接讓日本更有信心出擊。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在安倍晉三卸任後，一般認為接任的菅義偉被視為是技術官僚出身，會如看守內閣一般保守行事。但令人意外的是，無論是疫苗的援外政策，對與鄰近國家的軍事、經濟合作，都較前任政府更為積極。

特別是對過去最為敏感的台海衝突問題，也打破過去的謹言慎行，進一步表態，言明台海如果發生衝突，將是日本這個國家的「存亡危機事態」，符合日本自衛隊出兵的條件。這種180度的大轉變，似乎說明日本正利用這個千載難迎的機會，積極擴大自身的影響力，彌補過去在川普任內所失去的戰略機遇。

日本一向是美國重大政策的風向球，當過去美國打算要與中國建交，恢復正常外交關係，採行「聯中制蘇」政策時，日本就搶先數年與中華民國斷交，並與中華人民共和國建交，這是日本在二戰結束後，國家生存的重要策略。

當美國今日將中國視為競爭對手，正在辯論與檢討過去對台灣的戰略模糊政策時，日本又搶先一步，鬆動過去對台灣的戰略模糊態度，這就已經預示，美國很有可能在接下來數年，也會逐步鬆動過去的戰略模糊政策，這場對台政策的辯論，已經有了初步結論。接下來要看的，是這個政策的改變程度會有多大，會不會進一步影響美國的一個中國政策。

對日本來說，如果美國徹底鬆動過去的戰略模糊策略，那日本將承擔更重要的區域安全責任，而這在目前來說，是符合日本利益的，因為這也代表美國勢必進一步鬆綁對日本的軍備限制。

而這在過去已經有前例，當美國在反恐戰爭中陷入泥淖，需要盟國派兵支援阿富汗與伊拉克戰場時，就要求日本出兵，也因此讓日本政府得以修法，放寬自衛隊出兵海外、與敵方交火的限制。

為了提供美軍部隊部份急需的軍備，分攤龐大的軍事支援，也讓日本重新檢討了武器研發與外銷的限制。對日本政府來說，派兵到伊拉克是個政治難題，也曾掀起國內風暴，但長期來說，卻讓日本朝正常國家邁出了一大步。

日本政府過去的極度親中，是想在藉由美國的「聯中制蘇」策略，來拉攏東亞的區域強國中國，平衡美國的壓力。特別是在後期，中國經濟起飛後，日本快速進入中國市場，獲得龐大的商業利益，更讓日本恪外奉行中國的一個中國原則，絕不輕易惹惱北京。但問題在於中國不斷操弄的反日情結，讓日本與中國漸行漸遠，而讓中國錯失去與日本建立夥伴關係的機會。

等到美中關係急轉直下，日本的選擇已非常清楚了，習近平雖然也在這一、兩年間，嘗試挽回與日本的關係，但情勢已無法改變。對日本來說，美中這場競爭，如果能讓日本的整體地位上升，成為西太平洋地區無法被忽視的力量，一樣達成了過去親中時想要達成的目標，那何樂而不為？

對台灣來說，川普時期的單打獨鬥是較不利的，因為川普雖然給了台灣更多的支援與鬆綁大批軍售，但台灣要獨力面對中國的巨大壓力。美國畢竟身為世界第一強權，其外交政策不會快速轉變，在奉行一個中國政策下，很多時候綁手綁腳，沒辦法給予台灣最立即的支持。

但日本與台灣近在咫尺，也同樣受到中國的巨大壓力，與台灣的民間關係良好，政策調整較為靈敏與迅速，對台灣的幫助可能更大，這從此次快速捐贈疫苗給台灣，就可以看出來。日本終於從之前被邊緣化的危機中，回過神來。這對未來的西太平洋情勢，一定會有決定性的影響。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航